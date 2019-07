– Al igual que lo hiciste tu Fidel, cuando pasaste a retiro y me designaste a mi como tu sucesor oficial, es imperativo que Hugo Rafael nombre desde ahora quién será su sucesor.

– Pero Raúl – le acota Ramiro Valdés – allá tendrá que ser un candidato presidencial ungido por Chávez, habrá que hacer elecciones y todo eso…

– Vi tus informes, Ramiro – ahora habla Fidel Castro, en voz baja, desde su mecedora vienesa — Por lo que veo, hay varias opciones. Está Alí, un viejo y solidario camarada, el malcriado de Diosdado, estos muchachos, Jaua y el otro sirio, también mencionas algún militar… Pero la recomendación de tu análisis es que sea Nicolás…

– Así es, Fidel. Nicolás es mi hombre en Caracas. Con él de presidente garantizamos todo lo que hemos logrado para nuestra revolución. Pero hay que venderle la idea a Hugo Rafael antes de que muera.

– Pues que así sea… Yo me encargo de convencer a Hugo. Mira tú, Raúl, yo sé que no te convence mucho Nicolás, pero tendrás que hacerte a la idea, tratarlo con cariño. Es lo que más nos conviene…