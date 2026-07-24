Los CDC amplían el brote de ciclosporiasis a 9 estados de EE. UU.

Illinois, Kansas, Oklahoma y Pensilvania se unen ahora a Míchigan, Ohio, Indiana, Kentucky y Virginia Occidental en el brote de "Cyclospora" vinculado a la lechuga iceberg.

Un gran brote de ciclosporiasis asociado a la lechuga iceberg ha sido vinculado a otros cuatro estados de Estados Unidos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés).

Al menos 1947 personas se han enfermado y 98 han sido hospitalizadas por el brote, que se ha ampliado para incluir a Illinois, Kansas, Oklahoma y Pensilvania. Míchigan, Ohio, Indiana, Kentucky y Virginia Occidental ya formaban parte del brote.

PUBLICIDAD

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por su sigla en inglés) ha vinculado las infecciones a la lechuga iceberg suministrada por Taylor Farms y cultivada en el centro de México. El 17 de julio, Taylor Farms retiró del mercado lechuga iceberg en bolsa vendida en 27 estados (incluidos los nueve estados del brote). La lechuga retirada había sido enviada a restaurantes, tiendas minoristas y distribuidores de servicios de alimentos, incluyendo Taco Bell y Walmart, pero Taylor Farms no ha proporcionado información clara sobre dónde exactamente se vendieron o sirvieron los productos, ni qué productos específicos resultaron afectados.

La noticia llega mientras los funcionarios federales investigan otros brotes de Cyclospora y enfermedades en todo el país, que según dicen no están relacionados con este brote. El jueves, la FDA anunció un nuevo brote con 72 casos, pero no identificó la ubicación ni la posible fuente.

PUBLICIDAD

A nivel nacional, los CDC han confirmado o están investigando más de 11.500 casos de ciclosporiasis, la cual es causada por un parásito que generalmente se propaga a través de alimentos o agua contaminados con heces humanas.

En Míchigan, que ha reportado la mayor cantidad de casos, algunos laboratorios han comenzado a quedarse sin los reactivos que necesitan para hacer pruebas de ciclosporiasis, dijo Natasha Bagdasarian, directora médica ejecutiva del estado. Los casos allí aumentaron a 7664 el jueves, un recuento que "probablemente era un subregistro", dijo Bagdasarian, dada la escasez de suministros de laboratorio.

El viernes, Sean Doyle, un portavoz del departamento de salud de Carolina del Norte, dijo que los investigadores de ese estado aún no habían identificado una única fuente de ciclosporiasis, pero que el perejil, el cilantro, las bayas y la lechuga romana habían surgido con mayor frecuencia durante las entrevistas con los pacientes enfermos.

PUBLICIDAD

Doyle dijo que esto no era prueba de que esos productos estuvieran causando las enfermedades y que, en comparación con los otros artículos de la lista, era menos probable que las bayas fueran la fuente.

El martes, los casos en Carolina del Norte aumentaron a 561, desde los 307 de la semana anterior.

Este ha sido el peor año registrado de ciclosporiasis en Estados Unidos, que ha visto un promedio de unos 2800 casos por año a nivel nacional desde 2016. Debido a que el parásito prospera en temperaturas más cálidas, los casos generalmente aumentan entre el 1 de mayo y el 30 de agosto. Aun así, el recuento de este año es muy superior al habitual aumento del verano.

PUBLICIDAD

Es probable que el verdadero número de personas con ciclosporiasis sea mucho mayor que el recuento de casos actual de los CDC, dicen los expertos en salud. Muchas personas con síntomas nunca se hacen la prueba. Y debido a que toma tiempo para que los departamentos de salud estatales reporten las cifras de casos a los CDC --y para que la agencia los confirme--, los totales estatales a menudo superan los reportados por el gobierno federal.

The New York Times se comunicó con los departamentos de salud estatales para obtener sus cifras de casos, las cuales sumaban casi 15.000 hasta el viernes por la mañana.

PUBLICIDAD

Los casos de ciclosporiasis han seguido aumentando en los nueve estados incluidos en el brote recientemente ampliado. Los funcionarios de salud de Ohio confirmaron 2576 casos el jueves, más del doble del número registrado el 14 de julio. Indiana reportó 684 casos el jueves, más del triple del recuento de casos del 14 de julio.

El viernes, la FDA dijo que se esperaba que el número de casos confirmados continuara aumentando a pesar del retiro del mercado de los productos de Taylor Farms. La agencia dijo que puede tomar hasta seis semanas para que los CDC y los funcionarios estatales determinen si una persona enferma forma parte del brote.

PUBLICIDAD

Alice Callahan es reportera del Times, donde cubre nutrición y salud. Tiene un doctorado en nutrición de la Universidad de California, campus Davis.

Caroline Hopkins Legaspi es una reportera del Times que se enfoca en la nutrición y el sueño.