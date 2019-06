Además de Bandres, son 21 los sub oficiales detenidos que, acusados de rebelión militar, "han sido torturados, vejados y maniatados por sus carceleros". "Nos están pidiendo que no hagamos ruido, que no saquemos pancartas. Eso es imposible. Bachelet está en Caracas y hay que gritar duro y fuerte", expresó Hernández, de 30 años.