Los incendios en España y Francia desplazan a cientos de miles de personas de sus casas

Las autoridades francesas ordenaron la evacuación de la península de Cap Ferret, un popular destino vacacional. Los incendios al oeste de Madrid se acercaban a zonas pobladas.

Decenas de miles de personas huyeron de sus hogares el viernes conforme los incendios forestales arrasaban vastas áreas de Francia y España, y las temperaturas abrasadoras de verano en toda Europa occidental exacerbaban la ferocidad de las llamas.

En el suroeste de Francia, las autoridades ordenaron la evacuación de la península de Cap Ferret, un popular destino vacacional en el Atlántico. Cientos de personas huyeron en barco a medida que se acercaba un incendio forestal de rápido avance.

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Los bomberos combatían lo que Sophie Brocas, prefecta de la región de Nueva Aquitania, describió como un incendio forestal "XXL" sumamente impredecible. Calificó a este incendio y a otro que ardía en las Landas, más al sur, como los "dos ogros del verano".

En total, más de 60.000 personas en Francia han huido de sus hogares, según el ministro del Interior, Laurent Nuñez. Treinta y dos incendios ardían en todo el país, dijo.

En España, los incendios forestales en las montañas al oeste de Madrid obligaron a más de 19.000 personas a evacuar y para la tarde del viernes habían quemado casi 6070 hectáreas. Las llamas se acercaban a áreas pobladas.

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"Este es el peor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid", dijo el viernes Isabel Díaz Ayuso, la presidenta regional. "Nuestra prioridad es salvar vidas; esa es la prioridad, y no otra", dijo, y añadió que las autoridades estaban trabajando para evacuar a los residentes de los pueblos amenazados por los incendios.

Los incendios se propagaron en medio de "una tormenta perfecta de altísimas temperaturas y un viento que no cesa, que no da tregua", dijo Díaz Ayuso.

El gobierno español solicitó recursos adicionales a la Unión Europea --como también hizo Francia-- después de declarar una emergencia nacional por los incendios en Madrid.

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"Optimistas, optimistas, no podemos serlo. Hoy es el día crítico", dijo el viernes Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior de España. A las autoridades les preocupaba particularmente que varios incendios que ardían en la zona, incluido otro en la vecina ciudad de Ávila, pudieran fusionarse en un solo incendio más grande.

Si los incendios llegaran a converger, dijo, el fuego se volvería "mucho más virulento, más agresivo".

Los incendios en Francia y España forman parte de una ola más amplia de incendios forestales este verano en toda Europa, donde las repetidas olas de calor desde finales de mayo han provocado temperaturas extremas y causado muertes. El mes pasado fue el junio más caluroso registrado en Europa occidental, según Copernicus, una agencia de monitoreo de la Unión Europea.

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Relacionar una ola de calor o un incendio específico con el calentamiento global es difícil, pero los expertos coinciden en que el cambio climático provocado por la actividad humana está detrás de las temperaturas cada vez más altas que han hecho que los incendios forestales, en general, sean más destructivos.

Hace unas dos semanas, un incendio forestal en la provincia de Almería, en el sureste de España, cobró la vida de 13 personas, lo que lo convirtió en uno de los incendios más mortíferos registrados en el país.

Francia también ha enfrentado incendios forestales de una intensidad inusual. Hace unas semanas, el presidente Emmanuel Macron dijo que Francia "nunca se había enfrentado a tantos focos de incendio en todo el país desde el final de la Segunda Guerra Mundial".

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Ségolène Le Stradic colaboró con reportería desde París.

Ségolène Le Stradic colaboró con reportería desde París.