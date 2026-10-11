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11 de octubre: Por qué se conmemora hoy el Día Internacional de la Niña y cuál es el panorama en México

La pobreza infantil disminuyó, pero la violencia sexual, las desigualdades educativas y la falta de espacios de participación siguen siendo desafíos para niñas y adolescentes

La pobreza infantil disminuyó, pero la violencia sexual, las desigualdades educativas y la falta de espacios de participación siguen siendo desafíos para niñas y adolescentes
La pobreza infantil disminuyó, pero la violencia sexual, las desigualdades educativas y la falta de espacios de participación siguen siendo desafíos para niñas y adolescentes
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Cada 11 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Niña, una fecha promovida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para reconocer los derechos de las menores de edad y llamar la atención sobre los obstáculos que enfrentan para acceder a la educación, la salud, la seguridad y las mismas oportunidades que los niños.

En México, la efeméride representa una oportunidad para revisar los avances y los pendientes en materia de protección de la infancia. Aunque algunos indicadores sociales muestran mejoras, miles de niñas y adolescentes continúan expuestas a la violencia, la pobreza y las desigualdades que limitan su desarrollo.

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De acuerdo con UNICEF México, el panorama de la niñez y la adolescencia presenta avances en la reducción de la pobreza infantil y el acceso a la educación, pero también rezagos importantes en materia de protección, nutrición y participación.

¿Por qué se conmemora el Día Internacional de la Niña el 11 de octubre?

La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el Día Internacional de la Niña mediante la resolución 66/170, aprobada el 19 de diciembre de 2011. La primera celebración tuvo lugar en 2012.

El propósito de esta fecha es reconocer los derechos de las niñas y visibilizar los desafíos específicos que enfrentan por razones de género, entre ellos la discriminación, la violencia, el matrimonio infantil y las barreras que dificultan su permanencia en la escuela.

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La conmemoración también busca impulsar acciones de gobiernos, organizaciones civiles, comunidades y familias para garantizar que las niñas puedan crecer en entornos seguros, expresar sus opiniones y participar en las decisiones que afectan sus vidas.

Niñas mexicanas representan la importancia de garantizar el acceso a la educación, la igualdad de oportunidades y una vida libre de violencia, en el marco del Día Internacional de la Niña, que se conmemora cada 11 de octubre
Niñas mexicanas representan la importancia de garantizar el acceso a la educación, la igualdad de oportunidades y una vida libre de violencia, en el marco del Día Internacional de la Niña, que se conmemora cada 11 de octubre

¿Cuál es el tema del Día Internacional de la Niña en 2026?

Para 2026, la ONU estableció el lema “¡Acabemos con el matrimonio infantil! ¡Invirtamos en los derechos de las niñas!”, con el objetivo de fortalecer las medidas de protección y ampliar las oportunidades de desarrollo para las menores de edad.

El organismo internacional advierte que el matrimonio infantil puede interrumpir la educación, restringir la autonomía y afectar la salud y la seguridad de las niñas. Por ello, propone fortalecer las leyes, las políticas públicas y los servicios sociales, además de cuestionar las normas culturales que perpetúan esta práctica.

La ONU también destaca la importancia de escuchar las voces de las niñas e incorporar sus necesidades en las decisiones públicas. Garantizar que permanezcan en la escuela y tengan acceso a oportunidades económicas y sociales forma parte de las medidas necesarias para que puedan decidir sobre su futuro.

Día Internacional de la Niña: ¿cuál es el panorama en México?

El informe Análisis de la situación de los derechos de niñas, niños y adolescentes en México 2018-2025, publicado por UNICEF en mayo de 2026, documenta avances en algunos indicadores, pero también identifica problemas que requieren atención.

Uno de los cambios positivos es la reducción de la pobreza infantil. Según el organismo, el porcentaje de niñas, niños y adolescentes en esta condición pasó de 51.1% en 2016 a 38.7% en 2024.

Sin embargo, alrededor de 14 millones de menores todavía vivían en situación de pobreza en 2024, mientras que 2.7 millones se encontraban en pobreza extrema. Estas condiciones pueden limitar el acceso a servicios esenciales, alimentación adecuada, educación y oportunidades de desarrollo.

Las desigualdades afectan especialmente a las comunidades indígenas y a las poblaciones que viven en zonas con mayores niveles de marginación.

En materia educativa también persisten desafíos. Aunque la asistencia a primaria y secundaria es prácticamente universal, la cobertura de educación inicial alcanza apenas 3.6%, mientras que la educación media superior no llega a más de tres de cada diez adolescentes.

Además, UNICEF reporta que 79% de los estudiantes indígenas de sexto de primaria se encuentra en un nivel insuficiente en Lenguaje y Comunicación. Aunque este indicador comprende a estudiantes de ambos sexos, permite dimensionar las brechas educativas que también afectan a las niñas indígenas.

Violencia sexual contra niñas y adolescentes en México

La violencia continúa siendo uno de los principales obstáculos para garantizar los derechos de las menores de edad. Los datos de UNICEF muestran que la tasa de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes pasó de 58.4 a 127.2 por cada 100 mil habitantes entre 2018 y 2023.

El organismo también señala que 53% de las adolescentes de entre 15 y 17 años ha experimentado alguna forma de violencia sexual a lo largo de su vida.

Estas cifras evidencian la necesidad de reforzar la prevención, la atención especializada y los mecanismos de denuncia. La violencia puede presentarse en distintos entornos, incluidos el hogar, la escuela, la comunidad y los espacios digitales.

Por ello, la protección de las niñas requiere que las autoridades y las instituciones garanticen condiciones para que puedan solicitar ayuda, recibir atención y acceder a la justicia sin ser revictimizadas.

Participación infantil: un derecho que todavía enfrenta obstáculos

Otro de los pendientes identificados por UNICEF es la participación de niñas, niños y adolescentes en las decisiones que afectan su vida cotidiana.

De acuerdo con el informe SITAN 2026, solo 24% de las niñas y los niños de entre 9 y 11 años considera que su opinión siempre es tomada en cuenta en su comunidad. Además, únicamente 13 de las 32 entidades federativas cuentan con consejos consultivos de niñas, niños y adolescentes.

Estos espacios permiten que la infancia exprese sus preocupaciones y propuestas sobre asuntos relacionados con la educación, la seguridad y el entorno comunitario.

Reconocer la participación infantil implica considerar a las niñas como personas con derechos y opiniones propias, no únicamente como destinatarias de programas de asistencia o protección.

Niñas mexicanas representan la importancia de garantizar el acceso a la educación, la igualdad de oportunidades y una vida libre de violencia, en el marco del Día Internacional de la Niña, que se conmemora cada 11 de octubre
Niñas mexicanas representan la importancia de garantizar el acceso a la educación, la igualdad de oportunidades y una vida libre de violencia, en el marco del Día Internacional de la Niña, que se conmemora cada 11 de octubre

¿Qué derechos busca proteger el Día Internacional de la Niña?

La conmemoración del 11 de octubre recuerda que todas las niñas tienen derecho a recibir educación de calidad, acceder a servicios de salud, vivir libres de violencia y discriminación y participar en las decisiones que afectan sus vidas.

También deben contar con protección frente al abuso y la explotación, así como con oportunidades para desarrollar sus capacidades sin que su género, origen étnico o condición económica determine su futuro.

En México, los datos muestran que la reducción de la pobreza infantil representa un avance, pero las cifras de violencia sexual y las brechas educativas evidencian que todavía existen desafíos importantes.

El Día Internacional de la Niña invita a revisar las condiciones en las que viven millones de menores y a impulsar medidas que garanticen el ejercicio efectivo de sus derechos.

La meta es que todas las niñas puedan crecer seguras, continuar sus estudios, expresar sus opiniones y construir su propio proyecto de vida sin violencia, discriminación ni barreras que limiten sus oportunidades.

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