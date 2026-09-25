CNN, MS NOW y Politico vuelven a la Casa Blanca tras fallo judicial

Guardar

La orden federal puso fin, al menos temporalmente, al veto impuesto por el gobierno a periodistas acreditados.

Los reporteros han vuelto, pero la cobertura televisiva no.

PUBLICIDAD

Se permitió el regreso de los periodistas de CNN, MS NOW y Politico a la Casa Blanca alrededor del mediodía del jueves. Su retorno se produjo tras una mañana caótica en la que el gobierno de Donald Trump les había impedido la entrada, a pesar de la orden emitida la noche anterior por un juez federal que exigía la restitución inmediata de su acceso.

Fue el giro más reciente de un enfrentamiento de casi una semana entre el presidente Trump y el cuerpo de prensa que cubre sus actividades, una situación que aún no se ha resuelto por completo.

La semana pasada, Trump vetó de manera abrupta la entrada de estos medios a la Casa Blanca, alegando que su cobertura era "falsa". En respuesta, las principales cadenas de televisión suspendieron el sistema de cobertura colectiva televisiva de la Casa Blanca, conocida como el "pool", que proporciona imágenes en video de los actos presidenciales diarios.

PUBLICIDAD

Para el jueves por la tarde, el sistema seguía suspendido. Las cadenas habían indicado previamente que no grabarían al presidente hasta que la Casa Blanca no solo restituyera el acceso de CNN, sino que también aceptara que CNN volviera a participar en el sistema de cobertura compartida.

El resultado de esa medida tomada por los medios produjo una escena insólita el jueves: un presidente estadounidense recibió al máximo líder de China, Xi Jinping, en una cumbre llena de pompa en la Casa Blanca, con la televisión estatal china presente pero sin ninguna cadena nacional emitiendo imágenes en vivo.

"Normalmente estaríamos viendo un evento elegante en el jardín sur", dijo el presentador de Fox News, Bill Hemmer, a los televidentes, "pero ahora no tenemos acceso a eso".

PUBLICIDAD

El gobierno de China ha tomado medidas drásticas contra los medios de comunicación independientes y ha expulsado a los periodistas extranjeros cuya cobertura no le agrada. La televisión estatal china estuvo presente en los eventos celebrados el jueves en Washington.

Alrededor de la 1 de la madrugada, hora del este, el juez Timothy J. Kelly, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Washington, ordenó a la Casa Blanca "devolver, reintegrar y restituir inmediatamente" las credenciales de prensa de los periodistas de CNN, MS NOW y Politico.

Horas más tarde, los periodistas llegaron a la Casa Blanca pero no se les permitió ingresar. Los abogados de los tres medios solicitaron una audiencia inmediata sobre el asunto, y el juez Kelly ordenó al gobierno de Trump que respondiera antes de las 12:30 p. m.

PUBLICIDAD

Betsy Klein, corresponsal de CNN, declaró que intentó entrar en la Casa Blanca en tres ocasiones durante la mañana del jueves y que se le denegó el acceso repetidamente. A un productor de CNN sí se le permitió ingresar. "Por ahora, queda la duda de si se trata de una cuestión burocrática, de un error administrativo o si la Casa Blanca --el gobierno de Trump-- está desafiando abiertamente una orden judicial", dijo Klein durante una entrevista en directo.

Hacia el mediodía, se permitió que Klein volviera a entrar a la Casa Blanca. "Estoy muy contenta de retomar el trabajo aquí", dijo cuando regresó a estar al aire.

PUBLICIDAD

Abogados del gobierno de Trump indicaron en un escrito presentado ante el juez federal que el equipo de operaciones de la Casa Blanca había recibido instrucciones de restablecer el acceso de los periodistas a las 7:10 a. m. del jueves, y que las credenciales de prensa confiscadas estaban a disposición de los reporteros para su recogida a las 9:55 a. m.

No quedó claro por qué los periodistas siguieron teniendo dificultades para pasar el control de seguridad después de ese momento.

Al quedar inoperativo el sistema conjunto de televisión, la cumbre de Trump con Xi fue cubierta por fotógrafos de prensa y periodistas de medios escritos y radiofónicos. The Associated Press, que no forma parte del grupo conjunto de cadenas de televisión, ofreció cobertura en video de los líderes durante una revista militar en el Jardín de las Rosas y tenía previsto grabar un acto más tarde ese mismo jueves en el Pórtico Norte de la Casa Blanca.

PUBLICIDAD

Un portavoz de The New York Times, Charlie Stadtlander, dijo que el periódico volvería a publicar y distribuir fotografías de los eventos de Trump ahora que un juez había conocido el caso presentado por los medios excluidos. Durante los últimos días, el Times había dejado de publicar las imágenes en solidaridad con esos medios.

Cuando Trump se reunió con Xi en el Despacho Oval, la Casa Blanca permitió la presencia de un número limitado de fotoperiodistas, pero no de periodistas de prensa escrita. Durante el acto, Trump comentó que los chinos tenían el cuerpo de prensa más amable, según los fotógrafos presentes.

PUBLICIDAD

Erik Wemple y Katie Robertson colaboraron con la reportería.

Michael M. Grynbaum escribe sobre la intersección de los medios, la política y la cultura. Ha sido el corresponsal de medios de comunicación del Times desde 2016.

Erik Wemple y Katie Robertson colaboraron con la reportería.