"Salir de la patria donde uno nació a mí me cuesta mucho, me siento desgarrado", afirmó. Y argumentó que decidió irse de Venezuela tras ser alertado de un plan que tenía el régimen de Nicolás Maduro contra él y otros dirigentes opositores. "Supe de buena fuente que tenían otras intenciones conmigo, y yo no quiero ser rehén de una tiranía que me use para doblegar a una oposición a la que quieren convertir en un trompo servidor de un gobierno que no busca una salida sino perpetrarse en el poder".