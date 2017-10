"En la elección de la asamblea había un solo equipo en la cancha —dijo Ávalos—. Hoy la circunstancia es distinta. La MUD hizo muy bien el papel de contrapeso, con testigos muy bien capacitados. No quiero decir que no haya margen para la trampa, porque lo hay, pero los técnicos de la MUD dicen que no debiera haber problemas con la plataforma tecnológica. En la recepción de los datos también van a estar los ingenieros de la oposición, así que creo que el proceso se va a cumplir en lo fundamental: voto depositado, voto contado. Las trampitas pueden pesar más y alterar el resultado en los estados chicos".