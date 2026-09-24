Un centro de datos recibe multa de 1,1 millones de dólares por operar generadores sin permisos

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Funcionarios de Nueva Jersey dijeron que los generadores a gas natural eran cada uno del tamaño de un camión. La multa es la más grande de su tipo jamás emitida en el estado, según funcionarios.

Cuando los inspectores estatales visitaron un polvoriento sitio de construcción en medio de las tierras de cultivo del sur de Nueva Jersey a fines de julio, era imposible no reparar en los 62 generadores del tamaño de un camión con remolque que suministraban energía a uno de los centros de datos planificados más grandes de la costa este.

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Ninguno de los generadores a gas natural de 2000 kilovatios tenía los permisos requeridos para instalarse u operar en el sitio. El martes, Nueva Jersey puso una multa de 1,07 millones de dólares al operador del centro de datos, DataOne, por violar la Ley de Control de Contaminación del Aire del estado. La multa es la más grande jamás emitida al operador de un centro de datos en Nueva Jersey, dijeron los funcionarios estatales.

Los centros de datos de hiperescala, como el de Vineland, se construyen para atender las necesidades de las empresas tecnológicas globales. Estos centros de datos se apresuran a conseguir energía más rápido de lo que las compañías eléctricas pueden ampliar la capacidad de la red. Como resultado, algunos desarrolladores de centros de datos instalan fuentes de energía independientes de la red eléctrica, lo que ha generado un mayor rechazo por parte del público.

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"Esto no va a ser un regalo para nadie", dijo el miércoles la gobernadora Mikie Sherrill de Nueva Jersey en una mesa redonda de la Semana del Clima organizada por Heatmap News en el centro de Manhattan. "Si quieren participar en la construcción de esto, tiene que resultar beneficioso para nuestras comunidades en Nueva Jersey".

El campus del centro de datos en Vineland, programado para completarse a fin de año, será un complejo de 24.1547 metros cuadrados que requerirá 350 megavatios de energía, suficiente para abastecer a una ciudad mediana. Parte del complejo ya está en uso y ha suscitado numerosas quejas, empezando por el proceso de zonificación.

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Un grupo de propietarios de viviendas presentó una demanda federal contra DataOne citando el ruido persistente del sitio. El Departamento de Salud del Condado de Cumberland ha emitido órdenes de infracción a DataOne por ruido excesivo.

DataOne dijo que no estaba de acuerdo con la decisión del estado. "Solicitaremos los permisos de aire para los generadores temporales", dijo un portavoz en un comunicado, y agregó que la compañía estaba en transición hacia celdas de combustible silenciosas y de bajas emisiones.

Los funcionarios estatales ordenaron el martes a DataOne que solicitara de inmediato los permisos requeridos y que dejara de usar los generadores si los permisos no se aprueban en un plazo de 45 días. Se requieren permisos para cualquier generador con una capacidad de 37 kilovatios o superior, dijeron los funcionarios estatales. La capacidad de los generadores en el sitio de Vineland era unas 50 veces mayor que eso.

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Los generadores de gas natural emiten dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono y otros contaminantes relacionados con la combustión. El complejo está cerca de tierras de cultivo, casas y dos escuelas.

Zac Landicini, residente de toda la vida de Vineland y fundador de Sustain SJ, un grupo de defensa ambiental, dijo el miércoles que planteó la cuestión de los generadores no aprobados en una reunión pública del ayuntamiento en febrero después de que un agricultor detectara por primera vez "algún tipo de unidad" en imágenes satelitales del sitio.

No está claro por qué transcurrieron casi seis meses entre esa reunión y la visita de inspección del 29 de julio que condujo a la multa de 1,07 millones de dólares anunciada el martes. Los generadores no habían sido detectados durante la inspección anterior del sitio en diciembre, dijeron los funcionarios.

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A fines de agosto, una investigación de Floodlight, una organización periodística sin fines de lucro enfocada en periodismo ambiental, y The Guardian descubrió que al menos 45 de los 62 generadores estaban en funcionamiento.

"Es un asunto del tipo de 'no pidas permiso, solo pide perdón después'", dijo Steve Brown, residente de Vineland desde hace mucho tiempo, al describir cómo creía que operaba el centro de datos.

El miércoles, dijo que no creía que una multa, incluso una multa récord, sirviera de mucho como disuasivo. "Aún así es como una gota en el océano para una empresa que tiene varios millardos de dólares de capital", dijo.

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Tiffany Leone-Vespa, madre de dos adolescentes que ha vivido en el vecindario durante 18 años, dijo que estaba preocupada por la calidad del aire.

"¿Qué hemos estado respirando desde que estos generadores operan sin permisos?", dijo el miércoles, después de recoger a sus hijos de la escuela. "¿Qué emisiones se liberaron? ¿Cuál es la calidad del aire que rodea este vecindario? ¿Alguna vez se ha medido?".

Ella fue crítica con la sanción del estado.

"¿Qué son 1,07 millones de dólares?", dijo. "Deberían haberlo hecho por cada generador que operaban de forma ilegal. Son multimillonarios. Es como monedas sueltas".

El año pasado, Virginia multó a Microsoft con casi 2,5 millones de dólares por operar 62 "motores de emergencia" durante una semana en un centro de datos en Leesburg, Virginia, luego de que fallara una subestación eléctrica. Los funcionarios de Virginia descubrieron que el centro de datos superaba sus límites de emisiones permitidos para contaminantes. La multa fue la sanción civil más grande del estado contra un centro de datos.

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Leesburg está en el condado de Loudon, el cual afirma tener la mayor concentración del mundo de centros de datos, con más de 250. Al menos dos decenas más están en desarrollo en la zona.

El centro de datos en Vineland, a unos 64 kilómetros al sureste de Filadelfia, tiene un acuerdo para proporcionar potencia de cómputo para inteligencia artificial a Microsoft.

Sherrill dijo el miércoles que los centros de datos necesitan invertir en la red eléctrica del estado, reportar su uso de agua y energía, y brindar beneficios a las comunidades. Dijo que los operadores de centros de datos habían sido "horribles" al interactuar con las comunidades durante el proceso de construcción.

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"Por eso creo que ves a tantas personas que no confían en la innovación en este momento, o hacia dónde se dirige", dijo. "Porque el gobierno necesita proteger a las personas de estos riesgos negativos. Y en este momento, yo diría, el gobierno federal no lo va a hacer, y por eso, como estado, nos estamos involucrando de manera tan agresiva".

Adeel Hassan es un reportero del Times que cubre noticias de último momento y otros temas. Vive en Nueva York.