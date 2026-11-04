EE. UU. ayudó a Venezuela en un ataque letal contra el ELN, según funcionarios

Guardar

La operación conjunta subraya cómo el gobierno de Trump se ha involucrado en los asuntos internos de Venezuela y cómo ha adoptado una estrategia cada vez más militarizada contra el narcotráfico en Latinoamérica.

Un ejército rebelde colombiano operó libremente durante años al otro lado de la frontera, en Venezuela, donde se le permitió traficar cocaína y supervisar minas de oro ilícitas bajo el mandato de Nicolás Maduro, el expresidente del país.

PUBLICIDAD

Sin embargo, tras la destitución forzosa de Maduro por la fuerza por Estados Unidos y el gobierno de Venezuela bajo el control del gobierno de Donald Trump, las fuerzas militares de Venezuela lanzaron la semana pasada un ataque letal contra el grupo, el Ejército de Liberación Nacional, mejor conocido por las iniciales ELN.

Según cuatro funcionarios estadounidenses, el ataque se llevó a cabo el viernes con ayuda de los servicios de inteligencia y drones de Estados Unidos. Hasta ahora no se había hecho público quién era el responsable del ataque.

La operación conjunta subraya cómo el gobierno de Trump está cada vez más involucrado en los asuntos internos de Venezuela y cómo ha adoptado una estrategia cada vez más militarizada para combatir el narcotráfico en América Latina.

PUBLICIDAD

El ataque no fue la primera operación conjunta en el país. En junio, un ataque de Estados Unidos y Venezuela mató a un líder del Tren de Aragua, la banda delictiva transnacional.

The New York Times reportó esta semana que el gobierno de Trump tiene como objetivo establecer una presencia militar estadounidense a largo plazo en Venezuela.

Fundaredes, una organización venezolana de derechos humanos, fue la primera en alertar al público sobre el ataque del viernes, que tuvo lugar en la región de Apure cerca de la frontera colombiana, luego de que los organizadores hablaran con sobrevivientes y residentes locales.

PUBLICIDAD

Al menos 23 personas murieron y muchas más resultaron heridas, dijo la organización, después de que los drones bombardearan un sitio del ELN que era un conocido centro de distribución de cocaína.

Los funcionarios estadounidenses que confirmaron los detalles del ataque solicitaron el anonimato para hablar sobre un asunto delicado.

Durante años, el ELN operó libremente en Venezuela, país que veía como un refugio de los ataques militares en Colombia y una ubicación privilegiada para el envío aéreo de cocaína sacada de contrabando desde Colombia hacia otros países. El gobierno venezolano era considerado su aliado.

En una visita realizada a Colombia en septiembre, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo a los periodistas que ya no se podía permitir que el ELN operara "con impunidad" en Venezuela, y que el tema se había planteado al gobierno interino de Delcy Rodríguez.

PUBLICIDAD

"Tenemos que enfrentarlo", dijo.

Aunque no estaba claro quién piloteaba los drones utilizados en el ataque del viernes, el tipo de dron involucrado suele ser operado por las fuerzas de Estados Unidos, dijo uno de los funcionarios estadounidenses.

El Departamento de Estado remitió las preguntas sobre el ataque al Departamento de Defensa, que su vez señaló que las preguntas debían dirigirse al gobierno de Venezuela. Los funcionarios venezolanos no respondieron a una solicitud de comentarios.

El lunes, un alto funcionario militar venezolano confirmó que las fuerzas armadas del país habían llevado a cabo el ataque contra el ELN en Apure. El funcionario, que no estaba autorizado para hablar públicamente, pidió permanecer en el anonimato. No había recibido información directa sobre la participación de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Los representantes del ELN no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Juan Francisco García, el coordinador de Fundaredes para la región de Apure, dijo que los residentes que vivían en fincas cerca del lugar del ataque describieron haber escuchado dos grandes explosiones el viernes por la mañana. Se acercaron y encontraron cuerpos esparcidos alrededor del sitio bombardeado, que García, quien trabaja en la zona, dijo que era conocido por ser utilizado por el ELN para enviar cocaína.

Los analistas de seguridad dicen que el ELN había consolidado el control de gran parte de la frontera venezolana y utilizaba pistas de aterrizaje para enviar cocaína colombiana por avión a otros países de Latinoamérica, incluido México.

PUBLICIDAD

García compartió fotos y videos con el Times que, según él, fueron tomados por los residentes el viernes. Una foto muestra, desde la distancia, un helicóptero y varias formas más pequeñas y oscuras sobrevolando pastizales. Un video muestra cuerpos entre escombros.

García, quien dijo que visitó una morgue cercana y vio los cuerpos de varias víctimas durante el fin de semana, dijo que muchos de los cadáveres habían sido "mutilados" por los explosivos.

Dijo que las entrevistas con los sobrevivientes del ataque, y familiares de las víctimas, habían indicado que no todas las víctimas eran combatientes.

Entre los fallecidos se encontraban pilotos, proveedores de bienes y familiares o parejas de miembros del ELN, dijo. Una de las víctimas era una mujer de unos 60 años a quien describió como la esposa de un piloto.

PUBLICIDAD

Se sabe que el ELN recluta miembros de comunidades pobres donde hay pocas oportunidades de trabajo. En las áreas donde el grupo es la autoridad de facto, los habitantes locales dicen que a menudo se sienten obligados a cooperar.

García señaló que, aunque menos de la mitad de las víctimas habían sido identificadas para el lunes, las identificaciones gubernamentales encontradas en algunos cuerpos mostraban que las víctimas eran venezolanas, no colombianas.

Dado que ningún gobierno asumió oficialmente la responsabilidad del ataque, han circulado teorías en los últimos días sobre quién fue el responsable y si algún líder del grupo había muerto.

PUBLICIDAD

El ataque se produjo poco después de varios bombardeos contra objetivos del ELN en Colombia ordenados por el nuevo presidente conservador del país, Abelardo de la Espriella, quien ha prometido acabar con los grupos armados que no se rindan.

Después de que el ELN publicara un video en septiembre en el que una conocida comandante desafió al nuevo presidente y dijo que el grupo seguiría luchando, De la Espriella respondió diciendo que la comandante del ELN, conocida como Silvana Guerrero, era una "terrorista" que terminaría en una bolsa para cadáveres.

El viernes, el día del ataque en Venezuela, según los informes, las fuerzas armadas de Colombia lanzaron volantes sobre la ciudad fronteriza de Cúcuta en los que ofrecían dinero como recompensa por los máximos comandantes del ELN.

Los funcionarios de defensa colombianos negaron haber desempeñado algún papel en la operación en Venezuela.

Los analistas de seguridad dijeron que la estrategia militar contra el ELN --que se dice cuenta con alrededor de 6000 combatientes-- ahora parece consistir en acorralar al grupo en ambos lados de la frontera al mismo tiempo para que no tenga un lugar donde esconderse.

El ataque se produce a medida que el gobierno de Trump ha designado a alrededor de dos decenas de grupos criminales en Latinoamérica como organizaciones terroristas y está lanzando un plan militar para destruir a los "narcoterroristas" de Latinoamérica. También ha presionado a los líderes para que ataquen a los grupos de traficantes y capturen o maten a los líderes de los grupos.

Aunque los expertos legales dicen que usar la etiqueta de terrorista no confiere la autoridad para usar la fuerza letal como primer recurso, el término ha sido mencionado con frecuencia por altos funcionarios del gobierno de Trump al difundir ataques militares contra personas acusadas de tráfico, incluidos ataques a embarcaciones que hasta ahora han dejado 244 muertos.

"El ejército de Estados Unidos tratará a estas organizaciones como los terroristas que son", dijo el secretario de Defensa, Pete Hegseth, después de un ataque letal el pasado octubre contra una embarcación presuntamente vinculada al ELN. "Se les dará caza y se les matará, igual que a Al Qaeda".

Formado en las zonas rurales de Colombia en la década de 1960, el ELN fusionó el marxismo con la teología católica romana de la liberación. Posteriormente recurrió a tácticas violentas como el secuestro y el narcotráfico, y en 1997 estuvo entre los primeros grupos en ser incluidos en la lista del Departamento de Estado de Organizaciones Terroristas Extranjeras.

Hace dos décadas, el ELN sufrió graves reveses en medio de una importante ofensiva militar respaldada por Estados Unidos, pero sobrevivió y perduró más que otros grupos colombianos que depusieron las armas en acuerdos de paz.

Los analistas dicen que una razón importante de su supervivencia fue su capacidad para buscar refugio y expandir su control territorial en Venezuela.

Los funcionarios estadounidenses han acusado al régimen de Maduro, incluido Diosdado Cabello, el poderoso ministro del Interior, de permitir que el grupo tome el control de grandes áreas a lo largo de la frontera. Los residentes dicen que el Estado ignoró en gran medida los efectos de sus actividades ilegales, incluida la minería de oro, en el medioambiente y en la gente común.

Se dijo que los funcionarios venezolanos se beneficiaron de estas actividades. La Organización de Naciones Unidas ha citado desde hace tiempo informes sobre las fuerzas militares venezolanas y los combatientes del ELN trabajando juntos para contrabandear oro.

En su acusación penal contra Maduro, Estados Unidos también afirmó que el exlíder venezolano y Cabello se asociaron con el ELN para enviar cocaína a Estados Unidos.

El ELN también operaba como una extensión de las fuerzas militares venezolanas, enfrentándose a otros grupos criminales y haciendo cumplir los intereses del Estado, según International Crisis Group, una organización independiente que ha realizado trabajo de campo en la frontera.

A medida que Venezuela quedó más aislada --y económicamente desesperada-- el ELN también llenó el vacío dejado por el Estado, proporcionando a los venezolanos trabajo, servicios e incluso bienes básicos.

El funcionario militar venezolano que afirmó que las fuerzas armadas del país habían llevado a cabo el ataque del viernes, señaló que fue solo después de la salida de Maduro que se alentó a las unidades militares a atacar al ELN.

Anatoly Kurmanaev, Simón Posada y Federico Rios colaboraron con la reportería.

Annie Correal es corresponsal en Latinoamérica para el Times.

Eric Schmitt es corresponsal de seguridad nacional para el Times. Ha informado sobre asuntos militares estadounidenses y antiterrorismo durante más de tres décadas. Se le puede contactar de manera segura en Signal: ericschmitt.36.

Julie Turkewitz es la jefa de la corresponsalía del Times en los Andes, desde Bogotá, y cubre Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Perú.

Anatoly Kurmanaev, Simón Posada y Federico Rios colaboraron con la reportería.