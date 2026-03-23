¡Más! ¡Más! ¡Más! Los trabajadores tecnológicos exprimen al máximo su uso de la IA.

(The Shift)

SAN FRANCISCO -- Un ingeniero de OpenAI procesó 210.000 millones de "tokens" --texto suficiente para llenar Wikipedia 33 veces-- a través de los modelos de inteligencia artificial de la empresa durante la semana pasada, la mayor cantidad de cualquier empleado.

En Anthropic, un solo usuario del sistema de codificación de IA de la empresa, Claude Code, acumuló una factura de más de 150.000 dólares en un mes.

Además, en empresas tecnológicas como Meta y Shopify, los directivos han empezado a tener en cuenta el uso de la IA en las evaluaciones de rendimiento. Recompensan a los trabajadores que hacen un uso intensivo de las herramientas de IA y castigan a los que no lo hacen.

Esta es la nueva realidad para los programadores, algunos de los primeros trabajadores de puestos administrativos que sienten los efectos de la IA a medida que se extiende por la economía. Se suponía que la IA ayudaría a las empresas tecnológicas a aumentar la productividad y reducir costos. Pero también ha creado un nuevo y costoso juego de estatus, conocido como "tokenmaxxing", entre trabajadores obsesionados con la IA que están desesperados por demostrar lo productivos que son.

En algunas empresas tecnológicas, como Meta y OpenAI, los empleados compiten en tablas de clasificación internas que muestran cuántos tokens --la unidad atómica de uso de la IA, aproximadamente equivalente a un fragmento de palabra-- consume cada trabajador, según dijeron dos personas familiarizadas con las prácticas de esas empresas. Los generosos "presupuestos de tokens" se están convirtiendo en una ventaja laboral para los programadores, como el seguro dental o la comida gratis, y algunos gastan miles de dólares al mes intentando automatizar todo lo posible su propio trabajo.

"Quizá gasto más que mi sueldo en Claude", comentó Max Linder, ingeniero de software de Estocolmo. (La empresa de Linder paga sus tokens).

Hasta hace poco, los usuarios avanzados podían consumir miles de tokens al día utilizando una herramienta de IA como ChatGPT, Claude o Gemini. Un estudiante que escribe una redacción, por ejemplo, puede pasar por 10.000 tokens --aproximadamente equivalentes a 7500 palabras--, incluyendo varias rondas de revisiones. Utilizar millones de tokens requeriría horas delante de una computadora, sin hacer otra cosa que teclear, y utilizar miles de millones de tokens era prácticamente imposible.

Sin embargo, la llegada de las llamadas herramientas de codificación agéntica ha subido la apuesta. Estos sistemas pueden trabajar sin supervisión durante horas; revisan y editan grandes bases de código y escriben programas de software enteros desde un solo mensaje. Cada agente puede engendrar subagentes que se encarguen de distintas partes de una tarea, y generan miles de tokens en cada paso. Algunos sistemas de IA, como el popular asistente de IA de código abierto OpenClaw, están diseñados para funcionar 24 horas al día, 7 días a la semana, y generan tokens mientras sus usuarios humanos duermen.

"Si tienes algunos agentes en funcionamiento continuo, un solo agente a tiempo completo producirá 700 millones de tokens a la semana", aseguró Ege Erdil, cofundador de Mechanize, una empresa de IA, que estimó su propio consumo de tokens entre 1000 y 10.000 millones a la semana. "En realidad, no hace falta tanto".

Todo eso suma para las empresas de IA que venden los tokens. Anthropic duplicó con creces sus previsiones de ingresos en dos meses este año, en gran parte debido al vertiginoso crecimiento de sus herramientas de codificación agéntica. OpenAI declaró hace poco que su herramienta de codificación agéntica, Codex, había triplicado sus usuarios activos semanales desde principios de año, y que el uso general de Codex, medido en tokens, se había quintuplicado. El año pasado, Google dijo que sus modelos de IA procesaban más de 1,3 cuatrillones de tokens al mes.

Incluso para los programadores más dedicados, utilizar miles de millones de tokens no es fácil. A modo de comparación: Yo pasé por un periodo de uso intensivo de Claude Code a principios de este año, y trabajé en varios proyectos de codificación distintos durante cuatro o cinco horas al día, y solo conseguí utilizar unos pocos millones de tokens. (Números de novato, en realidad). No obstante, algunos programadores han dominado el arte de la multitarea de la IA, abren varias ventanas y sueltan a decenas de agentes en sus proyectos a la vez.

Las empresas de IA han animado a estos colosos, y les dan trofeos y otras recompensas. Además, algunos ejecutivos tecnológicos se alegran de ver que sus empleados adoptan las nuevas herramientas. Equiparan el uso intensivo de la IA con el aumento de la productividad: si un programador quiere manejar un enjambre de 10 agentes de IA, al ejecutar tareas paralelas en ventanas separadas, están encantados de encargarse del pago.

Sin embargo, hablé con varios trabajadores tecnológicos a los que les preocupaba que sus colegas se atiborraran de miles de millones de fichas --que pueden costar miles de dólares al día-- por lo que equivalen a derechos de fanfarronería. Incluso en los laboratorios de IA, donde los trabajadores pueden utilizar de manera ilimitada las herramientas de sus empresas, la idea de que todo esto sea productivo parece descabellada.

"No parece sustentable", comentó un empleado de OpenAI, que pidió permanecer en el anonimato porque no estaba autorizado a hablar de las adicciones a la codificación de IA de sus colegas.

Los suscriptores de los planes de pago Claude y ChatGPT suelen dar una cuota mensual, que les proporciona un número fijo de tokens. (El número varía; algunos tokens están "en caché", lo que significa que el sistema los ha almacenado en la memoria y no necesita generarlos desde cero, y las empresas cobran más por los tokens de "salida" que por los de "entrada"). Los usuarios que necesiten más tokens pueden pagarlos por separado o pasar a un plan más caro.

Shopify señaló en un comunicado que el uso de tokens es solo una medida de cómo la empresa mide el rendimiento. También examina cómo la IA "mejora y amplifica" el trabajo. Anthropic, Meta y OpenAI rechazaron hacer comentarios para esta columna.

(El New York Times ha demandado a OpenAI y Microsoft, pues alega infracción de los derechos de autor del contenido de noticias relacionadas con los sistemas de IA. Las dos empresas han negado las pretensiones de la demanda).

Pero los usuarios avanzados han aprendido a jugar con el sistema acumulando varias suscripciones o aprovechando las ofertas promocionales. El fundador de una empresa emergente me dijo que había descubierto una herramienta de IA fabricada por Figma, una empresa emergente de diseño, que le permitía utilizar el equivalente a 70.000 dólares en fichas Claude a través de una cuenta que le costaba 20 dólares al mes. El fundador, que pidió permanecer en el anonimato para no delatar a Figma, dijo que había utilizado la laguna legal para construir seis proyectos de software al mismo tiempo.

Un portavoz de Figma dijo que el uso "tuvo lugar antes de que entrara en vigor la aplicación del crédito AI" a principios de esta semana.

Hablé con otros tokenmaxxers sobre lo que están haciendo con todos esos tokens. La mayoría eran ingenieros o programadores aficionados que construían y mantenían grandes y complejas piezas de software utilizando agentes de codificación que funcionaban en paralelo.

Dijeron, en general, que las herramientas de codificación de IA los hacían más productivos. Pero algunos también consideraron el uso de la IA como un movimiento estratégico, una forma de indicar a sus colegas y jefes que se mantienen al día, ya que la era de la codificación humana parece estar llegando a su fin.

Nikunj Kothari, un inversionista de capital riesgo de San Francisco, escribió hace poco en Substack sobre el aumento de lo que denominó "ansiedad simbólica". Describió una escena tecnológica que se ha obsesionado con la productividad --la productividad de la IA, no la humana-- y dijo que había sustituido Netflix por Claude Code.

"Las conversaciones durante la cena solían empezar con "¿Qué estás construyendo?"", escribió. "Eso se acabó. Ahora hay que preguntar: '¿Cuántos agentes tienes en funcionamiento?'".

Si realmente estamos en la cúspide de un apocalipsis del empleo de cuello blanco, quizá la ansiedad simbólica sea racional. No querrás ser el último programador escribiendo código a mano, sin equipos de agentes de IA que trabajan las 24 horas del día en tu nombre. Y los empleadores, que están pagando por todos estos ansiosos tokens, pueden verlo como un gasto que vale la pena para mantenerse a la vanguardia.

Gergely Orosz, que escribe un popular boletín para ingenieros de software, defendió la práctica de evaluar a los trabajadores mediante tablas de clasificación de IA, y la calificó de "forma superbarata de conocer nuevas e interesantes formas de trabajar". Añadió que las métricas que utilizaban los jefes para controlar la productividad de los programadores antes de la IA --como cuántas líneas de código escribían o cuántos cambios de código enviaban-- tampoco eran perfectas. Y para los trabajadores de las empresas más entusiastas de la IA, dijo Orosz, los incentivos son claros.

"Dentro de las grandes empresas tecnológicas, se está convirtiendo en un riesgo profesional no utilizar la IA a un ritmo acelerado, sin importar la calidad de los resultados", escribió.

Ah, sí, la calidad de los resultados. Las tablas de clasificación no miden eso, lo que plantea la pregunta obvia: ¿Alguno de estos tokenmaxxers está produciendo algo bueno? ¿O simplemente están haciendo girar sus ruedas, produciendo código inútil (y desperdiciando valiosa potencia de procesamiento) en un intento de parecer ocupados?

El tiempo lo dirá. Quizá los adictos a la IA de hoy sean los ingenieros 100x de mañana. O tal vez solo sea un teatro de la productividad: una torre de fichas, construida por los competitivos y los temerosos, que se derrumbará en cuanto comprendamos lo que realmente constituye un trabajo útil.

En cualquier caso, vamos a necesitar muchos más centros de datos.

En varias empresas, los empleados compiten en tablas de clasificación para demostrar cuánta inteligencia artificial están utilizando. Están acumulando grandes facturas por el camino. (Erik Carter/The New York Times)

Ege Erdil, cofundador de Mechanize, habla durante una presentación en San Francisco el 5 de junio de 2025. Calcula que consume hasta 10.000 millones de "tokens" --la unidad atómica de uso de la inteligencia artificial, aproximadamente equivalente a un fragmento de palabra-- cada semana. (Manuel Orbegozo/The New York Times)