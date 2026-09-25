¿Qué cenaron el presidente Trump y el presidente Xi Jinping?

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La Casa Blanca dijo que el menú de tres tiempos, que incluye lubina y bok choy, presentaba ingredientes estadounidenses con una "influencia china sutil".

Los líderes de Estados Unidos y China se reunieron para una cena de Estado el jueves, en la que degustaron platillos que tenían la intención de mezclar de manera discreta las cocinas de sus países.

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Según el menú de tres tiempos publicado por la Casa Blanca, los platos fueron elegidos para resaltar ingredientes estadounidenses con una "influencia china sutil".

Los chefs sirvieron al presidente Donald Trump, al presidente de China Xi Jinping y a otros invitados un plato principal de lubina con costra de sésamo y mini bok choy crujiente. El aperitivo de calabaza amarilla fue rociado con aceite de cebollín. Según la Casa Blanca, los platos fueron seleccionados para unir "las tradiciones culinarias de ambas naciones".

Los planes requerían que las mesas del Salón Este se cubrieran con manteles rojos y que sus jarrones se llenaran con flores rojas, lo que el gobierno dijo que era una referencia al significado del color en China. "La decoración de la velada es una expresión de calidez y celebración", dijo.

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Los comensales comenzaron su cena brindando con una copa de Schramsberg. Ese es el vino espumoso de California que el presidente Richard Nixon bebió en 1972 durante su visita a Pekín, la cual anunció un deshielo histórico en las relaciones entre Estados Unidos y China.

Primer tiempo

Velouté de calabaza amarilla

Fricasé de hongos silvestres

Panceta crujiente

Aceite de cebollín

Segundo tiempo

Lubina con costra de sésamo

Mini bok choy braseado

Berenjena blanca asada

Salsa verde francesa

Postre

Crémeux de vainilla y helado de miel de la Casa Blanca

Frangipane de nuez

Confit de cereza ácida

Entretenimiento

El cantante de ópera Christopher Macchio, que actuó este mes en la convención republicana de mitad de mandato en Dallas, encabezó el programa musical de la velada.

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Músicos del Ejército y del Cuerpo de Infantería de Marina de Estados Unidos también se presentaron.

Leo Sands es corresponsal radicado en Londres del centro de noticias de último momento de The New York Times.