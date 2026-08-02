Un vuelo turístico se estrella en Perú y mueren las 13 personas a bordo

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La aeronave había despegado de la ciudad costera de Pisco para ver los antiguos geoglifos en el desierto de Nazca, una popular atracción.

Trece personas murieron el sábado al estrellarse un avión turístico que sobrevolaba la región de Nazca en el sur de Perú, según el ministerio de Turismo del país.

Aún se desconoce qué causó la caída. Los vuelos desde la región costera donde se originan los recorridos habían sido suspendidos el viernes debido a los fuertes vientos y la visibilidad limitada, pero se reanudaron el sábado antes del accidente. La región de Nazca atrae a turistas que esperan ver las grandes y antiguas formaciones trazadas en la tierra y visibles desde el cielo, conocidas como las líneas de Nazca.

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La avioneta, que transportaba a un piloto, un copiloto y 11 pasajeros, había despegado de la ciudad costera de Pisco para dirigirse al sureste hacia las líneas de Nazca, según la emisora estatal TV Perú. Todos los que iban a bordo murieron cuando el avión cayó y se incendió. La información sobre las nacionalidades de los turistas no estaba confirmada.

Aerodiana, la empresa local cuyo avión estuvo involucrado en el accidente, emitió un comunicado en el que expresó sus condolencias a las familias de las víctimas del siniestro y dijo que evaluaría la programación de sus viajes. Según su sitio web, la empresa opera desde el aeropuerto capitán Renán Elías Olivera en Pisco y cuenta con una flota de tres Cessna Grand Caravan, con capacidad para hasta 14 pasajeros. Los vuelos sobre las líneas de Nazca parecen ser su negocio principal.

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Las líneas de Nazca, enormes diseños antiguos grabados en el desierto por una civilización preincaica, se aprecian mejor desde las alturas debido a su tamaño y escala. Sobrevolarlas es una popular actividad turística en la región, a un viaje de unas siete horas en auto al sur de la capital, Lima. Los vuelos turísticos suelen durar aproximadamente una hora y media.