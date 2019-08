Aunque se refirió a que "la campaña más heroica de nuestro Libertador Simón Bolívar, la Batalla de Boyacá que selló la independencia Nueva Granada, hoy actual Colombia", resultó muy destempladas las referencias que hizo contra el presidente de Colombia, no porque no se pueda criticar a Iván Duque, sino porque no le corresponde a un general de la República, y mucho menos en la celebración de un hecho histórico, hacer señalamientos políticos.