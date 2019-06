-Tengo una familia que responde por mí. Si no tuviera una mujer como Mitzy que me ayude, sería imposible sostener la familia. Además tengo otra parte de mi familia, que son mis seis hermanos italianos. Mi padre dejó la instrucción antes de morir en el 2004, que se ocuparan de Tonino como me llaman allá. Ellos se ocupan de las empresas que dejó mi padre y responden por mí. Me han ayudado las fundaciones con mis viajes. Y no necesito lujos.