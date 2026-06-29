La Corte Suprema confirma el fallo: Trump debe pagar 5 millones de dólares por abuso sexual

El presidente Trump había pedido a los magistrados que intervinieran luego de que un jurado determinó que había abusado sexualmente de la escritora E. Jean Carroll, además de difamarla.

La Corte Suprema rechazó el lunes la solicitud del presidente Donald Trump de revisar la sentencia civil que lo obliga a pagar 5 millones de dólares, luego de que un jurado determinó en 2023 que abusó sexualmente de la escritora E. Jean Carroll y la difamó.

PUBLICIDAD

El anuncio de los magistrados no incluía ninguna exposición de motivos y no se registró ninguna opinión disidente pública.

Un segundo caso derivado de las acusaciones de Carroll también podría llegar a la Corte Suprema. En enero de 2024, otro jurado condenó a Trump a pagar a Carroll 83,3 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios por difamarla en 2019, después de que ella lo acusara de una violación ocurrida décadas atrás.

PUBLICIDAD

Los abogados de Trump dijeron que tienen pensado pedir a los magistrados que también examinen ese caso.

Aun así, la decisión del lunes representa un duro golpe para Trump, y es muy probable que marque el final de sus esfuerzos legales para impugnar el veredicto del jurado que dictaminó que agredió a Carroll a mediados de la década de 1990 en el probador de una tienda departamental.

PUBLICIDAD

El anuncio de la Corte Suprema se produjo después de que la Corte dictaminara en febrero que el presidente se había extralimitado en sus competencias al imponer aranceles generalizados valiéndose de poderes de emergencia. Esa decisión, que supuso un duro golpe para la estrategia económica y de política exterior de Trump, provocó duras críticas por parte del presidente, quien se refirió a los magistrados que votaron en contra de los aranceles como "tontos y lamebotas" y una "vergüenza para nuestra nación".

En respuesta a la decisión del lunes, Trump hizo una publicación en redes sociales en la que calificaba la demanda de Carroll de "Caso Falso". Añadió que iba a "seguir luchando contra este caso de Instrumentalización de la justicia y esta Guerra Jurídica en mi contra, incluida la ridícula acusación de Difamación, con todo mi poder y todas mis fuerzas".

PUBLICIDAD

En su publicación, Trump acusó al estado de Nueva York de crear una ley "para un instante fugaz, remontándose muchas décadas atrás, con el fin de 'pescarme' injustamente". Se refería a una ley de Nueva York de 2022 que concedía a los adultos que afirmaran haber sufrido agresiones sexuales un plazo de un año para presentar una demanda, incluso si el plazo de prescripción ya había expirado. Carroll, una ferviente defensora de esta ley, presentó la demanda tras su promulgación.

Carroll, de 82 años, escribió en Substack: "¡GANAMOS! ¡ESTA VICTORIA ES PARA TODAS LAS MUJERES DEL MUNDO!".

Su abogada, Roberta Kaplan, dijo que la decisión "confirma de una vez por todas el veredicto unánime del jurado de que el presidente Donald Trump agredió sexualmente y difamó a E. Jean Carroll. Sus múltiples intentos de apelar contra ese veredicto han fracasado, y el fallo de hoy pone fin a su intento de eludir la responsabilidad por sus actos".

PUBLICIDAD

En mayo de 2023, un jurado federal de Nueva York declaró al presidente culpable de haber abusado sexualmente de Carroll y de haberla difamado.

El jurado coincidió en que Carroll, una exescritora de revistas, había demostrado de manera convincente que Trump abusó sexualmente de ella en un probador de la tienda Bergdorf Goodman cuando sus caminos se cruzaron en la década de 1990. Además, el jurado consideró que Trump había difamado a Carroll al publicar un comunicado en las redes sociales en el que calificaba su caso de "una estafa total" y "un engaño y una mentira". En todo momento, Trump negó las acusaciones de Carroll.

PUBLICIDAD

Entre otras evidencias, el jurado escuchó las denuncias de dos mujeres, además de Carroll, que afirmaban que Trump las había agredido, así como un fragmento de la infame grabación del programa Access Hollywood, en la que se oye a Trump alardear de que solía agarrar y besar a las mujeres sin su consentimiento.

Tras el veredicto, Trump recurrió ante el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos, alegando, entre otras cosas, que el juez del juicio, Lewis A. Kaplan, cometió un error al permitir que se presentaran ante el jurado las evidencias de las dos mujeres y el fragmento de la grabación.

PUBLICIDAD

En diciembre de 2024, un tribunal de apelación compuesto por tres jueces confirmó el veredicto del jurado, al considerar que Trump no había demostrado que las evidencias hubieran vulnerado su derecho a un juicio justo.

Trump pidió entonces a los jueces de la Corte Suprema que se pronunciaran y determinaran que el tribunal de primera instancia había cometido un error.

PUBLICIDAD

En un escrito presentado ante el tribunal, los abogados de Trump describieron las pruebas como "acusaciones de hace varias décadas, sin verificar y sin relación con el caso".

También alegaron que el tribunal de apelación había aplicado incorrectamente la ley y argumentaron que los magistrados debían intervenir porque "si no se corrigen, estos errores se repetirán en una gran cantidad de casos civiles y penales en el futuro".

Los abogados de Carroll pidieron a los magistrados que rechazaran la petición del presidente.

Escribieron que la Corte Suprema "suele negarse" a admitir a trámite casos "cuando las cuestiones planteadas son irrelevantes" para el veredicto, "como ocurre en este caso".

Kirsten Noyes colaboró con la reportería.

Abbie VanSickle cubre la Corte Suprema de los Estados Unidos para el Times. Es abogada y tiene una amplia experiencia como reportera de investigación.

Benjamin Weiser es periodista del Times y cubre los tribunales federales y la fiscalía de Manhattan, así como el sistema judicial en general.

Kirsten Noyes colaboró con la reportería.