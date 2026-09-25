The New York Times

CNN, MS NOW y Politico vuelven a la Casa Blanca tras fallo judicial

Reportajes Especiales - News

Imagen 5BLS4QQ425EG5B7EZRSJLDDJLQ
Guardar

La orden federal puso fin, al menos temporalmente, al veto impuesto por el gobierno a periodistas acreditados.

Los reporteros han vuelto, pero la cobertura televisiva no.

PUBLICIDAD

Se permitió el regreso de los periodistas de CNN, MS NOW y Politico a la Casa Blanca alrededor del mediodía del jueves. Su retorno se produjo tras una mañana caótica en la que el gobierno de Donald Trump les había impedido la entrada, a pesar de la orden emitida la noche anterior por un juez federal que exigía la restitución inmediata de su acceso.

Fue el giro más reciente de un enfrentamiento de casi una semana entre el presidente Trump y el cuerpo de prensa que cubre sus actividades, una situación que aún no se ha resuelto por completo.

La semana pasada, Trump vetó de manera abrupta la entrada de estos medios a la Casa Blanca, alegando que su cobertura era "falsa". En respuesta, las principales cadenas de televisión suspendieron el sistema de cobertura colectiva televisiva de la Casa Blanca, conocida como el "pool", que proporciona imágenes en video de los actos presidenciales diarios.

PUBLICIDAD

Para el jueves por la tarde, el sistema seguía suspendido. Las cadenas habían indicado previamente que no grabarían al presidente hasta que la Casa Blanca no solo restituyera el acceso de CNN, sino que también aceptara que CNN volviera a participar en el sistema de cobertura compartida.

El resultado de esa medida tomada por los medios produjo una escena insólita el jueves: un presidente estadounidense recibió al máximo líder de China, Xi Jinping, en una cumbre llena de pompa en la Casa Blanca, con la televisión estatal china presente pero sin ninguna cadena nacional emitiendo imágenes en vivo.

"Normalmente estaríamos viendo un evento elegante en el jardín sur", dijo el presentador de Fox News, Bill Hemmer, a los televidentes, "pero ahora no tenemos acceso a eso".

El gobierno de China ha tomado medidas drásticas contra los medios de comunicación independientes y ha expulsado a los periodistas extranjeros cuya cobertura no le agrada. La televisión estatal china estuvo presente en los eventos celebrados el jueves en Washington.

Alrededor de la 1 de la madrugada, hora del este, el juez Timothy J. Kelly, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Washington, ordenó a la Casa Blanca "devolver, reintegrar y restituir inmediatamente" las credenciales de prensa de los periodistas de CNN, MS NOW y Politico.

Horas más tarde, los periodistas llegaron a la Casa Blanca pero no se les permitió ingresar. Los abogados de los tres medios solicitaron una audiencia inmediata sobre el asunto, y el juez Kelly ordenó al gobierno de Trump que respondiera antes de las 12:30 p. m.

Betsy Klein, corresponsal de CNN, declaró que intentó entrar en la Casa Blanca en tres ocasiones durante la mañana del jueves y que se le denegó el acceso repetidamente. A un productor de CNN sí se le permitió ingresar. "Por ahora, queda la duda de si se trata de una cuestión burocrática, de un error administrativo o si la Casa Blanca --el gobierno de Trump-- está desafiando abiertamente una orden judicial", dijo Klein durante una entrevista en directo.

Hacia el mediodía, se permitió que Klein volviera a entrar a la Casa Blanca. "Estoy muy contenta de retomar el trabajo aquí", dijo cuando regresó a estar al aire.

Abogados del gobierno de Trump indicaron en un escrito presentado ante el juez federal que el equipo de operaciones de la Casa Blanca había recibido instrucciones de restablecer el acceso de los periodistas a las 7:10 a. m. del jueves, y que las credenciales de prensa confiscadas estaban a disposición de los reporteros para su recogida a las 9:55 a. m.

No quedó claro por qué los periodistas siguieron teniendo dificultades para pasar el control de seguridad después de ese momento.

Al quedar inoperativo el sistema conjunto de televisión, la cumbre de Trump con Xi fue cubierta por fotógrafos de prensa y periodistas de medios escritos y radiofónicos. The Associated Press, que no forma parte del grupo conjunto de cadenas de televisión, ofreció cobertura en video de los líderes durante una revista militar en el Jardín de las Rosas y tenía previsto grabar un acto más tarde ese mismo jueves en el Pórtico Norte de la Casa Blanca.

Un portavoz de The New York Times, Charlie Stadtlander, dijo que el periódico volvería a publicar y distribuir fotografías de los eventos de Trump ahora que un juez había conocido el caso presentado por los medios excluidos. Durante los últimos días, el Times había dejado de publicar las imágenes en solidaridad con esos medios.

Cuando Trump se reunió con Xi en el Despacho Oval, la Casa Blanca permitió la presencia de un número limitado de fotoperiodistas, pero no de periodistas de prensa escrita. Durante el acto, Trump comentó que los chinos tenían el cuerpo de prensa más amable, según los fotógrafos presentes.

Erik Wemple y Katie Robertson colaboraron con la reportería.

Michael M. Grynbaum escribe sobre la intersección de los medios, la política y la cultura. Ha sido el corresponsal de medios de comunicación del Times desde 2016.

Erik Wemple y Katie Robertson colaboraron con la reportería.

Temas Relacionados

New York Times

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Fox News y su inusual oposición a Trump debido al veto a la prensa

Reportajes Especiales - Business

Fox News y su inusual oposición a Trump debido al veto a la prensa

Trump minimiza las acciones de China contra EE. UU. y celebra la reunión con Xi

Reportajes Especiales - News

Trump minimiza las acciones de China contra EE. UU. y celebra la reunión con Xi

Delcy Rodríguez promete elecciones en Venezuela y una 'transformación democrática'

Reportajes Especiales - News

Delcy Rodríguez promete elecciones en Venezuela y una 'transformación democrática'

Milei llama a la ONU 'inútil' en su discurso y describe a sus burócratas como 'fatalmente arrogantes'

Reportajes Especiales - News

Milei llama a la ONU 'inútil' en su discurso y describe a sus burócratas como 'fatalmente arrogantes'

Cómo El Niño alimentó el crecimiento explosivo del huracán Polo

Reportajes Especiales - News

Cómo El Niño alimentó el crecimiento explosivo del huracán Polo
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Mike Bahía y Greeicy Rendón abrieron la puerta de su hogar con ‘Sitaku’ y mostraron el rostro de su hijo Kai

Mike Bahía y Greeicy Rendón abrieron la puerta de su hogar con ‘Sitaku’ y mostraron el rostro de su hijo Kai

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 24 de septiembre?: Líneas 2, 3, 5, 8, 9, 12 y B con marcha de seguridad por lluvias

Tras su divorcio, Adrián Marcelo no está listo para una nueva relación: “Ahorita sí estoy muy dañado”

La Justicia Penal ante el desafio de intervenir en el primer naufragio de un buque de guerra, el submarino A.R.A “San Juan”

David Murcia, condenado por el caso DMG, se retractó ante la Fiscalía por señalamientos contra Abelardo de la Espriella: “No son ciertos”

DEPORTES

Campeonato Argentino de Sumo: el Jardín Japonés recibe la competencia nacional con pasajes a la Hakuho Cup 2027 en juego

Campeonato Argentino de Sumo: el Jardín Japonés recibe la competencia nacional con pasajes a la Hakuho Cup 2027 en juego

Federico Coria le abrió la puerta al retiro tras su eliminación del Buenos Aires Challenger: “Siento que pudo haber sido la última vez”

“Que no falte el respeto”: el tenso sorteo antes del clásico de Reserva que goleó Newell’s ante Rosario Central

El gol convalidado por la “Ley Wenger” que abrió el debate: así funciona la regla del fuera de juego que está en fase de prueba

"¿De qué planeta viniste, croissant cósmico?": los elogios irónicos de los hinchas argentinos a Gasly tras el reto de Briatore

ENTRETENIMIENTO

Mahershala Ali respalda la confesión de Kevin Feige: se sintió un “gigantesco perdedor” por “Blade”

Mahershala Ali respalda la confesión de Kevin Feige: se sintió un “gigantesco perdedor” por “Blade”

Cindy Crawford y Rande Gerber buscaron durante años ayudar a su hijo Presley, según un amigo cercano

35 años de Nevermind: la demanda por su portada, el título que descartó Kurt Cobain y más curiosidades

Hayden Panettiere ingresó en rehabilitación en privado semanas antes de su muerte

15 años después, Glee podría regresar a la televisión: esto se sabe del nuevo guion hecho por Ryan Murphy