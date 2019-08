No obstante, los negociadores de Guaidó siguen listos para dialogar. EEUU no ha condenado las conversaciones, aunque casi lo hizo. Los comentarios preparados de Bolton en la cumbre de Lima contenían esta frase: "El tiempo para el diálogo ha terminado". Cuando formuló su discurso el martes, esa frase fue eliminada. El enviado especial Elliott Abrams afirmó a medios regionales que no criticará la participación de Guaidó en las negociaciones o el patrocinio de Noruega.