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Trump está viendo Fox News, y no está nada contento

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En una noche electoral decisiva, el presidente criticó con dureza al canal de noticias por cable en sus redes sociales.

Al igual que millones de sus compatriotas estadounidenses, el presidente Donald Trump sintonizó Fox News el martes para ver las últimas noticias sobre las elecciones intermedias.

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No le gustó lo que vio.

En apenas 95 minutos, Trump arremetió en tres ocasiones contra Fox News mediante publicaciones en Truth Social, calificando los resultados que emitían como "los peores" y afirmando que sus índices de audiencia estaban "por los suelos, no por mi culpa, ¡sino porque están EN MI CONTRA!". En un momento dado, envió mensajes de texto con quejas directamente a Greg Gutfeld, uno de los presentadores del programa The Five, quien leyó sus comentarios en directo.

El presidente y Fox News tienen una relación complicada. La cadena le ayudó a lanzar su carrera política cuando era comentarista invitado en Fox & Friends, y estrellas del horario estelar como Sean Hannity se cuentan entre sus aliados más cercanos. Pero el mandatario también ha expresado con frecuencia su descontento con la cobertura política de Fox y, en las últimas semanas, se ha quejado de que el canal daba demasiado protagonismo a los candidatos demócratas y no mostraba suficientes imágenes de sus mítines.

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El martes por la tarde, se mostró especialmente molesto con la comentarista liberal Jessica Tarlov, otra presentadora de The Five.

"TAN TONTA COMO UNA PIEDRA", se desahogó Trump en Truth Social. "Tendré que irme a otro sitio hasta que esa FRACASADA deje de salir al aire".

También le mandó un mensaje a Gutfeld con instrucciones sobre cómo rebatir los argumentos de ella. Cuando Gutfeld le enseñó la pantalla de su teléfono celular a Tarlov, ella respondió: "Solo tienes que presionar 'alto'", dando a entender que el mensaje de Trump era un mensaje tipo spam.

Trump había prometido en Truth Social que volvería a ver Fox News más tarde, y al parecer lo hizo durante la franja de las 6 p. m. "La encuesta de Fox News, siempre la peor, es tan insultante con las preguntas que hacen", escribió en otra publicación. "Cada pregunta es un ataque". (También se refirió a la encuesta con una grosería).

A las 7:00 p. m., publicó una denuncia de 184 palabras contra Fox News, diciendo que la cadena "dedica demasiado tiempo a cubrir a los tontócratas enloquecidos por Trump".

Más tarde esa misma noche, Trump recibió algunas palabras de ánimo de la nueva comentarista de Fox News, la ex secretaria de prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt. Ella dijo que había hablado con Trump y que "sigue siendo cautelosamente optimista; algo que dice es que lo ha dado todo en la cancha".

Michael M. Grynbaum escribe sobre la intersección de los medios, la política y la cultura. Ha sido el corresponsal de medios de comunicación del Times desde 2016.

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