Raúl Castro es acusado por el gobierno de EE. UU.

La acusación significa una extraordinaria escalada de la polifacética campaña de presión del gobierno de Trump contra el gobierno comunista de Cuba.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública el miércoles un acta de imputación en la que se acusa a Raúl Castro, expresidente de Cuba de 94 años y hermano de Fidel Castro, junto con otras cinco personas, de cargos de asesinato y conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses a raíz del derribo mortal de dos aviones operados por un grupo de ayuda humanitaria hace 30 años.

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El acta de imputación, emitida por el Tribunal Federal de Distrito de Miami, es una escalada extraordinaria de la polifacética campaña de presión del gobierno de Donald Trump contra el gobierno comunista de Cuba.

Los cargos, que se basaban en un caso anterior presentado por primera vez en 2003, pusieron sobre Castro el peso del sistema de justicia penal estadounidense en un momento de gran tensión con Cuba. También sentaron las bases de una posible acción militar para expulsarlo del país por medios similares a la forma en que las fuerzas de operaciones especiales estadounidenses utilizaron una acusación contra Nicolás Maduro, exdirigente de Venezuela, para irrumpir en Caracas en una arriesgada operación en enero y capturarlo.

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[Imputación a Raúl Castro: sigue aquí nuestra cobertura en vivo, en español]

Los cargos recientemente dados a conocer fueron anunciados en una conferencia de prensa en Miami por el fiscal general en funciones Todd Blanche y Jason A. Reding Quiñones, fiscal estadounidense del Distrito Sur de Florida.

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En el acta acusaron a Castro y a otros de la muerte de cuatro personas que fallecieron cuando el ejército cubano derribó en 1996 dos aviones de Hermanos al Rescate, un grupo de exiliados cubanos que utilizaba aviones para buscar a cubanos que huían del país por mar. Fidel Castro asumió la responsabilidad del derribo de los aviones poco después de que fueran abatidos, y alegó que la organización había lanzado panfletos contra el régimen sobre La Habana en vuelos anteriores.

En los 30 años transcurridos desde entonces, legisladores cubanoestadounidenses, activistas del exilio, sobrevivientes del episodio y familiares de las víctimas han pedido que se acuse penalmente a Raúl Castro, quien era ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en aquel momento.

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"Créeme, lo más cierto es que durante los 30 años que han transcurrido desde entonces, la demora en la justicia ha sido la mayor injusticia que se ha producido", dijo en una entrevista a principios de año José Basulto, quien dirigía Hermanos al Rescate.

El gobierno cubano no respondió a las solicitudes de comentarios. En el pasado, funcionarios del gobierno han subrayado que intentaron durante meses detener los vuelos mediante medidas diplomáticas.

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Aunque la investigación sobre Castro llevaba semanas en marcha, Quiñones optó por hacer públicos los cargos el miércoles. Coincidió con el Día de la Independencia de Cuba, que conmemora el fin de la ocupación militar estadounidense de la isla en 1902.

El acta de imputación de Castro surge en un momento de crisis creciente para Cuba, ya que se han agotado los suministros de petróleo del país destinados al consumo doméstico y a las centrales eléctricas. También se produjo tras una inusual visita de John Ratcliffe, director de la CIA, quien se reunió con altos funcionarios cubanos, incluido el nieto de Castro, hace aproximadamente una semana. En las conversaciones, advirtió al gobierno que debía realizar cambios económicos y dejar de permitir que Rusia y China operaran puestos de inteligencia en su territorio.

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Frances Robles y David C. Adams colaboraron con reportería.

Alan Feuer cubre el extremismo y la violencia política para The Times, centrándose en los casos penales relacionados con el atentado del 6 de enero en el Capitolio y contra el expresidente Donald Trump.

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Frances Robles y David C. Adams colaboraron con reportería.