La participación ha sido alta en los estados en disputa

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En la mayoría de los estados, los totales brutos de boletas emitidas el mismo día de la elección resultan un barómetro útil, pero no son capaces de indicar por quién se están emitiendo esos votos.

Las elecciones intermedias han atraído una fuerte participación general, pues millones de estadounidenses ya han emitido sus votos el martes a medida que el ciclo de las elecciones intermedias se acercaba a su conclusión.

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Con todo, no se sabrá si la participación puede acercarse a los niveles récord de las elecciones intermedias de 2018 y 2022 hasta que hayan cerrado las urnas en todo el país. Pero hubo un comienzo fuerte cuando más de 50 millones de personas emitieron sus votos durante la votación anticipada, lo cual superó los niveles de hace cuatro años en prácticamente todos los estados en disputa para el Senado.

La participación el martes hasta el momento ha sido particularmente alta en los estados donde el voto del día de las elecciones tiende a representar una mayor porción del total general. En Ohio, por ejemplo, los grandes condados como Franklin y Hamilton mostraban una tendencia significativamente más alta que lo observado en 2022, con totales no muy lejanos a los de las elecciones presidenciales de hace dos años. (La participación en las elecciones presidenciales es sistemáticamente mucho más alta que en las intermedias).

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El récord de votos en unas elecciones intermedias se registró en 2018, cuando más de 120 millones de estadounidenses emitieron su voto, según la Encuesta sobre Administración Electoral y Votación. En 2022, esa cifra disminuyó ligeramente a 112 millones, incluso cuando el número de votos anticipados aumentó, lo que constituyó una señal de cómo la popularidad de la votación anticipada ha cambiado el comportamiento de los votantes.

Al igual que en años anteriores, los republicanos parecen estar disfrutando de fuertes ventajas en el día de las elecciones en los estados que reportan la participación en vivo según la afiliación partidista. Hasta la tarde del martes, los republicanos en Florida disfrutaban de una ventaja más amplia que hace dos años, votando en el día de las elecciones por un margen de casi dos a uno.

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Los republicanos también superaban a los demócratas registrados por 12 puntos porcentuales en Nevada, un margen más amplio que su ventaja del día de las elecciones en 2024.

En ambos estados, los republicanos registrados representaron una porción menor de los votos anticipados este año que en 2024, y una amplia mayoría de los votos se emiten antes del día de las elecciones.

Sin embargo, intentar interpretar lo que podría significar la participación en el día de las elecciones en varias contiendas presenta escollos similares a los observados cuando se intenta analizar el voto anticipado, particularmente en los estados donde los totales del día de las elecciones no son representativos. En la mayoría de los estados, los totales brutos de boletas emitidas son un barómetro útil de la participación general, pero no pueden indicar por quién se están emitiendo esos votos. En muchos casos, las ventajas de un partido en el voto del día de las elecciones podrían ser el resultado de desventajas en el voto anticipado.

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Las comparaciones directas con la participación del día de las elecciones en 2022 podrían considerarse una comparación injusta en muchos estados, particularmente en aquellos que experimentaron grandes aumentos en la participación de la votación anticipada en 2024, como Georgia, Florida y Texas. (En los tres, el número bruto de votos emitidos en el día de las elecciones disminuyó entre 2022 y 2024).

Pero los números del día de las elecciones en Georgia y Texas han sido sólidos.

Brad Raffensperger, el secretario de Estado de Georgia, dijo en una conferencia de prensa el martes por la tarde que la participación del día de las elecciones en el estado se encaminaba a alcanzar alrededor de 1,4 millones de votos, lo que sería un ligero aumento con respecto a hace dos años y estaría más o menos a la par con 2022.

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En Texas, las expectativas de participación eran particularmente altas como resultado de una contienda por el Senado que ha establecido récords de gasto. En el condado de Harris, uno de los más poblados del estado, se habían emitido alrededor de 180.000 votos en el día de las elecciones hasta las 3 p. m., hora del este. Esa cifra puede estar por debajo de lo que algunos habían imaginado, pero no está muy alejada de los aproximadamente 200.000 que habían votado en el mismo momento en las elecciones presidenciales de 2024. Si las tendencias actuales continúan, la participación general en el estado podría superar los 10 millones de votos, lo que sería más de lo observado en las últimas dos elecciones intermedias.

Colaboraciones adicionales por Evan Peng, Sophia June, Lisa Waananen, Beena Raghav, Rebecca Halleck y Cooper Tretter.

Evan Reynolds trabaja en el departamento de Análisis Electoral del Times y forma parte de la generación 2026-27 del Times Fellowship, un programa para periodistas al comienzo de sus carreras.

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Colaboraciones adicionales por Evan Peng, Sophia June, Lisa Waananen, Beena Raghav, Rebecca Halleck y Cooper Tretter.