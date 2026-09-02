El USS Lincoln llega a Tailandia en su camino de regreso a casa

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La tripulación del portaaviones tiene permiso de bajar unos días a tierra para despejar la mente tras meses de penurias.

Cuando el USS Abraham Lincoln atracó el miércoles en Tailandia, se esperaba que los primeros de unos 5000 miembros de la tripulación comenzaran a llegar a la ciudad costera de Pattaya para tomar unos cuantos días de permiso en tierra.

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Para los marineros y marines que sirven a bordo del atribulado portaaviones, este es el primer descanso significativo que han tenido en más de nueve meses. El Lincoln, de propulsión nuclear, zarpó de su puerto de origen en San Diego antes del Día de Acción de Gracias y estuvo desplegado en Medio Oriente.

Después de desembarcar en el puerto de Laem Chabang, al norte de Pattaya, los miembros de la tripulación comenzaron a viajar en autobús hacia la ciudad. Muchos han reservado hoteles aquí para su estancia en tierra, según el alcalde, Poramet Ngampichet.

Poco después de las 3 p. m., Poramet y otros representantes locales recibieron a los primeros en llegar en el Hard Rock Hotel, un hotel de 10 pisos y 323 habitaciones frente a la playa arbolada de Pattaya. Los dignatarios entregaron regalos a los miembros de la tripulación mientras decenas de periodistas tomaban fotos y videos.

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"Es un descanso bien merecido para toda la tripulación y de verdad esperamos con ansias nuestro tiempo aquí", dijo el capitán Daniel Keeler, oficial al mando del Lincoln.

"Es bueno tenerlos aquí", dijo el alcalde mientras se estrechaban la mano.

El Lincoln es parte del Grupo de Ataque de Portaaviones 3, que incluye otros dos buques que atracaron en puertos cercanos.

En un comunicado emitido por la embajada de Estados Unidos en Bangkok, el contralmirante Robert Loughran, comandante del grupo de ataque, señaló que Tailandia era el socio más antiguo de Estados Unidos y su único aliado por tratado en el sudeste asiático continental.

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En referencia a la escala portuaria, añadió: "También subraya la fuerte y duradera asociación y alianza entre Estados Unidos y Tailandia".

Pattaya, una ciudad a unos 100 kilómetros al sur de Bangkok que es más conocida por su vida nocturna y sus zonas rojas, ha sido un lugar de descanso y recreación para las tropas estadounidenses durante décadas. Las autoridades locales, después de conversar con funcionarios estadounidenses, dijeron que las fuerzas militares estadounidenses habían impuesto restricciones para este permiso en tierra, que incluyen no practicar paravelismo ni usar motos acuáticas, no visitar ciertas áreas y no consumir marihuana, a pesar de que es legal en Tailandia y se vende de manera generalizada.

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Durante su despliegue en la guerra en Irán, el Lincoln sufrió repetidos ataques con misiles y drones, y pudo derribarlos todos, según el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Pero después de que misiles y drones iraníes destruyeran gran parte de una importante base naval en Baréin al comienzo de la guerra, reabastecer y hacer reparaciones en el Lincoln se volvió difícil.

El mes pasado, senadores demócratas expresaron su preocupación por los crecientes problemas del barco, incluyendo la escasez de suministros, la contaminación del agua, problemas de plomería y el deterioro de la salud mental de la tripulación.

Poco después, el Lincoln fue reemplazado en Medio Oriente por el USS George Washington, que había tenido base en Japón. Después de su escala en Tailandia, está previsto que el Lincoln parta hacia San Diego el domingo.

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