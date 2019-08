"El número de hambrientos en Venezuela, desde que se declaró el primer Estado de Emergencia Económica y de Excepción en 2016, que le otorga plenas facultades al gobierno, hasta ahora, son doblemente atribuibles al Estado, no solamente por generar la situación económica en la que estamos, si no por no haber hecho lo suficiente para rectificar", enfatiza Raffalli.