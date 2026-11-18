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El cuerpo rocoso llamado 1998 KY26 se mueve de maneras que la gravedad por sí sola no puede explicar. Hasta ahora, nadie sabe por qué.

Es pequeño, es rápido y nadie está del todo seguro de qué es.

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En los términos más sencillos, el objeto llamado 1998 KY26 es una roca que orbita alrededor del Sol y que mide unos 11 metros de diámetro. Pero se está moviendo de una manera que la gravedad por sí sola no puede explicar. Eso ha provocado un debate sobre si es un cometa, un asteroide o algo completamente distinto.

No, no es una nave espacial extraterrestre. Tampoco es probable que sea una nave espacial soviética perdida.

1998 KY26 fue descubierto en 1998 por Tom Gehrels, un astrónomo de la Universidad de Arizona, y al principio parecía ser un asteroide. Pero sus aceleraciones idiosincrásicas hacen que se desvíe de la órbita precisa que proponen las leyes del movimiento planetario de Johannes Kepler, las cuales se han enseñado a generaciones de estudiantes de física. Las desviaciones son minúsculas, pero son significativas.

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Una idea era que 1998 KY26 era un "cometa oscuro": uno que simplemente carecía de la característica cola compuesta de partículas de polvo liberadas a medida que el Sol causaba que el hielo enterrado se vaporizara. Este proceso, llamado sublimación, puede manifestarse como la aceleración de 1998 KY26.

Un nuevo artículo publicado en la revista científica Icarus ha profundizado el misterio al argumentar que la temperatura promedio de 1998 KY26, de unos agradables menos 47 grados Celsius, está "muy por encima" del umbral para el hielo.

"Si algo tiene hielo, entonces es un cometa", dijo Darryl Z. Seligman, un profesor asistente de física y astronomía en la Universidad Estatal de Míchigan que había sido uno de los principales defensores de la hipótesis del "cometa oscuro". Pero si no había hielo, no había cometa. "La superficie de KY26 es demasiado cálida", dijo Seligman en una entrevista. Así que ahí se esfumó una de las explicaciones más simples.

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Seligman agregó que aunque tenemos las herramientas para observar el espacio profundo, los objetos cercanos a la Tierra presentan un desafío científico propio. "No hay toneladas de datos sobre objetos muy cercanos a la Tierra. Son superpequeños y tenues", dijo.

Avi Loeb, el astrofísico de Harvard que ha suscitado controversia como el principal "cazador de extraterrestres" de la nación, ofreció su propia hipótesis en Fox News Digital. Loeb dijo que 1998 KY26 no era ni un cometa ni un asteroide, sino Phobos 1, una nave espacial no tripulada lanzada por la Unión Soviética en 1988 para visitar Marte que se perdió unos dos meses después.

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Si Loeb tiene razón, Phobos 1 ha pasado décadas escondida a simple vista. Propuso por primera vez que 1998 KY26 era un satélite soviético en un artículo del que es coautor y que se publicó en línea en mayo pasado.

Pero al igual que Loeb descartó la propuesta del cometa oscuro de Seligman, Jared Isaacman, el administrador de la NASA, ha echado por tierra las teorías de que el objeto podría ser algún tipo de nave espacial. No había evidencia de que fuera "otra cosa que un asteroide", dijo Isaacman en Fox & Friends.

"Hay todo tipo de basura espacial allá afuera", dijo Bryce Bolin, un científico de Eureka Scientific Inc., una corporación de investigación, que ha escrito sobre 1998 KY26. "Pero este objeto es demasiado pesado, demasiado denso". Bolin agregó que 1998 KY26 tenía la densidad de, nunca lo adivinarás, una roca.

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La clave para explicar el extraño comportamiento de 1998 KY26 podría estar en un artículo de 2025 que demostró que su diámetro era un tercio del de los cálculos anteriores. "Ese fue un resultado enorme", dijo Bolin, porque permitió a los científicos pensar de manera diferente sobre las fuerzas en juego, incluso si no había hielo presente.

Aproximadamente un mes después, Davide Farnocchia, un ingeniero de navegación en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en Pasadena, California, y varios de sus colegas sugirieron una explicación novedosa, una que tenía sentido una vez que se calculó el tamaño correcto de 1998 KY26: su inusual aceleración estaba siendo impulsada por el Sol.

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"Los fotones de luz tienen impulso: es muy pequeño por fotón, pero hay muchísimos fotones", dijo David Jewitt, quien dirige el Instituto de Planetas y Exoplanetas en la Universidad de California en Los Ángeles. "Esa presión es suficiente para empujar cuerpos si no son demasiado grandes". El fenómeno, conocido como presión de radiación, podría haber actuado en conjunto con otro, llamado efecto Yarkovsky, que describe la fuerza que proviene de un objeto que emite calor después de absorber la luz solar.

En un comunicado publicado el domingo, la NASA dijo que las "fuerzas de radiación solar" estaban actuando sobre 1998 KY26.

La agencia espacial japonesa había esperado resolver el misterio de 1998 KY26 con su sonda Hayabusa2, la cual estaba programada para llegar al objeto en 2031. Pero el lunes, las autoridades japonesas dijeron que la visita había sido cancelada, y argumentaron problemas con el motor. En su lugar, Hayabusa2 viajará a otro asteroide, 2015 BM510, al que se espera que llegue para 2028 o 2029.

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Seligman de la Universidad Estatal de Míchigan dijo que no le preocupaba que 1998 KY26 chocara contra la Tierra, dado que instituciones como la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA escudriñan exhaustivamente los cielos que no siempre son amistosos.

"Son realmente buenos en lo que hacen", dijo Seligman. "No tenemos de qué preocuparnos".