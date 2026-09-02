La policía busca respuestas sobre el letal ataque en Times Square

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Una mujer apuñaló a dos personas en uno de los sitios más turísticos de Nueva York. Las autoridades tratan de entender qué detonó el ataque.

Erin Piacenti caminaba por Times Square en Manhattan el lunes por la tarde, camino a casa después del trabajo, cuando se detuvo brevemente frente a un vendedor que ofrecía gafas de sol y gorras en la calle.

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Piacenti, de 32 años, vicepresidenta de Bank of America, acababa de iniciar su primera semana de regreso al trabajo: cuatro días antes, había publicado una foto suya en redes sociales en la que sostenía a su hija recién nacida y estaba de pie, radiante, junto a su esposo.

Escribió sobre lo agradecida que estaba de haber pasado los últimos cinco meses en licencia de maternidad y sobre cómo su hija había sido bautizada recientemente. La joven familia había viajado a Rhode Island, Maine y Long Beach Island, Nueva Jersey.

El lunes por la tarde, Piacenti seguía parada cerca del vendedor en la calle West 41st cuando se le acercó una mujer de 49 años que la apuñaló en el abdomen. Fue trasladada al Hospital Bellevue, donde fue declarada muerta.

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Piacenti fue una de las dos personas atacadas por la mujer, a quien la policía identificó como Pamela Cisneros, en rápida sucesión el lunes antes de que agentes de policía dispararan e hirieran mortalmente a la atacante. Se esperaba que la otra víctima, un hombre de Rhode Island de 68 años llamado Tak Kam, que estaba en la ciudad visitando a su hijo, se recuperara.

Un día después, las autoridades todavía intentaban reconstruir qué había llevado al ataque.

Cisneros tuvo dos encuentros previos con la policía, dijo el lunes la comisionada Jessica Tisch.

Uno ocurrió el 20 de diciembre de 2018, cuando los agentes encontraron a Cisneros gritando y comportándose de manera agresiva en la avenida Lexington, cerca de la calle 49th en Midtown Manhattan, y determinaron que estaba intoxicada, según un informe policial interno obtenido por The New York Times.

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El otro sucedió menos de cuatro meses después, el 6 de marzo de 2019, cuando Cisneros intentó saltar frente a un tren de la línea E que iba en dirección al sur en la estación de metro de Kew Gardens-Union Turnpike en Queens, dijo el informe.

El asesinato de Piacenti, quien asistió a la Universidad de Pensilvania y se graduó de la Facultad de Derecho de Fordham, conmocionó a sus compañeros de trabajo en Bank of America, donde trabajaba en la división de selección de negocios y conflictos.

"Estamos conmocionados y profundamente entristecidos por la trágica pérdida de nuestra colega", dijo la empresa en un comunicado. "Era una compañera de equipo muy valiosa a la que se le extrañará mucho. Nuestros corazones están con su familia y todos sus seres queridos".

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Ella y su esposo, Frank Piacenti, vivían juntos en Chester, Nueva Jersey. Ambos se graduaron en 2021 de la Facultad de Derecho de Fordham, según Jennifer Petra, portavoz de la universidad.

El martes, agentes de policía de Chester permanecían afuera de la casa de Piacenti, y advirtieron a los reporteros que no entraran en la propiedad.

Sus padres y su esposo no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Una mujer que se identificó como la abuela de Frank Piacenti describió a su esposa como una "chica muy hermosa" que acababa de dar a luz hacía solo cinco meses. La mujer no proporcionó su nombre.

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En la Universidad de Pensilvania, Piacenti fue miembro de un grupo a capela llamado Dischord, publicando frecuentemente videos de sus presentaciones.

Conoció a su esposo en Fordham, donde se graduó magna cum laude y fue admitida en la Order of the Coif, la sociedad de honor para graduados de facultades de derecho, dijo Joseph Landau, decano de la Facultad de Derecho, en una carta a los exalumnos el martes.

"Erin era un miembro dinámico y querido de la familia de Derecho de Fordham", escribió. "Durante su tiempo en Fordham, se distinguió por su devoción académica, su aguda mente jurídica, su calidez y generosidad con sus compañeros".

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Durante su último año en la Facultad de Derecho, fue elegida editora de la Competencia Kaufman, un torneo anual organizado por Fordham que evalúa a equipos de facultades de todo el país en derecho de valores.

Ashley Slater, quien fue estudiante en Fordham con Piacenti, dijo que el cargo es exigente.

"Se requiere a alguien que sea muy dedicado, muy inteligente y muy organizado", dijo Slater. "Es una posición muy difícil y ella la hacía parecer fácil. Creo que eso es algo que Erin lograba en todo en lo que trabajaba".

En el municipio de Chester, cerca de la casa de Piacenti, Megan O'Hara, de 26 años, dijo que los residentes estaban conmocionados por la noticia del asesinato.

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"Esto definitivamente nos sacude", dijo O'Hara, quien trabaja en una cafetería en la calle Main.

Muchos de los residentes del municipio viajan a diario a la ciudad de Nueva York, dijo O'Hara.

"Esto se siente cercano", añadió. "Es como si hubiera fallecido un miembro de la familia".

Dan Matlaga, de 49 años, quien solía trabajar en Manhattan y administra una tienda de juguetes y coleccionables en el centro del municipio de Chester, dijo que la situación era "desgarradora".

"Era simplemente alguien que iba camino a casa después del trabajo", añadió.

Linda Hayes, de 62 años, quien se mudó al área desde Brooklyn hace más de tres décadas y administra una panadería en la calle Main, dijo que veía el asesinato como otro recordatorio del deficiente sistema de atención de salud mental de la nación.

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"Esto está sucediendo con demasiada frecuencia", dijo Hayes. "Y está empeorando".

Miles G. Cohen coaboró con reportería; Kitty Bennett colaboró con investigación.

Maria Cramer es una reportera del Times que cubre el Departamento de Policía de Nueva York y la delincuencia en la ciudad y sus alrededores

Chelsia Rose Marcius es reportera de justicia penal para el Times y cubre el Departamento de Policía de Nueva York.

Miles G. Cohen coaboró con reportería; Kitty Bennett colaboró con investigación.