"Nos dijeron textualmente: 'ustedes no conocen la peor cara de nosotros, o firman o conocerán la peor cara de nosotros', y no lo dijeron una vez, lo dijeron muchas veces (…), 'si no firman van a la cárcel'. Nos están cobrando porque me paré de frente (…) y se les cayó todo ese fraude", añadió.