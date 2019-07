Hay datos que aún no quedan claros en relación con la denuncia que hizo el Gobierno de Nicolás Maduro, en relación a que el pasado 19 de julio un avión norteamericano sobrevoló la zona de vuelo venezolana sin avisar su ruta a la torre de control correspondiente. El ministro de Comunicación, Jorge Jesús Rodríguez Gómez, dijo que no se trata de "un avión de intersección electrónica, ojo, no era un vuelo de hello kitty, era un avión espía norteamericano especialista en intersectación de señales electrónicas".