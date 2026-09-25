¿Qué cenaron el presidente Trump y el presidente Xi Jinping?

La Casa Blanca dijo que el menú de tres tiempos, que incluye lubina y bok choy, presentaba ingredientes estadounidenses con una "influencia china sutil".
Los líderes de Estados Unidos y China se reunieron para una cena de Estado el jueves, en la que degustaron platillos que tenían la intención de mezclar de manera discreta las cocinas de sus países.
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Según el menú de tres tiempos publicado por la Casa Blanca, los platos fueron elegidos para resaltar ingredientes estadounidenses con una "influencia china sutil".
Los chefs sirvieron al presidente Donald Trump, al presidente de China Xi Jinping y a otros invitados un plato principal de lubina con costra de sésamo y mini bok choy crujiente. El aperitivo de calabaza amarilla fue rociado con aceite de cebollín. Según la Casa Blanca, los platos fueron seleccionados para unir "las tradiciones culinarias de ambas naciones".
Los planes requerían que las mesas del Salón Este se cubrieran con manteles rojos y que sus jarrones se llenaran con flores rojas, lo que el gobierno dijo que era una referencia al significado del color en China. "La decoración de la velada es una expresión de calidez y celebración", dijo.
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Los comensales comenzaron su cena brindando con una copa de Schramsberg. Ese es el vino espumoso de California que el presidente Richard Nixon bebió en 1972 durante su visita a Pekín, la cual anunció un deshielo histórico en las relaciones entre Estados Unidos y China.
Primer tiempo
Velouté de calabaza amarilla
Fricasé de hongos silvestres
Panceta crujiente
Aceite de cebollín
Segundo tiempo
Lubina con costra de sésamo
Mini bok choy braseado
Berenjena blanca asada
Salsa verde francesa
Postre
Crémeux de vainilla y helado de miel de la Casa Blanca
Frangipane de nuez
Confit de cereza ácida
Entretenimiento
El cantante de ópera Christopher Macchio, que actuó este mes en la convención republicana de mitad de mandato en Dallas, encabezó el programa musical de la velada.
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Músicos del Ejército y del Cuerpo de Infantería de Marina de Estados Unidos también se presentaron.
Leo Sands es corresponsal radicado en Londres del centro de noticias de último momento de The New York Times.
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