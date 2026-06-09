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El aumento de casos de gusano barrenador en EE. UU. moviliza a las autoridades

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Los funcionarios están evaluando conceder una autorización de emergencia de moscas estériles genéticamente modificadas para controlar las poblaciones del insecto parásito carnívoro.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos anunció el lunes tres nuevos casos de gusano barrenador del Nuevo Mundo, incluidos los primeros casos en perros y cabras, con lo que el número total de casos en el país asciende a cinco. La entidad, USDA por su sigla en inglés, también se comprometió a intensificar y acelerar los esfuerzos de mitigación contra el gusano barrenador, una mosca parásita que el país declaró erradicada en la década de 1960.

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En una rueda de prensa celebrada el lunes, funcionarios federales y del estado de Texas dijeron que estaban utilizando tecnología basada en la inteligencia artificial para vigilar las poblaciones de gusano barrenador, capacitando a los ganaderos para que reconozcan las infecciones en su ganado y ampliando el número de instalaciones que producen y dispersan moscas estériles, que son la principal herramienta para controlar el gusano barrenador.

Los funcionarios también están estudiando si conceder una autorización de emergencia de una nueva cepa de moscas genéticamente modificada que podría hacer más rápida y eficaz la producción de moscas estériles.

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"Ya hemos prevenido y erradicado esta plaga antes", dijo el gobernador de Texas, Greg Abbott, durante la reunión informativa. "Podemos hacerlo de nuevo".

Los tres nuevos casos se identificaron en un becerro del condado de La Salle, Texas, una cabra del condado de Gillespie, Texas, y un perro del condado de Lea, Nuevo México. No está claro si el perro adquirió el parásito en Estados Unidos; aunque los funcionarios indicaron inicialmente que el perro podría haber estado recientemente en México, dijeron después que se desconocía su historial de viajes.

La agencia informó de los dos primeros casos, ambos en becerros del condado de Zavala, Texas, la semana pasada.

Aun así, la secretaria de Agricultura Brooke Rollins señaló durante la rueda de prensa que la reaparición del gusano barrenador del Nuevo Mundo no era inesperada.

En los últimos años, el insecto se ha estado abriendo camino hacia el norte a través de América Central. Rollins atribuye a los esfuerzos de vigilancia y contención el haber retrasado la propagación de la plaga a Texas.

"Todos los modelos indicaban que el gusano barrenador llegaría a Texas a principios del verano pasado, así que ganamos un año más para prepararnos para este momento", dijo Rollins.

El gusano barrenador del Nuevo Mundo es una mosca que se alimenta de carne viva. Las hembras adultas ponen sus huevos en heridas abiertas u orificios de animales de sangre caliente. Cuando los huevos eclosionan, las larvas excavan en la herida y consumen el tejido del animal. Sin tratamiento, las infecciones por gusano barrenador pueden matar a los animales en una semana.

En los humanos, las infecciones por gusano barrenador son inusuales. El año pasado, las autoridades de salud estadounidenses confirmaron un caso relacionado con un viaje en un residente de Maryland que había estado recientemente a El Salvador, pero todavía no se han notificado casos humanos adquiridos en el país.

La mosca parásita fue una grave plaga ganadera en el sur de Estados Unidos a principios del siglo XX. Los funcionarios la erradicaron utilizando la técnica del insecto estéril, que consistía en criar enormes cantidades de moscas, esterilizarlas al exponerlas a radiación y luego soltarlas en la naturaleza. La población de gusanos barrenadores cayó en picado porque las hembras silvestres, que solo se aparean una vez en la vida, se reprodujeron con los machos estériles.

La técnica se basa en la liberación de machos estériles, pero separar las moscas macho y hembra producidas en instalaciones de cría en masa no ha resultado práctico. En consecuencia, normalmente se crían, esterilizan y liberan tanto moscas machos como hembras.

Una cepa solo de machos haría que el método fuera mucho más eficaz. Recientemente, los científicos han avanzado en la creación de una cepa solo de machos con la NovoFly, una versión modificada genéticamente del gusano barrenador del Nuevo Mundo.

"Nos va a permitir duplicar casi instantáneamente el número de moscas estériles que ponemos en la lucha", dijo Scott Hutchins, subsecretario de Investigación del USDA, sobre la NovoFly en la rueda de prensa del lunes.

La NovoFly contiene genes de dos proteínas inusuales. En los machos, estas proteínas tienen pocos efectos conocidos, aparte de la esterilidad. Pero provocan la muerte de las hembras en la fase embrionaria, por lo que las únicas NovoFly que llegan a la edad adulta --a menos que se administre un antídoto contra la modificación genética, la tetraciclina-- son machos estériles.

"Nunca se ha probado en el campo, y ese tiene que ser el siguiente paso", dijo Maxwell Scott, entomólogo de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, cuyo laboratorio ayudó a desarrollar la NovoFly.

La NovoFly se considera un pesticida; normalmente estaría sujeta a un largo proceso de aprobación antes de ser liberada en el medioambiente. Sin embargo, debido a los peligros para la salud pública y la economía asociados a un brote de gusano barrenador, la Agencia de Protección Ambiental está considerando una exención de emergencia que podría acelerar su liberación.

Esto podría convertir a la NovoFly en uno de los pocos animales modificados genéticamente que se han liberado en la naturaleza. En 2006, se liberó en Arizona una versión modificada del gusano rosado del algodonero,que es altamente invasivo. Más recientemente, el mosquito Oxitec --creado para frenar la propagación de la malaria, la fiebre del Zika, la fiebre amarilla y otras enfermedades-- se ha liberado en zonas del mundo plagadas de mosquitos, incluidos los Cayos de Florida.

Aún no está claro si se aprobará la exención de emergencia de la NovoFly, pero el USDA ha dejado claro que seguirá apoyando este esfuerzo y otros que puedan acercar a Estados Unidos a la erradicación total del gusano barrenador.

"Vamos a remover todas las piedras para encontrar más moscas estériles", dijo John Bellinger, asesor principal del USDA para la Preparación contra el Gusano Barrenador del Nuevo Mundo, durante la reunión informativa del lunes. "La próxima primavera tenemos que estar preparados".

Emily Anthes es reportera científica y escribe principalmente sobre ciencia y salud animal. También cubrió la pandemia de coronavirus.

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