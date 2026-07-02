Turismo en México se sostiene con viajeros nacionales: representan 83% del consumo del sector, según la UNAM

Una familia espera con sus maletas en el andén de una moderna terminal de autobuses en México para abordar un viaje nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actividad turística en México se caracteriza por un evidente protagonismo del turismo nacional sobre el internacional. Aunque suele pensarse que la llegada de visitantes extranjeros es el motor principal del sector, la realidad muestra que la mayor parte del consumo proviene de los propios mexicanos, quienes representan el 83% del total, frente al 17% de quienes viajan desde el exterior.

Pablo López Sarabia, profesor universitario y doctor en Economía de la UNAM, señaló que la fortaleza de la industria radica en la movilidad interna, que ha demostrado mantenerse sólida a pesar de las dificultades económicas. La dinámica interna se mantiene firme, pero los viajeros ahora son más selectivos y cuidadosos al momento de decidir cómo y dónde gastar su dinero.

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El consumo interno experimentó un aumento del 3.5 % en el cuarto trimestre de 2025, impulsado, en parte, por nuevas costumbres surgidas tras la pandemia de Covid-19. Las personas buscan experiencias cercanas y accesibles, además de ajustar su presupuesto ante el incremento de precios en servicios como transporte y hospedaje.

Cambios en los hábitos de turismo en México

El contexto inflacionario ha modificado el comportamiento de los viajeros nacionales. Aunque continúa el interés por vacacionar, visitar familiares o realizar escapadas breves, las familias tienden a elegir estancias más cortas, aprovechan promociones y optan por alternativas de alojamiento más económicas, como hostales o plataformas digitales de renta temporal.

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La búsqueda de un mayor equilibrio entre costo y experiencia se refleja en que los turistas han cambiado hoteles de lujo por opciones más asequibles, y han reducido la duración de sus estancias. El turismo sigue siendo relevante para la población mexicana, aunque la inversión se dirige ahora de forma más racional.

Durante 2024, el sector turístico aportó el 8.7 % del Producto Interno Bruto nacional, y su crecimiento fue del 2.5 %, superando el promedio de la economía general. Esta actividad también generó aproximadamente 2.9 millones de empleos, con un incremento anual del 3.5 %, abarcando una amplia gama de servicios, desde restaurantes hasta transporte y alojamiento.

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Un grupo de turistas disfruta de un día soleado en una playa de México, con arena blanca y mar turquesa, mientras una hielera con el logo del país se sitúa en primer plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tendencias y retos globales del sector turístico

En cuanto a la llegada de visitantes internacionales, el número aumentó un 8.1 % en los datos más recientes de 2026, alcanzando 8.2 millones de personas. Sin embargo, el gasto promedio por turista disminuyó. El especialista dio a conocer que, más allá del volumen de vacacionistas, lo que realmente importa es la derrama económica y la duración de la estancia.

Existen factores como el cambio generacional y la percepción de seguridad que afectan el gasto de los turistas. Aquellos que suelen invertir más en sus viajes son también los más sensibles a los riesgos, lo que puede llevarlos a elegir otros destinos si perciben inseguridad en México.

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La sostenibilidad se ha vuelto un eje central en la agenda de la industria, derivado de la necesidad de analizar si los beneficios económicos realmente llegan a las comunidades receptoras, generando empleos de calidad y respetando el entorno natural. Ante esta situación, el académico propuso fortalecer modelos de turismo sostenible, alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y con criterios ambientales, sociales y de gobernanza.

El microturismo, que abarca desplazamientos cortos dentro de la misma ciudad o región, surge como una oportunidad para diversificar la oferta y ampliar los beneficios económicos. Actividades como visitar centros históricos, ferias o festividades locales también constituyen turismo y pueden dinamizar las economías locales.

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Pronósticos y desafíos frente al Mundial 2026

El número de visitantes durante la Copa del Mundo en México ha sido objeto de debate. López Sarabia consideró excesivo el cálculo de más de cinco millones de turistas extranjeros, argumentando que la distribución de partidos entre México, Estados Unidos y Canadá, así como los altos costos y la fragmentación del evento, limitan el impacto real en el país.

La experiencia de eventos anteriores sugiere que muchos aficionados asisten solo a algunos encuentros y permanecen en una sola ciudad, lo que reduce la duración y el gasto de su estancia. Además, una parte considerable de quienes asistan ya reside en Norteamérica o realiza viajes cortos, por lo que no todos generarán una derrama significativa.

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La evaluación del impacto del Mundial 2026 deberá centrarse en el saldo económico, la ocupación hotelera y los beneficios que permanezcan en las comunidades receptoras, más allá del número absoluto de visitantes.