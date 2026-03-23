El casino que se está comiendo al mundo

Un hombre muestra signos de ira leve mientras participa en apuestas online desde su casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mes pasado, mientras las fuerzas estadounidenses se concentraban en Oriente Medio en una clara preparación para un ataque contra Irán, se podía ganar una pequeña fortuna apostando a cuándo comenzarían exactamente los bombardeos.

Un usuario del sitio de predicciones Polymarket —donde se puede apostar sobre una gama cada vez mayor de acontecimientos, desde lo trivial hasta lo trágico— ganó 553.000 dólares con apuestas realizadas justo antes de que el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, muriera en ataques estadounidenses e israelíes. Otro usuario fue rápidamente señalado por observadores de X por haber ganado 2,14 millones de dólares apostando sobre diferentes aspectos de la operación militar.

En otro contexto, estas apuestas desencadenarían una investigación por uso de información privilegiada, y de hecho, alguien en el ejército iraní bien podría haberlas tratado como información útil. Pero, ¿qué se supone que debe hacer el estadounidense promedio con este tipo de noticias, al observar ese gran aumento en la actividad de apuestas y suponer que podría significar que alguien con información privilegiada está enviando una señal clara? Una respuesta intuitiva sería: apostar uno mismo. Después de todo, ¿de qué sirve saber algo si no se arriesga?

Este tipo de propuesta solía parecer, para muchos, obviamente grotesca. Pero cada vez más, parece estar intrínsecamente ligada a la lógica de los apostadores estadounidenses. En teoría, los mercados de predicción son bastante sencillos: son plataformas en línea donde se pueden comprar y vender participaciones en futuros de diversa índole, de forma muy similar a como se negocian acciones.

La semana pasada, por ejemplo, por 92 centavos de dólar se podía comprar un contrato de futuros que pagaría un dólar si la película de Ryan Gosling, “Project Hail Mary”, estrenada el viernes, obtenía una puntuación del 93% o superior en Rotten Tomatoes el lunes por la mañana, varias horas después de la publicación de este artículo (por 8 centavos, se podía comprar uno que pagaría un dólar si eso no sucedía). Cada mercado mantiene la negociación de esos contratos de futuros, y el resultado es, en efecto, una previsión colectiva de un resultado futuro: cuando un contrato de futuros se negocia a 50 centavos, el mercado indica que es una apuesta segura; cuando llega a cero, prácticamente ha concluido que es imposible.

Durante mucho tiempo, estos mercados de predicción en línea, al igual que las apuestas deportivas en línea, estuvieron tan estrictamente regulados que resultaban inaccesibles para la persona promedio en la mayor parte de Estados Unidos, aunque los apostadores emprendedores podían acceder a sitios con VPN. Pero después de una serie de victorias legales ambiguas y la llegada de una administración presidencial más favorable, han saltado a la zona gris legal y han experimentado un auge no solo en popularidad, sino también en visibilidad.

Sus promotores nos aseguran, con gran pompa, que la suma de todas esas apuestas nos ofrece la mejor predicción del futuro, incluso una aproximación bastante acertada. También nos ofrecen una inquietante filosofía implícita: que debemos relacionarnos con el futuro no como ciudadanos o moralistas, solucionadores de problemas o defensores, sino como apostadores, cada uno de nosotros escudriñando el horizonte de posibilidades con cierta indiferencia hacia los resultados humanos y buscando, en cambio, una ventaja en las apuestas.

Los mercados no solo se ocupan de asuntos de graves consecuencias geopolíticas, como cuándo Irán podría perder el control de la isla de Kharg, cuándo China podría invadir Taiwán o cuántos países atacará Israel este mes. No, también ofrecen noticias más ligeras, como si el insustancial YouTuber MrBeast será el candidato presidencial demócrata en 2028 (no podrá presentarse legalmente hasta 2036), o qué se diría en un episodio de “The Late Show” (incluso después de que la entrevista en cuestión ya se haya grabado), hasta qué punto subirá la temperatura un día en Miami o cuánta nieve podría acumularse al día siguiente en Manhattan, cuándo Estados Unidos podría confirmar la existencia de extraterrestres, si el precio del Bitcoin subirá o bajará en los próximos cinco minutos o si Jesucristo regresará este año.

Durante la mayor parte del año pasado, el precio de un futuro de 1 dólar sobre esa última pregunta era inferior a 4 centavos, lo que significa que el mercado otorgaba menos del 4 por ciento de probabilidad del regreso del Señor, y en 2025 se apostaron casi 3,3 millones de dólares a esa posibilidad; un mercado tan pequeño que la mayoría de las apuestas probablemente fueron bromas y juegos. Entonces, de repente, en febrero, las probabilidades se dispararon.

Esto no se debió a ninguna noticia teológica importante, sino a la apertura de un mercado secundario donde la gente apostaba por la dirección que tomarían las probabilidades en el mercado escatológico. Era bastante fácil invertir un poco de dinero apostando a favor de las probabilidades en el primer mercado de futuros y obtener una ganancia mucho mayor en el segundo. Y ahora hay casi 50 millones de dólares en juego en las posibilidades de una Segunda Venida.

El 10 de marzo, el periodista Emanuel Fabian, que cubría en directo la guerra de Irán para The Times of Israel, informó de que un misil balístico había impactado cerca de la ciudad de Beit Shemesh, en las afueras de Jerusalén. Pronto empezó a recibir una serie de correos electrónicos y mensajes —al principio educados, luego amenazantes, y finalmente con amenazas de muerte— que le imploraban que rectificara su noticia y dijera que el misil había sido interceptado en el aire por un cohete israelí, y que los restos habían caído al suelo.

El problema, escribió en un relato aterrador para el periódico, era un futuro de Polymarket: “¿Irán ataca a Israel el...?” Se habían apostado más de 14 millones de dólares a que eso sucedería el 10 de marzo, y un misil interceptado no contaba. “No tienes idea del riesgo al que te has expuesto”, decía un mensaje. “Si no corriges esto antes de la 01:00 hora de Israel de hoy, 15 de marzo, te acarrearás un daño que jamás imaginaste sufrir”, decía. “Tienes exactamente media hora para corregir tu intento de influencia”, decía otro. “Cometiste un error fatal y será mejor que nos respondas”, y luego: “Espero una respuesta tuya en 9 minutos”. Luego: “Queda un minuto...”. Se puso en contacto con la policía y Polymarket, que condenó el intento de intimidación y publicó en X que “bloqueó las cuentas de todos los involucrados y pasará su información a las autoridades pertinentes”.

Como señaló Fabian en una especie de apéndice, un reservista israelí y un civil fueron acusados ​​el mes pasado de utilizar información clasificada para apostar sobre la guerra de 12 días que el país libró contra Irán en junio pasado.

«La visión a largo plazo es financiarizarlo todo y convertir cualquier diferencia de opinión en un activo negociable», declaró en noviembre Tarek Mansour, director ejecutivo de Kalshi, otro importante mercado de predicciones. Pero, ¿quién desea este futuro, aparte quizás de los jugadores empedernidos y quienes se lucran con ellos?

Cuando la gente usa la expresión “economía de casino”, no es un término de elogio, sino más bien una lamentación: que en un mundo más sano, unido por lazos más fuertes, con menos desigualdad y oportunidades distribuidas de manera más equitativa, menos personas sentirían que las apuestas de alto riesgo son la mejor manera de salir adelante.

Pero la aplicación de la teoría del dinero a prácticamente todo ha generado una gran cantidad de datos sobre casi cualquier tema, con los que los ociosos pueden experimentar, y cuando hay ganancias de por medio, la financiarización suele considerarse una inevitabilidad social. Algunos estadounidenses, con los cheques de estímulo en la mano, pasaron la pandemia operando con acciones meme y criptomonedas, NFT y SPAC, y la economía de la IA que surgió después está tan fuertemente basada en grandes modelos de lenguaje que incluso algunos de los mayores promotores de los laboratorios de vanguardia han reconocido que el auge parece una burbuja (aunque, dirían ellos, una burbuja útil).

En esta nueva era del juego, el contexto político también importa. El Despacho Oval está ocupado hoy por segunda vez por un magnate de los casinos fracasado que, como es bien sabido, se declaró en bancarrota en múltiples empresas para luego obtener ganancias de alto riesgo y con un alto apalancamiento. Está rodeado de familiares y funcionarios designados que se sienten cómodos con negocios paralelos que generan conflictos de intereses. Y no se trata solo del presidente: incluso los líderes de la oposición se han mostrado reacios a prohibir la cada vez más común compraventa de acciones por parte de los miembros del Congreso.

El resto de nosotros ahora observamos las probabilidades en pantalla mientras se anuncian los ganadores de los premios Oscar y Grammy, considerando hacer apuestas de último momento cuando antes podríamos haber cruzado los dedos por la quiniela de la oficina de 5 dólares, o tal vez haber aplaudido ingenuamente a nuestro favorito.

En los canales de noticias por cable, las probabilidades extraídas de los mercados de predicción se presentan como el equivalente informativo de los resultados de las encuestas, a menudo por presentadores de noticias empleados por organizaciones de medios que ahora colaboran con esos mismos sitios de apuestas. Y, según argumenta Kyla Scanlon, el efecto neto de toda esta cobertura puede ser socavar la deliberación pública al generar una especie de consentimiento prematuro: se informa sobre la posibilidad de, por ejemplo, un ataque militar mediante probabilidades de mercados de predicción que se tratan como objetivas e inmutables, en lugar de entablar un debate sobre si el ataque debería producirse.

Los deportes también se han transformado gracias a las apuestas bajo demanda, adoptando formas que antes se consideraban tabú. Hace tan solo unos años, antes de que se legalizaran las apuestas deportivas en 2018, las emisoras tenían prohibido mencionar las cuotas; ahora, algunos podcasters no hablan de otra cosa. En aquel entonces, las ligas querían evitar a toda costa cualquier relación con las apuestas; ahora colaboran con aplicaciones de juegos de azar.

Antes de que los casinos de fácil acceso se instalaran en los teléfonos de todos, los estadounidenses aún podían disfrutar de los deportes como un pasatiempo escapista, combinando aspectos de conflictos tribales de poca importancia con momentos de júbilo colectivo. Ahora, incluso el domingo del Super Bowl, vivimos esos mismos eventos menos como una extraña religión secular y más como si estuviéramos sentados frente a una máquina tragamonedas, experimentando un juego completamente diferente al de nuestros seres queridos sentados a nuestro lado, con camisetas idénticas, pero pendientes de sus teléfonos para controlar sus apuestas combinadas.

Según las estimaciones, en 2022 los estadounidenses apostaron el equivalente a casi el 4% del producto interno bruto y perdieron más del 10% de ese dinero en dichas apuestas. La mitad de los hombres entre 18 y 49 años tienen una cuenta activa de apuestas deportivas en línea, y aunque las encuestas rara vez son tan fiables en estos casos, una cuarta parte de los apostadores deportivos afirma no poder pagar sus facturas debido a las pérdidas sufridas en el juego. Un informe de 2024 de investigadores de la Universidad de Massachusetts en Amherst sugirió que el 90% de los ingresos por juegos de azar del estado provenían de jugadores con problemas de adicción o en riesgo.

Esta ley de potencias resulta familiar en otros pasatiempos que los estadounidenses solían catalogar como “vicios”, y los costos de la legalización y la desestigmatización también han resultado inquietantemente familiares. En tan solo unos años, el auge de las aplicaciones de apuestas ha provocado grandes aumentos en las bancarrotas personales y grandes caídas en las calificaciones crediticias, y, en días de grandes sorpresas, un incremento considerable y aterrador de la violencia doméstica.

Según un estudio académico, la legalización del juego en línea aumentó el riesgo de bancarrota personal a nivel poblacional en aproximadamente un 25%; según otro, los hogares que apostaban con frecuencia redujeron sus inversiones tras la legalización; y según un tercero, la legalización provocó una disminución del ahorro. También parece haber empeorado el consumo excesivo de alcohol entre los hombres jóvenes.

Cuando la fiebre de las apuestas deportivas despegó en 2022, la proporción de estadounidenses que creían que la legalización era buena para la sociedad era superada en número por la de quienes pensaban que era mala, en una proporción de aproximadamente cuatro a uno. Tres años después, la proporción había aumentado a seis a uno.

¿Estamos seguros de que queremos ampliar tanto el alcance de esta actividad que nos engulla a todos, al mundo que habitamos y a todos los acontecimientos que puedan tener lugar en él? ¿Estamos seguros de que debemos apostar por la guerra y el Armagedón nuclear?

Durante décadas, los defensores de los mercados de predicción han argumentado que, más allá de la distracción que supone apostar por acontecimientos de gran trascendencia, ofrecen un valor social real: pronósticos más precisos que los que pueden ofrecer los analistas o las encuestas. En ciertos contextos, tienen razón: un hallazgo bastante sólido en las ciencias sociales demuestra que los mercados bien diseñados con participantes bien informados pueden tener un rendimiento muy bueno.

Pero a medida que el futuro real del mercado de futuros se vislumbra, no parece precisamente utópico. Y no se trata solo de la manipulación del mercado, el uso de información privilegiada y la posibilidad de presiones, como en el caso de Emanuel Fabian. Se trata de que los mercados de predicción no parecen habernos dado acceso a un equipo de expertos en pronósticos y especialistas en la materia. Al menos no siempre. En cambio, parece que la lógica de casino del trading intradía de criptomonedas y acciones se ha extendido a todos los ámbitos de nuestra vida.

Los mercados de predicción han estado atrayendo nuevos clientes con titulares sensacionalistas de baja calidad en las redes sociales y, al parecer, lo que la gente más quiere hacer con los mercados de predicción es apostar en deportes: alrededor del 90 por ciento del volumen en Kalshi ahora está relacionado con los deportes, solo un año después de que el sitio comenzara a ofrecer apuestas deportivas a futuro, y otros sitios también se están moviendo rápidamente en esa dirección.

Un informe reciente sugirió que el apostador promedio que participa en mercados de predicción perdió siete veces más dinero en los primeros 90 días que en otras formas de juego. Es decir: podemos pensar que los mercados de predicción son actividades sofisticadas, utilizadas por personas con grandes aspiraciones que buscan monetizar su experiencia, pero en general parecen atraer a menos personas con la habilidad que los estadounidenses emplean para malgastar su dinero en el fútbol universitario. Un artículo publicado el mes pasado identificó una razón reveladora: aquellos apostadores que operan con conocimientos útiles fueron superados sistemáticamente por personas sin experiencia en los mercados de apuestas, porque los primeros se movían demasiado lento para aprovechar sus conocimientos y los apostadores más experimentados se movían lo suficientemente rápido como para que su ignorancia no importara.

¿Para qué sirve todo esto? En teoría, según los más convencidos, cuanto más crecen los mercados, más precisos se vuelven, ya que el volumen de apuestas suaviza los sesgos y la ignorancia con el tiempo. Pero no todo el dinero invertido en especulación es dinero inteligente, y al analizar con más detalle los mercados reales, resulta más difícil pretender que el resultado inevitable de todas estas apuestas sea algo que podamos llamar sabiduría.

El mes pasado, las casas de apuestas predijeron correctamente que James Talarico ganaría la aparentemente reñida contienda por la nominación demócrata al Senado de Estados Unidos por Texas. Sin embargo, durante largos periodos de 2022, también indicaron que el republicano con más probabilidades de ser nominado a la Casa Blanca no era el expresidente que lideraba las encuestas, sino el gobernador de Florida que iba por detrás. Y si bien los mercados de predicción parecieron inclinarse más hacia Donald Trump que las encuestas en el otoño de 2024, un análisis reciente concluyó que, aunque Polymarket y Kalshi tenían una precisión ligeramente superior al azar para predecir el resultado, eran inconsistentes y poco impresionantes, especialmente dado el tamaño del mercado. Se habían gastado 3.600 millones de dólares apostando al resultado solo en Polymarket, casi tanto como los 1.800 millones de dólares que gastaron los dos candidatos en 2023 y 2024. Aun así, los investigadores descubrieron que las probabilidades eran lo suficientemente volátiles como para que a menudo se movieran en direcciones diferentes en distintos mercados el mismo día, ofreciendo menos un pronóstico consensuado que una oportunidad de arbitraje constante para los operadores en línea.

Por supuesto, las encuestas tampoco son perfectas, y como público, a menudo no logramos interpretarlas correctamente. Sin embargo, en los mayores errores de las encuestas durante la última década, el historial de los mercados de predicción no es claramente mejor. En las sorprendentes elecciones presidenciales de 2016, por ejemplo, algunos de los principales mercados de apuestas obtuvieron peores resultados que el promedio de las encuestas. Lo mismo ocurrió con el trascendental voto del Brexit en Gran Bretaña en 2016.

Las casas de apuestas no habían previsto que Joe Biden se retiraría de la campaña de 2024, y cuando tropezó en su debate de junio con Trump, abriendo repentinamente la posibilidad de un cambio en la candidatura, quienes acudían a PredictIt para analizar a los aspirantes habrían visto a Gavin Newsom como el reemplazo más probable. En otros sitios, Michelle Obama parecía la alternativa favorita. Esas probabilidades podrían habernos dicho algo sobre el Partido Demócrata en 2024, al menos según lo entendía un número relativamente pequeño de apostadores políticos con ideas afines. Pero ciertamente no nos revelaron el futuro.

¿Qué ganamos, entonces, con todo esto? Quizás sea útil poder decir concretamente que Timothée Chalamet fue el favorito para ganar el Óscar a mejor actor durante un largo periodo antes de perder finalmente el papel principal (y, por consiguiente, el premio) ante Michael B. Jordan. Tal vez sea útil saber que las probabilidades de una guerra nuclear en las apuestas este año se dispararon al 22% antes de que Polymarket cerrara el mercado. Pero un país tan adicto a las apuestas probablemente no necesita convertir aún más aspectos de la vida en un juego de azar, jugado en solitario y al límite.

(c) The New York Times