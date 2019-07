"Si algo le conviene al régimen es mantener esa mesa operando y esa ilusión de una disposición a avanzar en una transición que al final no va a ocurrir, entre otras cosas porque hay un problema de representatividad. Este régimen está integrado por varios cogobiernos y no todos están sentados en esa mesa. Es decir, Maduro no tiene la capacidad de hacer cumplir, de venderle ese acuerdo a todos los componentes del estado criminal venezolano", asevera Machado.