—El hecho de que yo (Maduro) diga voy hacer unas elecciones, con un pueblo que está pasando hambre y (él) no le da ninguna solución… Tú estás diciendo yo me voy a perpetuar, para yo hacer lo que digo que quiero hacer, pero no doy soluciones, nada es en pro del pueblo. Hay algo que yo nunca olvidaré cuando estudié filosofía. Marx decía "cuando tienes al pueblo ocupado buscando comida, el pueblo no piensa", no tiene tiempo de ser opositor. La situación de la política ha generado un declive en todo lo que es educación, economía, principios básicos del hogar.

—¿Cuándo comenzaste a hacer todos los trámites para irte?

—A finales del año pasado. Cuando comienza el año y te lanzan lo de las elecciones, ahí sí ya no tienes remordimiento. Eso es lo que yo tenía, remordimiento por dejar un país que a mis padres les había dado todo.

—¿Cómo ha sido para tí todo el proceso legal necesario para irte?

—Infernal. La palabra es infernal. Porque no solamente estás dejando tu país, tus sentimientos, tu casa, tu gente, sino que además te lo hacen difícil —se le quiebra la voz, respira profundo para avanzar—. Te paras a las tres de la mañana, estás desde esa hora hasta las cinco sentada delante de la computadora suplicando de alguna manera que consigas (cita) para apostillar, para que te den la carta de antecedentes penales, para ver si te puedes sacar el pasaporte, porque si no tienes pasaporte tienes que ponerte a sacarlo. Si no lo haces por la vía legal tienes que pagar, y pagar es cuánto hay que pagar. Si son seis papeles, ah bueno, pagas tres mil (tres millones de bolívares, el equivalente a 4,6 dólares a la tasa del mercado negro) por cada papel. Empecemos a multiplicar. Se convierte en un vía crucis.

—Si hoy te dijeran que te puedes quedar ¿qué harías?

—Me quedo —rompe a llorar—. Me quedo —continúa llorando—. Este país le dio a mi papás la posibilidad de haber venido con una mano adelante y la otra atrás y nos dio casa, carro, comida, estudios, cuatro hijos, me salvaron la vida.