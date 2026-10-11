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Los padres de Steven Spielberg regañaron durante años al director por no hacer esta película que ahora se despide de Netflix: “¿Cuándo vas a contar la historia?”

El director pasó décadas con la idea en mente, pero para cuando se estrenó la cinta, sus progenitores ya habían fallecido

Imágenes de 'Los Fabelman', de Steven Spielberg
Imágenes de 'Los Fabelman', de Steven Spielberg. (Amblin Partners)
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A día de hoy, el nombre de Steven Spielberg es uno de los que más respeto genera en el mundo del cine. Autor de una lista interminable de éxitos en décadas distintas (La lista de Schindler, E.T. el extraterrestre, Tiburón, Parque Jurásico, Salvar al soldado Ryan), cuesta mucho imaginar a alguien recriminándole algo al cineasta estadounidense. O aún peor: regañándole. Sin embargo, esto es justo lo que le ocurría al director de cine con sus padres, que no dejaban de echarle en cara que, ya en lo más alto, no llevara a la gran pantalla la película más importante de todas: la de su propia vida.

“¿Cuándo vas a contar esa historia sobre nuestra familia, Steve?”, recordaba el cineasta que le preguntaban sus padres. Ambos tuvieron una vida muy larga: Leah Adler, madre del cineasta, falleció en 2017 a los 97 años de edad, mientras que Arnold Spielberg viviría hasta 2020, año en el que moriría a los 103 años de edad. Por aquel entonces, su hijo ya llevaba décadas con la idea en mente, pero temía que el resultado final no les gustara. No sería hasta ese 2020 cuando empezara a trabajar en el guion.

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El resultado de ese trabajo es Los Fabelman, la película inevitablemente más personal de Steven Spielberg al funcionar como una semiautobiografía. Con algunos elementos de ficción, el director nos traslada en esta cinta a su propia adolescencia y a su propia casa, donde seguimos a un niño crecer junto a su excéntrica madre, artista, y su pragmático padre, ingeniero. “Mi vida con mi mamá y mi papá me enseñó una lección que espero que esta película, de alguna manera, imparta”, explicaría Spielberg en una entrevista con la revista estadounidense The Hollywood Reporter.

Tráiler de 'Los Fabelman', de Steven Spielberg

Siete nominaciones a los Óscar

Los Fabelman es una oda de amor al cine. En ella vemos a un joven (Gabriel LaBelle) dar sus primeros pasos en el séptimo arte con muy pocos recursos, pero una gran dosis de imaginación. También asistimos al derrumbe de una familia que marcará la personalidad del propio Steven, con unos geniales Paul Dano y Michelle Williams en la piel de los padres del cineasta. “¿Cuándo un joven de una familia empieza a ver a sus padres como seres humanos? En mi caso, debido a lo que ocurrió entre los 7 y los 18 años, empecé a apreciar a mis padres no como padres sino como personas reales".

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Con un presupuesto de 40 millones de dólares (cantidad a la que habría que añadir el dinero invertido en marketing y publicidad), Los Fabelman acabó fracasando en taquilla con una recaudación de apenas 45 millones. Sin embargo, la crítica aplaudió la calidad de la película de Spielberg. “Es apasionante, visualmente hipnótica, con un guion sólido y excepcional”, celebraron entonces en The New York Post.

Paul Dano y Michelle Williams, protagonistas de 'Los Fabelman'. (Merie Weismiller Wallace/Universal Pictures y Amblin Entertainment)
Paul Dano y Michelle Williams, protagonistas de 'Los Fabelman'. (Merie Weismiller Wallace/Universal Pictures y Amblin Entertainment)

Este tipo de impresiones fueron las que, pese a su mal desempeño en salas, hicieron que Los Fabelman tuviera tanto éxito en la carrera de premios. Spielberg ganó un Globo de Oro a la Mejor Dirección y otro premio a la Mejor película. Poco más tarde, la cinta llegaría a la gala de los Óscar con siete nominaciones, si bien finalmente no lograría llevarse ninguna. Más adelante, la producción tuvo una gran acogida en plataformas y lleva meses siendo uno de los títulos más emblemáticos del catálogo de Netflix. Eso sí, en apenas tres días, la película abandonará el servicio de streaming.

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