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En arrebatadoras obras de teatro y novelas, la aclamada escritora argentina examinó el abuso de poder y la complicidad de los gobernados. Tenía 98 años.

Griselda Gambaro, escritora argentina cuyas obras de teatro y novelas, aclamadas a nivel internacional, abordaron la represión promovida por el Estado y, en particular, la junta de 1976 a 1983 que asesinó e hizo desaparecer a miles de argentinos, murió el 15 de septiembre en Buenos Aires. Tenía 98 años.

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La Secretaría de Cultura de Argentina confirmó la muerte, pero no proporcionó más detalles.

La preocupación constante de Gambaro era el daño psicológico que el terror institucionalizado inflige a una población. Inherente a su obra es la idea de que un gobierno abusivo cobra fuerza cuando una sociedad desatiende a los indefensos. Los ciudadanos se vuelven cómplices.

Su producción a lo largo de seis décadas --decenas de obras de teatro, novelas, cuentos y libros infantiles traducidos a múltiples idiomas-- la posicionó entre los principales autores de Argentina.

Gambaro se dio a conocer como escritora en la década de 1960, cuando la crítica explícita al gobierno militar de su país podía resultar en arresto. Comenzando con obras como Las paredes (1963) y El campo (1967), empleó la alegoría, la ironía, el humor negro y el humor juguetón para evitar ofender directamente a las autoridades, sin dejar de transmitir la desorientación de las víctimas arrastradas indiscriminadamente por la brutalidad del gobierno.

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Muchos de los personajes de Gambaro, ante la perspectiva de una muerte violenta, buscan una razón donde no la hay. En Las paredes, un joven es secuestrado y retenido en lo que parece ser una habitación cómoda. No sabe por qué está ahí. Se escuchan gritos lejanos. Sus captores dicen que fue por voluntad propia. Le dicen que las paredes se cerrarán sobre él. Él no lo cree.

Las preguntas que plantea la obra --¿qué es real y a quién creerle?-- ponen al descubierto las ansiedades y paranoias de Argentina a fines de la década de 1960.

En El campo, un hombre que llega a una sede corporativa para comenzar un trabajo descubre que su futuro jefe lleva un uniforme nazi y que las oficinas de la empresa son un campo de concentración. Al igual que muchas de las figuras de Gambaro, se aferra a la creencia de que controla su propia vida.

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Las primeras obras de teatro de Gambaro presagiaron los secuestros y asesinatos que caracterizaron a la dictadura militar de 1976 a 1983. Su obra llamó la atención sobre los miles de desaparecidos que dejaron atrás a familias traumatizadas.

Su novela Ganarse la muerte (1976) siguió a una mujer desde la orfandad hasta el matrimonio, con el control autoritario como telón de fondo. El libro, con su vívido retrato de la violencia de Estado, fue prohibido por la junta y provocó los tres años de exilio autoimpuesto de Gambaro en Barcelona.

Información para extranjeros, una obra que escribió a principios de la década de 1970 y que sacó clandestinamente de Argentina durante su exilio, fue considerada tan subversiva que se negó a permitir que se produjera por temor a que pudiera poner en peligro a los miembros de su familia que aún estaban en Argentina.

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La obra, que Gambaro llamó "una visita guiada por los lugares de la represión y la indignidad", desafió a los asistentes al teatro a imaginarse a sí mismos no como espectadores, sino como colaboradores involuntarios en actos de crueldad. El público es guiado a través de una serie de habitaciones para observar imágenes --personas en confinamiento, escenas de multitudes urbanas-- que son tan desconcertantes como inquietantes.

Mientras estaba en España, Gambaro también escribió la novela Dios no nos quiere contentos. La historia, que ella consideraba su mejor obra larga de ficción, trataba sobre un aspirante a cantante que alcanza una forma de liberación espiritual a través de su perseverancia en su arte.

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"Era absolutamente original", dijo en una entrevista Marguerite Feitlowitz, profesora emérita de literatura en Bennington College, quien es una autoridad en literatura argentina y se encuentra entre las principales traductoras de Gambaro. "Sus obras abordaron la teatralidad de la violencia política de maneras técnicamente innovadoras y magistrales".

Feitlowitz señaló que Gambaro rindió homenaje en sus obras a escritores tan variados como Sófocles, Shakespeare, Ibsen y Chéjov al replantear su trabajo de maneras que comentaban sobre el terrorismo de Estado en Argentina.

Su obra de mediados de la década de 1980, Antígona furiosa, comienza con el personaje principal --que lleva un vestido y una corona de flores marchitas-- colgando de una soga. Antígona luego se quita la soga e interpreta la triste balada que Ofelia canta en Hamlet después de haberse hundido en la locura.

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"Se murió y se fue, señora / Se murió y se fue", canta Antígona, haciendo eco de los cánticos de las madres y abuelas que se reunían semanalmente en la Plaza de Mayo en Buenos Aires durante la guerra sucia, llevando fotografías de los desaparecidos y exigiendo su regreso.

Griselda Gambaro nació el 28 de julio de 1928 en una zona de clase trabajadora de Buenos Aires, la menor de cinco hijos de padres inmigrantes de Génova, Italia. Su padre tenía trabajos humildes y su madre era analfabeta.

Gambaro pasaba gran parte de su tiempo en la biblioteca pública porque su familia no tenía libros en casa. "A veces tardaba tan poco en leer, que me daba vergüenza volver a pedir un préstamo tan pronto", dijo en una entrevista de 2015 con la institución de artes escénicas Fundación Teatro a Mil.

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En la escuela pública, Gambaro aprendió a leer en varios idiomas y supo desde temprano que quería escribir. Después de graduarse, trabajó como secretaria y produjo sus primeros esfuerzos literarios, algunos de los cuales comenzaron a ganar premios nacionales.

El Instituto Torcuato di Tella en Buenos Aires, una incubadora de artistas emergentes, ayudó a desarrollar la obra temprana de Gambaro. En medio de la agitación política, se sintió obligada a dramatizar cómo la crueldad institucional somete a sus víctimas, llevando a muchos a racionalizar su propia caída.

Años después, tras regresar de su exilio en España, Gambaro se asoció con Teatro Abierto, un movimiento de artistas creativos y escénicos que confrontó a la disminuida pero aún peligrosa junta argentina.

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Bajo los auspicios de Teatro Abierto, retomó un tema común --la obediencia ciega a la autoridad-- en una de sus obras más notables, Decir sí, en la que la visita de un cliente a una peluquería da un giro asesino.

En sus últimas décadas, Gambaro reelaboró clásicos como Macbeth de Shakespeare y Casa de muñecas de Ibsen para evaluar las dinámicas de poder desde nuevos ángulos. En La señora Macbeth de Gambaro de 2003, Macbeth permanece fuera del escenario, mientras que Lady Macbeth se muestra tan ciegamente devota a su marido que le cuesta reconocer su malvada ambición.

Sus obras continuaron montándose en todo el mundo. En 2007, el Teatro Hispano GALA en Washington, D. C., realizó una producción en español de Las paredes. Sus impactantes elementos visuales, escribió la crítica de teatro Celia Wren en The Washington Post, ilustraban "el potencial del totalitarismo para quebrantar el espíritu humano".

Gambaro estuvo casada durante 71 años con el escultor Juan Carlos Distéfano, quien murió en julio a los 92 años. Le sobreviven dos hijos, Lucas Distéfano y Andrea Distéfano, y varios nietos.

En una entrevista de 2005 con el diario argentino La Nación, a Gambaro le preguntaron si las razones por las que un autor elige escribir evolucionan con el tiempo.

"En mi caso no. La razón por la que escribo es que me da placer, que me gusta", dijo. "Le he dedicado muchas horas de mi vida a este trabajo. No separo: soy lo que escribo y escribo lo que soy".