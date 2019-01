"A mí hasta ahora no me han malogrado, pero hace 15 días me quitaron las 6 gramas de oro que había conseguido durante todo un día de trabajo. Y hace un mes llegaron disparando y hasta matando gente, a mí me tocó correr. Ese fue un grupo grande, entraron muchos ese día. Llegaron encapuchados y vestidos de militares", relató un minero de El Perú al referirse a las repetidas incursiones que el Ejército hace en las zonas de extracción.