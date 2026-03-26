7 mitos que obstaculizan la limpieza

No hay que hacer todo de una vez, ni aferrarse a todas las pertenencias, ni lanzarse a comprar canastas y organizadores antes de empezar. Te decimos qué más recomiendan los expertos.

Ante un coro tan abrumador de voces que prescriben consejos --y productos--, puede ser difícil saber qué creer cuando se trata de organizar tu casa.

Pero un hogar ordenado puede aportar algo más que una vida material más fácil. Según Peggy Loo, psicóloga licenciada y directora clínica del Manhattan Therapy Collective, "sin duda vivir en un espacio en el que te sientas a gusto, que sientas que es tuyo, que sientas que es un espacio en el que puedes ser tú mismo, tiene beneficios para la salud mental".

Así que hablamos con expertos para desmentir algunos de los mayores mitos sobre organización que existen, y para averiguar qué deberíamos hacer.

Mito: debo comprar un montón de canastas y separadores antes de organizar

Las etiquetadoras, los separadores de cajones de acacia y los botes de plástico transparente para hisopos son útiles en un espacio pequeño, pero tu primer objetivo debe ser "simplemente despejar hasta el punto en que todo sea fácilmente accesible y visible", dijo Dana K. White, autora de Decluttering at the Speed of Life.

Comprar estos accesorios podría incluso impedirte empezar: "Tienes que medir antes de comprar cosas, y ese paso en sí mismo es un bloqueo", dijo Christi Newrutzen, creadora de contenidos especializada en videos de limpieza. Y, por supuesto, si tienes demasiados objetos en un cajón, ponerlos en compartimentos bonitos podría hacer que sean más fáciles de ver, pero seguirás teniendo demasiados objetos.

Kristyn Ivey, experta en orden, dijo que incluso después de despejar la zona problemática, deberías abstenerte de invertir en nuevos artículos de organización. En lugar de eso, haz una prueba con lo que ya tienes en casa. "Puedes reutilizar distintas bandejas, tuppers o recipientes vacíos", dijo. Así podrás colocar las cosas donde tengan más sentido lógico sin haber malgastado dinero en los artículos de organización equivocados.

Mito: ¡Algún día podría necesitar ese cable! (O ese miniperfume. O ese frasco de especias equis. O ese retenedor que no te queda)

Para evaluar lo que de verdad es vital, Ivey sugiere que te preguntes qué tan valiosa es cada cosa. "Si puedo remplazar este objeto en 20 minutos y por menos de 20 dólares, entonces tal vez valga la pena desprenderse de él", dijo.

Naeemah Ford Goldson, organizadora profesional, sugiere pensar cuándo fue la última vez que utilizaste el objeto. "Una buena regla general para los objetos sin fecha de caducidad es tirarlos o donarlos si no los has usado en un año", dijo.

Sin embargo, puede ser difícil deshacerse de algo incluso después de identificar que ya no es útil, dijo Loo. Como estadounidense de primera generación, señala que puede haber una carga cultural y emocional que superar. "Crecí con unos padres que me decían que nunca desperdiciara nada", dijo Loo. "Creo que a muchos de nosotros nos viene de esa mentalidad de escasez". Ivey sugiere reservar una caja temporal para esas cosas. "Mirar todo lo demás que hay en tu casa podría ayudarte a darte cuenta de que realmente ese cable ya no tiene sitio y puedes liberarlo", dijo.

Mito: necesito tirarlo todo en un montón para ordenarlo

Para muchas personas, la idea de formar montones gigantescos de cosas es un gran obstáculo a la hora de empezar una limpieza. "Durante el proceso, hay un poco de caos antes de que haya calma. Eso es necesario cuando cambias algo en tu vida", dijo Ivey. "Pero hay formas de hacerlo que resultan razonables y no te alterarán de ninguna manera ni te dejarán agotado". Si un cliente tiene un "gran volumen" de ropa, por ejemplo, sugiere empezar por una categoría cada vez, vaciando solo un cajón de calcetines.

Mito: no tengo tiempo

Newrutzen ha acumulado seguidores en TikTok desmintiendo suposiciones sobre el tiempo que se necesita para ordenar en su serie de videos en la que responde a la pregunta: "¿Cuánto tiempo toma, realmente?".

"De verdad no tenemos ni idea de cuánto tardan las cosas en realidad", dijo. Añadió que puede ser útil programar un temporizador para 15 minutos y ver cuánto logras hacer, o cronometrarte mientras completas una tarea para saber cuánto tardarás la próxima vez.

En lugar de aspirar a concluir la tarea, algo que puede parecer imposible, ella y otros expertos recomiendan empezar poco a poco e ir avanzando en el proyecto a medida que el tiempo lo permita. Y con frecuencia, tras completar cinco minutos de trabajo, la gente se siente motivada para programar otros cinco minutos, dijo Andrew Mellen, experto en organización. "Una vez que te activas, es como 'Ay, esto no fue tan malo, ¿de qué tenía tanto miedo?'", dijo.

Mito: debo darme una recompensa al terminar

Aunque la gratificación retardada podría funcionar para algunos, Newrutzen plantea una alternativa: "Podrías recompensarte durante", dijo. En lugar de encender una bonita vela cuando su espacio ya está perfectamente organizado, por ejemplo, ella enciende una durante el proceso para incentivarse a sí misma, y también bebe algo divertido durante la tarea, en lugar de después.

De hecho, Newrutzen sugiere hacer que el proceso de ordenar sea lo más divertido posible, escuchando un pódcast o álbum favorito, o poniendo de fondo un episodio divertido de la tele. Solo asegúrate de que no llame demasiado la atención: Mellen no puede escuchar música porque "me dejo llevar por la letra", dijo. "Necesito toda mi atención para concentrarme".

Mito: si ya terminé, ya terminé

¡Ojalá fuera así! "La mayor trampa sería pensar que solo tienes que organizarte una vez y ya está", dijo Ford Goldson. Incluso después de la limpieza inicial, tienes que dedicar un tiempo constante a mantener lo que has conseguido. La mejor forma de hacerlo, dijo, es "integrarlo en las tareas que haces habitualmente". Por ejemplo, una vez a la semana, después de hacer la compra, limpia el refrigerador y la despensa, revisa las fechas de caducidad y descarta las sobras.

Para evitar que el desorden vuelva a aparecer, Mellen recomienda la regla de "algo entra, algo sale", según la cual eres libre de comprar un suéter, una taza de café o una toalla de baño nuevos, pero solo si también eliminas alguno. White dice que esta filosofía es especialmente útil para animar a los niños a ordenar: diles que pueden quedarse con los juguetes que quepan en una estantería y donar el resto. "Sirve de algo dejar que ese espacio sea el malo y no yo", dijo White.

Mito: eres mejor persona cuando eres más ordenado

Los expertos advierten del peligro de asignar un valor moral a tu espacio físico. En realidad, organizarse --y mantenerse organizado-- resulta más fácil para unas personas que para otras. "Lo más liberador fue cuando me di cuenta de que mi cerebro funciona de forma distinta al cerebro de las personas organizadas por naturaleza y que eso no está mal", dijo White.

Ivey sugiere incluso suavizar el lenguaje que utilizas para describir tus espacios desordenados. "Hablarte con desprecio cuando intentas tomar buenas decisiones, en realidad amplifica todos esos sentimientos: el miedo, la vergüenza, la culpa, todo eso". En lugar de decirle tu "silla de cachivaches" o tu "cajón de cachivaches", recomienda, tal vez podría ser tu "silla de transición" o tu "cajón multiusos".

Y quizá tampoco seas "un desastre"; solo eres una persona que hace lo que puede.

Dorie Chevlen cubre el mercado inmobiliario y la industria de la vivienda para el Times, y escribe sobre diseño y decoración del hogar para Wirecutter.