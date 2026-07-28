Las marmotas que están en OnlyFans en busca de financiamiento científico

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Mientras el gobierno federal reduce el presupuesto para investigación en "ciencias de la vida", un grupo de científicos creó una cuenta para financiar el estudio de estos roedores.

En junio, Daniel Blumstein, biólogo, estaba sentado en un campo en Gothic, Colorado, a la espera de ver una marmota. El roedor se mostraba escurridizo, lo que permitió que los pensamientos de Blumstein divagaran.

Lamentaba la falta de financiamiento para su trabajo en medio de los recortes federales a las investigaciones científicas. Entonces pensó en el programa de televisión Margo tiene problemas de dinero y fue ahí cuando llegó la epifanía.

Tal vez la trama del programa --sobre una madre soltera que, al no encontrar trabajo convencional, recurre al sitio de contenido para adultos OnlyFans para mantenerse-- podría aplicarse a las marmotas y a financiar la investigación.

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De vuelta en su laboratorio, Blumstein le propuso la idea (con un enfoque inocente) a sus colegas, quienes tuvieron opiniones divididas. Pero luego uno de sus estudiantes de posgrado sugirió nombrar al perfil OnlyMarms.

"Va a ser apto para todo público, y no vamos a sexualizar esto", dijo Blumstein, un profesor de la Universidad de California, Los Ángeles, en una entrevista el viernes. "Solo nos vamos a divertir compartiendo".

La cuenta, que sube videos de investigación de marmotas silvestres --un género de roedores grandes, parecidos a las ardillas, con garras afiladas y orejas peludas-- a las que puede verse excavando nidos o correteando por las rocas, ofrece suscripciones gratuitas pero pide propinas, las cuales se destinan a financiar los estudios de campo realizados por Blumstein y su equipo.

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Los investigadores monitorean el comportamiento de las marmotas y sus linajes para entender, por ejemplo, cómo reaccionan los mamíferos a los cambios ambientales.

Los investigadores trabajan con las marmotas del Laboratorio Biológico de las Montañas Rocosas en Crested Butte, Colorado, que ha estudiado a las marmotas de vientre amarillo de la zona desde 1962.

Blumstein se topó con un obstáculo cuando tuvo que subir una foto de su licencia de conducir para crear la cuenta de OnlyFans. La plataforma le notificó que el rostro en la foto de la licencia no coincidía con los que mordisqueaban hojas o retozaban por un pedazo de tierra en los videos y fotos que había subido al sitio.

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La plataforma decía que "no me parezco a la marmota", dijo Blumstein. "Todas las marmotas son menores de edad, pero tenemos que hacer esto por la educación científica".

Un rápido correo electrónico disipó las dudas sobre sus intenciones. El equipo de la UCLA promocionó la página en Instagram, prometiendo "¡Contenido de marmotas sin censura!".

Hasta ahora, la cuenta ha tenido cerca de 2900 visitas y 112 suscriptores, lo que ha generado alrededor de 650 dólares en propinas, muy por debajo de lo que Blumstein dijo que se requería para continuar las investigaciones en el futuro previsible.

Aun así, Emily Renkey, una integrante del equipo de investigadores, se mostró optimista.

"La mayoría de las personas dona unos 10 dólares, lo que me dice que hay un interés real y creciente en lo que estamos haciendo", dijo en un correo electrónico.

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El equipo había solicitado subvenciones a varias instituciones, pero no ha logrado conseguir fondos significativos.

Blumstein dijo que la investigación continua como la que está realizando su equipo puede ser invaluable para entender cómo los animales y los humanos se comportan y evolucionan. Hay muy pocos estudios que hayan durado más de tres años, dijo.

Blumstein y sus colegas han utilizado parte de sus fondos personales para mantener el programa en marcha, sumado a las subvenciones que les quedan, pero probablemente eso no sea suficiente.

"No puedes estudiar solo a los humanos para entender cómo y por qué somos humanos", dijo, y agregó que duda que OnlyMarms vaya a generar las decenas de miles de dólares necesarios para respaldar ciertas investigaciones.

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La amenaza a los estudios de las marmotas que realiza Blumstein es parte de una amplia reestructuración gubernamental del financiamiento federal.

El gobierno del presidente Donald Trump ha despedido a miembros del personal en las agencias científicas federales, ha impulsado profundos recortes a los programas de investigación, ha cancelado subsidios y ha penalizado a las universidades.

La semana pasada, el asesor científico del presidente Trump dijo que el gobierno priorizaría la inteligencia artificial, la robótica y la energía nuclear, mientras que reduciría el enfoque del gobierno en lo que llamó las "ciencias de la vida".

Blumstein y sus colaboradores no son los primeros en promocionar en OnlyFans contenido que no encaja en lo explícito.

La semana pasada, la franquicia cinematográfica Scary Movie comenzó a promocionar una página dedicada a su villano, a menudo inepto pero muy dado a apuñalar, Ghostface. Y desde 2023, el tenista australiano Nick Kyrgios ha utilizado el sitio web para mostrar su vida fuera de la cancha.

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A menos que OnlyMarms se convierta en un éxito económico, el tiempo invertido en ello podría aprovecharse mejor en la investigación, dijo Blumstein.

"Es simplemente frustrante", dijo Blumstein, y señaló que debería estar dedicando tiempo a escribir artículos o a trabajar con los estudiantes.

"Pero estamos haciendo esto", dijo, "lo cual es un poco absurdo a largo plazo".

Alain Delaquérière colaboró con investigación.

Emmett Lindner es reportero de negocios para el Times.

Alain Delaquérière colaboró con investigación.