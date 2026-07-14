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Detienen a presunto sicario del Grupo TAI, brazo armado del CJNG en Manzanillo

La captura ocurrió en un operativo de la Marina y la SSPC de Colima; el detenido llevaba droga, una pistola y ya enfrenta cargos federales mientras sigue abierto el proceso penal

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La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad en Colima detuvo a Gilberto "N", presunto integrante del Grupo TAI, brazo armado CJNG. Crédito: Fiscalía de Colima
La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad en Colima detuvo a Gilberto "N", presunto integrante del Grupo TAI, brazo armado CJNG. Crédito: Fiscalía de Colima

La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad en Colima detuvo a Gilberto “N”, presunto integrante del Grupo TAI, brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en el municipio de Manzanillo.

El hombre fue arrestado en posesión de una pistola presuntamente calibre 9 mm, metanfetamina y una pipa de cristal, y fue vinculado a proceso por un juez de control federal tras la presentación de pruebas por el Ministerio Público Federal. Las autoridades lo relacionan con diversos homicidios y hechos violentos en la entidad.

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Operativo conjunto en Manzanillo

La acción fue ejecutada de manera coordinada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno del Estado de Colima y de la Secretaría de Marina del Gobierno de México, en el marco de las acciones permanentes para combatir los delitos contra la salud y la portación ilegal de armas de fuego.

Silueta oscura de hombre con barba y bigote, logo rojo CJNG, mapa de México, rifle, hospital, dos mantas enrolladas, billetes de dólares y saco de dinero.
La acción fue ejecutada de manera coordinada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno del Estado de Colima y de la Secretaría de Marina del Gobierno de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la intervención, los cuerpos de seguridad aseguraron la pistola con su cargador abastecido con cartuchos útiles.

También incautaron diversas dosis de material granulado con características de metanfetamina, conocida como “cristal”, y una pipa del mismo tipo, utilizada para el consumo de esa sustancia.

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Vinculación al Grupo TAI y a homicidios

De acuerdo con información de inteligencia, Gilberto “N” presuntamente forma parte del Grupo TAI, identificado por las autoridades colimenses como la Tropa de Alto Impacto, estructura de sicarios del CJNG que opera en el estado con un sistema de identificación numérica interna para sus integrantes.

Parche bordado circular con borde azul, fondo verde y letras amarillas "CJNG", mapa de México azul con dos estrellas amarillas y el texto "CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACIÓN".
De acuerdo con información de inteligencia, Gilberto “N” presuntamente forma parte del Grupo TAI, identificado por las autoridades colimenses como la Tropa de Alto Impacto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades lo relacionan con diversos homicidios y hechos violentos registrados en la entidad.

El TAI opera bajo la Célula Cobra, cuya desarticulación fue anunciada por las autoridades estatales el 18 de abril de 2026. En aquella ocasión, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del estado, Fabián Ricardo Gómez Calcáneo, describió al grupo como uno de los más agresivos del CJNG en el país, integrado en su totalidad por sicarios de origen foráneo.

Entre los crímenes atribuidos a esa estructura figuran el asesinato del secretario del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, José Alfredo Chávez González, el 9 de febrero de 2024; el homicidio del oficial estatal Edwin el 2 de enero de 2026; y el ataque a la panadería El Pichón, en la colonia Fátima, donde seis personas perdieron la vida en septiembre de 2025.

Cargos y resolución judicial

La carpeta de investigación fue iniciada por la probable responsabilidad de Gilberto “N” en dos delitos: posesión de droga con fines de comercio y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Tras la presentación de pruebas por parte del Ministerio Público Federal, un juez de control calificó de legal la detención y dictó auto de vinculación a proceso en contra del imputado, quien continuará sujeto al procedimiento penal correspondiente.

Colima, escenario de una ofensiva sostenida contra el CJNG

La detención de Gilberto “N” se produce en el contexto de una serie de golpes contra la estructura del CJNG en Colima que se intensificó desde finales de 2025.

En ese período, las fuerzas federales y estatales concretaron la captura de José Luis Sánchez Valencia, alias El Chalamán, operador del CJNG y familiar de su fundador, Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, el 23 de agosto de 2025; y la de Rayberth “N”, alias El Rayo, presunto jefe de plaza del CJNG en la zona metropolitana de Colima y Villa de Álvarez, el 30 de septiembre. En noviembre de ese año cayeron otros dos integrantes de la estructura: Yajaira Berenice “N”, La China, y Jaime Tonatiuh “N”, El Pilas.

Ya en 2026, el 26 de febrero fue detenido José Israel “N”, alias “El Salsas”, identificado como uno de los principales operadores financieros del cartel en la costa del Pacífico. Su captura se concretó en la comunidad de Alcaraces, municipio de Cuauhtémoc, días después de la muerte de El Mencho.

Semanas después, el 13 de marzo, fue abatido Iván “N”, alias “El Joker”, presunto jefe de sicarios del CJNG en la entidad, durante un enfrentamiento con fuerzas federales en la comunidad de El Alpuyequito.

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