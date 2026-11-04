Fallas en las máquinas de votación provocan un aumento de denuncias engañosas de fraude

Voters at a polling station in Manhattan, on Tuesday, Nov. 3, 2026. A number of technical glitches and other problems were reported at polling places around the country on Tuesday morning, some of them serving as fodder for right-wing conspiracy theorists even as local election officials described them as unfortunate but innocent hiccups that sometimes emerge on Election Day. (Hiroko Masuike/The New York Times)

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Las menciones a "trampas", "robo", "manipulación" y términos similares se dispararon en X al abrirse las urnas.

Los problemas con máquinas de recuento de votos en Nueva York y con máquinas de votación en Florida provocaron un aumento de denuncias engañosas de fraude electoral en las primeras horas del día de las elecciones.

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El número de publicaciones que mencionaban "trampa", "robo", "amaño" y términos similares se disparó a más de 100 por minuto durante las primeras horas de votación, según un análisis de los datos de TweetBinder realizado por Audiense, una empresa de análisis de datos de redes sociales.

"En algunos lugares, estos problemas reales --y las soluciones propuestas-- se están planteando con un enfoque conspirativo que insinúa de manera falsa que las fallas son intencionadas", escribió en las redes sociales Kate Starbird, investigadora especializada en desinformación y cofundadora del Center for an Informed Public de la Universidad de Washington.

En el condado de Westchester, en Nueva York, las máquinas de recuento de votos, que se supone que escanean y registran los votos, no aceptaban las boletas esta mañana, según Ken Jenkins, el ejecutivo del condado de Westchester. Los colegios electorales están preparados para hacer frente a este tipo de problemas: guardan las boletas completas en bolsas o en urnas específicas y las cuentan más tarde.

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"No es ninguna sorpresa", escribió Claudia Tenney, la congresista republicana por el distrito congresional n.º 24 de Nueva York, en X. "Los demócratas de Nueva York harán lo que sea para hacer trampa".

El condado de Westchester es mayoritariamente demócrata, lo que significa que cualquier problema con la votación es probable que afecte en mayor medida a los votantes demócratas que a los republicanos.

En el condado de Broward, en Florida, que también tiene una inclinación muy demócrata, se notificaron problemas con las máquinas de voto electrónico solo minutos después de que se abrieran las urnas esta mañana. Según informan los medios locales, a algunos votantes se les negó el acceso.

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"¿Cómo es posible que tantos estados tengan de pronto problemas con el recuento de votos?", escribió Laura Loomer, una influente de derecha y defensora de las teorías de la conspiración, a sus casi dos millones de seguidores en X. "El condado de Broward. Claro. A los demócratas les encanta hacer trampa".

En las elecciones de 2024, el condado de Broward apoyó a Kamala Harris, la candidata demócrata, con una ventaja de 17 puntos porcentuales sobre Donald Trump.

Stuart A. Thompson escribe para el Times sobre la influencia de lo que ocurre en línea, incluyendo a las personas, lugares e instituciones que moldean la información que todos consumimos.

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