Los diputados y especialistas que formaron parte del foro reconocieron que una de las primeras preguntas que le hacen los venezolanos en el exilio es "¿Cuándo se va a terminar eso?". Lógicamente, ninguno tiene esa respuesta. Pero Paparoni destacó los avances que se hicieron desde el pasado 23 de enero cuando Guaidó se proclamó ante la usurpación que Maduro hace del poder y puso en marcha el Plan País: "Producto de esa estrategia, podemos decirle a los venezolanos que tenemos protegidos inmensos recursos que nos pertenecen a todos. Diez mil millones de dólares protegidos en todo el mundo, más de 70 toneladas de oro protegidas en la banca europea; el usurpador no pudo vender ese oro gracias a la estrategia de Guaidó; tenemos protegidos también más de 100 mil millones de dólares que pertenecen a funcionarios del gobierno de Chávez y Maduro, pero están congelados porque no pudieron demostrar de dónde salieron esos recursos; no podrán seguir robando la plata".