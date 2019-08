-Tengo dos años fuera del país. Yo pensaba que iba a ser el último, el que iba a apagar la luz, pero prácticamente la condena, las críticas públicas que me hizo en cadena de radio y televisión Maduro, me hicieron movilizarme. El venezolano que está afuera ha salido en varias oleadas, todas muy recientes. Todas acentuadas desde el 2014-2015. Es decir, son migrantes del tiempo de Maduro. No es que Chávez lo hubiese hecho bien, pero Chávez gozó de bonanza y la penuria venezolana no la sentíamos hasta estos tiempos de Maduro. No sólo le cayeron los precios del petróleo, sino que ha sido un despilfarrador, un pésimo gerente, además de ser él y su camarilla seres extremadamente corruptos. El venezolano que está afuera está afuera contra su voluntad; unos de manera más fuerte, como los exiliados políticos, otros no tanto. Pero el venezolano que siempre estuvo tan arraigado a su país, que nunca emigró, sino más bien siempre recibió migrantes de todas partes, argentinos, chilenos y uruguayos en los setenta, antes europeos, españoles, italianos, portugueses, luego en los ochenta colombianos, ecuatorianos, peruanos… El venezolano siempre ha estado ahí, y de repente se vio obligado a irse. Cuando tú tienes un ciudadano que recién ahora se va, que pasa a ser la primera generación del migrante, es un ciudadano que tiene el país demasiado encima, un ciudadano que tiene su país de origen por todas partes. El venezolano, en medio de todo, es trabajador, es disciplinado… El venezolano no sale a mendigar, sale a trabajar. Y si el ingeniero tiene que hacer de Glovo, lo hace. Hay que llevar algo de comida a la casa. Entonces es un venezolano que se siente herido porque hasta ayer vivía en prosperidad. Además vivía en un país que le habían dicho que era el más rico de América Latina, cosa que no era del todo cierta. Porque que tengas mucho petróleo no quiere decir que seas un país rico. Pero había de todo en Venezuela. Desde la instauración de la democracia en Venezuela, a finales de los cincuenta, Venezuela vivió un proceso de movilidad social impresionante, surgió una clase media maravillosa, profesional, capaz, que es mi generación. Mi generación vivió lo mejor de la democracia, y ahora los jubilados viven con pensiones de 2-3 dólares al mes. Entonces estás hablando de un ciudadano que tiene que migrar a todas las edades. Salen forzados por las circunstancias. Hoy el venezolano está alumbrado, encandilado, quizá no ha terminado de asimilar lo que le ha ocurrido, y está a la intemperie. El inmigrante venezolano es literalmente un caminante que deambula por la América del Sur.