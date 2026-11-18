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P: ¿Qué tan rápido disminuirá mi estado físico si dejo de hacer ejercicio, y qué tan pronto puedo recuperarlo?

Incluso si has sido diligente en hacer ejercicio de manera constante, a veces no puedes evitar una pausa por un viaje, un periodo de mucho trabajo o una enfermedad. Si te saltas algunos entrenamientos y los días de ausencia se convierten en semanas, puedes sentir que vas a perder todo tu progreso.

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Por fortuna, "la resistencia al ejercicio no desaparece de la noche a la mañana", dijo Dae Hyoun Jeong, médico deportivo de atención primaria en la Universidad de California, San Francisco. Los días de descanso también son una parte importante de muchos planes de entrenamiento y ayudan a que tus músculos se recuperen.

Si has estado inactivo durante más o menos una semana, no volverás a cero y lo más probable es que puedas recuperarte, dijo Gemma Ward, entrenadora principal de New York Road Runners. Hablamos con expertos sobre qué le sucede a tu cuerpo durante una pausa del ejercicio y cómo retomarlo poco a poco después.

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Cómo cambia tu nivel de condición física durante una pausa

Los distintos elementos de la condición física se desvanecen a ritmos diferentes. Al cabo de una semana de dejar el ejercicio aeróbico, el volumen de tu plasma sanguíneo disminuye, dijo Mark Murphy, fisioterapeuta del Mass General Brigham Center for Sports Performance and Research. Tu corazón bombeará menos sangre en cada latido y, cuando vuelvas a hacer ejercicio, tu frecuencia cardíaca será mayor y quizá te sientas más cansado al mantener el mismo nivel de intensidad que antes, dijo Jeong.

Después de 10 a 14 días sin ejercicio aeróbico, tu VO2 máx --la cantidad máxima de oxígeno que tu cuerpo puede usar durante el ejercicio, y un indicador de tu capacidad aeróbica-- comienza a caer. Cuánto cambia tu VO2 máx varía de persona a persona, dijo Jason Tso, director clínico de cardiología deportiva en Stanford Medicine. Las personas que hacen ejercicio con regularidad ven mayores caídas en el VO2 máx después de un descanso de dos semanas que las personas con menos entrenamiento, probablemente porque tienen más que perder, dijo Tso. Tu genética también puede influir en la facilidad con la que tu VO2 máx mejora con el ejercicio y cuánto disminuye durante una pausa.

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Cuando haces ejercicio de forma constante, tu corazón se agranda para bombear más sangre por todo tu cuerpo. Después de aproximadamente un mes de inactividad, comienzas a perder algunos de esos cambios estructurales en tu corazón, lo cual puede afectar tu resistencia.

Las habilidades específicas de los deportes que dependen de la velocidad, la potencia y la coordinación, como lanzar una pelota de baloncesto, disminuirán de manera ligeramente más lenta que tu condición cardiovascular, dijo Murphy. Después de aproximadamente un mes, cierta evidencia sugiere que comienzas a perder masa muscular y fuerza. Si todavía sigues con tus actividades diarias normales, el proceso ocurrirá más lentamente que si estuvieras completamente inmóvil durante una enfermedad, dijeron los expertos. Los adultos mayores también pierden músculo más rápido que las personas más jóvenes y podría costarles más trabajo recuperarlo, dijo Tso.

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Mantener algo de condición física durante una pausa

Si estás demasiado ocupado para seguir tu rutina habitual pero no estás enfermo ni lesionado, quizás puedas evitar las pérdidas si logras hacer un hueco para algunos entrenamientos, incluso si son más cortos o menos frecuentes de lo normal. "Un poco sirve de mucho", dijo Tso.

Necesitas menos ejercicio para mantener la condición física que para desarrollarla en primer lugar, dijo Murphy. Si tienes tiempo, recomendó intentar hacer aproximadamente la mitad de tus sesiones típicas de fuerza o cardio, a alrededor del 60 al 80 por ciento de tu intensidad habitual.

Si estás de vacaciones, considera otras formas de mantenerte activo, dijo Caitlyn Mooney, médica deportiva en el Vanderbilt University Medical Center. Podrías hacer una caminata, darle prioridad a caminar o alquilar bicicletas para pasear por la playa.

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"Lo principal en las vacaciones es estar de vacaciones", dijo Murphy.

Volver al ejercicio

Si has dejado de hacer ejercicio por solo una semana aproximadamente, probablemente puedas retomar donde lo dejaste, dijeron los expertos. Pero si tomaste un descanso más largo por una lesión, cirugía o enfermedad grave, es importante que consultes a tu médico. En esos casos, deberías volver a tu rutina habitual de manera gradual, dijo Ward, y ser paciente contigo mismo mientras te adaptas de nuevo.

"En realidad, no puedes recuperar la condición física de golpe", dijo.

Después de un breve descanso, deberías tomarte más o menos una cantidad de tiempo equivalente para volver a tu volumen e intensidad normales, dijo Murphy, aunque eso puede variar según tu nivel de condición física y el tiempo que estuviste ausente. Si te tomaste dos semanas libres, dijo, podrías intentar del 50 al 70 por ciento de tu volumen anterior durante la primera semana de regreso, y del 70 al 90 por ciento la siguiente, tanto para fuerza como para cardio. Jeong recomendó aumentar primero la cantidad de tiempo que haces ejercicio y luego la intensidad. Pero en general, los expertos dijeron que escuches a tu cuerpo y que esperes que tu entrenamiento habitual se sienta más difícil.

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"No te compares con donde estabas", dijo Ward. "No te compares con donde quieres estar. Simplemente comienza desde el punto en el que te encuentras ahora mismo".