¿Me Estás Oyendo?: todo sobre el nuevo lanzamiento de Paquita la del Barrio que reúne sus himnos y sus últimos duetos

MEXICO, DF 20SEPTIEMBRE2005.- La cantante Paquita la del Barrio se presentó en un bar de la ciudad de México como parte de la grabación de un programa que se transmite en televisión por cable. FOTO: Miguel Dimayuga/CUARTOSCURO.COM

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El 23 de octubre se lanzó ¿Me Estás Oyendo?: Lo Mejor de Paquita la del Barrio, el primer disco de la cantante veracruzana en formato vinilo en más de tres décadas. La colección reúne 12 grabaciones que recorren la carrera de Francisca Viveros Barradas, fallecida el 17 de febrero de 2025, y llega acompañada de una edición limitada en vinilo rojo disponible en México.

El álbum incluye temas como “Cheque en blanco” de Desquítate Conmigo (1992), “Rata de dos patas” de Taco Placero (2001) y la canción que da nombre a su producción nominada al Grammy, Piérdeme el Respeto (2000). También incorpora dos colaboraciones: “El consejo” con Ana Bárbara y el dueto en vivo “Juro que nunca volveré” con Natalia Jiménez.

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Francisco “Paquito” Torres, quien fue mánager de Paquita durante más de 25 años, participó en la selección del material junto a la disquera. En entrevista con Infobae México, explicó cómo surgió la fotografía que ilustra la portada del disco.

“Ya no habían fotos recientes, no había forma, no tenemos a Paquita físicamente. Y empezamos a buscar fotos y justo la foto del álbum del lanzamiento, esa foto yo la tomé hace muchos años”, relató Torres.

El mánager Francisco Torres revela detalles de la selección de doce temas y adelanta la existencia de seis grabaciones inéditas. (Craft Latino)

El disco incluye una canción sobre la vejez de Paquita

Entre los doce temas aparece “Vivo contenta”, una pieza que Torres describe como un reflejo de la etapa final de la vida de la cantante. “Amo la experiencia de la vida que me ha regalado con el paso de los años. Yo no me peleo con la edad, la verdad, el tiempo a mí no me preocupa”, citó Torres de la letra.

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Según el mánager, la selección de los 12 cortes partió de un criterio de ventas y aceptación del público, lo que obligó a dejar fuera canciones que formaban parte del repertorio en vivo. “Tuvimos que sacrificar muchas otras canciones que eran un boom en el show, que no podían faltar”, señaló.

Torres adelantó además que existen seis temas inéditos grabados por Paquita que podrían publicarse una vez que se resuelva el reparto de su legado musical. “Esperemos que esos también salgan”, afirmó.

Francisco Torres recordó su primer encuentro con Paquita en el Teatro Blanquita

Francisco "Paquito" Torres recuerda su primer encuentro con la cantante en el teatro Blanquita, cuando él tenía seis años y ella aún no era famosa. (Captura de pantalla)

El vínculo entre Torres y la cantante comenzó antes de que ella alcanzara la fama. A los seis años, Torres la veía llegar al Teatro Blanquita, donde su abuelo trabajaba como delegado de la ANDA. “Yo la veía y siempre impactante con estos vestidos de luces que usaba. Muchas veces los canutillos del vestido se caían y yo agarraba esos canutillos”, recuerda.

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Torres describió más de dos décadas de trabajo conjunto marcadas por momentos de éxito y dificultad. “Pasaron tantos años y tantas batallas y éxitos, derrotas, cárcel, hospitales, los mejores lugares, los peores lugares, muchos momentos dolorosos”, dijo sobre su relación con la artista.

El lanzamiento del recopilatorio coincidió con un homenaje encabezado por Belinda y Majo Aguilar, quienes interpretaron los temas más conocidos de la cantante. El evento incluyó una exhibición de prendas personales de Paquita y una ofrenda de Día de Muertos.

Belinda abrió la noche con “Rata de dos patas” y utilizó una chamarra bordada con la leyenda “I love Paquita”. Majo Aguilar interpretó “Tres veces te engañé” y “Cheque en blanco”, y la calificó como “una poeta para los varones” durante el evento.

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Torres relacionó este tipo de homenajes con la influencia que Paquita ejerció sobre artistas de distintas generaciones, incluidas intérpretes internacionales. “Recordemos toda esa admiración que llegó a surgir en Karol G. Ahora que vino Rosalía a México, dijo que su inspiración fue Paquita la del Barrio”, comentó.

El exmánager también describió el alcance que la música de Paquita tuvo entre públicos distintos a los que caracterizaban su repertorio sobre desamor. Relató el caso de un niño de once años con una discapacidad mental cuya vida gira en torno a la figura de la cantante.

(Foto: EFE)

“El año pasado fue su cumpleaños y él pidió una fiesta con temática de Paquita la del Barrio y su vida gira a través de Paquita la del Barrio”, narra Torres, quien asistió a la celebración por invitación de la familia.

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El legado de Paquita incluye más de 30 discos y 20 millones de copias vendidas

La discografía de Paquita la del Barrio supera los 30 álbumes grabados para Discos Musart y sellos afiliados, con ventas que superan los 20 millones de copias en géneros como banda, trío, sonora, grupero, norteño y mariachi. La cantante recibió tres nominaciones al Grammy y dos al Latin Grammy, además del Lifetime Achievement Award en los Billboard Latin Music Awards de 2021.

Torres sostiene que el legado de la artista veracruzana trasciende lo musical por su forma directa de abordar el machismo y la violencia hacia las mujeres. “Paquita siempre fue una mujer auténtica, que siempre habló sin tapujos, siempre habló sin hipocresías”, concluye el exmánager sobre la intérprete conocida como “La Defensora de las Mujeres”.

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