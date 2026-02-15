Estados Unidos se prepara para un eventual enfrentamiento militar con Irán

Personas en Teherán caminan sobre banderas estadounidenses e israelíes durante una marcha para conmemorar el 47 aniversario de la revolución islámica de Irán (Arash Khamooshi para The New York Times)

Cuando el presidente Donald Trump amenazó el mes pasado con atacar Irán si su gobierno no aceptaba un acuerdo para detener su programa nuclear, el Pentágono no estaba en condiciones de respaldarlo.

Los entre 30.000 y 40.000 soldados estadounidenses dispersos por Medio Oriente, y sus ocho bases permanentes, tenían escasas defensas aéreas para protegerse de las previsibles represalias.

Los aviones de combate adicionales necesarios para ejecutar el tipo de operación de barrido de la que hablaba Trump estaban designados en bases estadounidenses en Europa, y también en instalaciones en Estados Unidos. Gran parte del equipo militar reunido en Medio Oriente durante 20 años de guerra, e incluso durante la campaña estadounidense contra los hutíes yemeníes del año pasado, había salido de la región.

Por eso, funcionarios de seguridad nacional de alto rango propusieron al presidente que se mantuviera a la espera mientras el Pentágono reconstruía su capacidad de ataque y, lo que es aún más importante, de defensa en los 11 países que podrían ser vulnerables a las represalias iraníes, según tres funcionarios estadounidenses, que hablaron con la condición de mantener su anonimato para poder discutir cuestiones operativas.

“El presidente Trump tiene todas las opciones sobre la mesa con respecto a Irán”, dijo Anna Kelly, vocera de la Casa Blanca. “Escucha diversas perspectivas sobre cualquier asunto, pero toma la decisión final basándose en lo que es mejor para nuestro país y la seguridad nacional”.

Ahora, mientras Trump analiza sus opciones militares si la diplomacia no logra resolver las disputas con Irán sobre sus programas nuclear y de misiles balísticos, el Pentágono está aprovechando el tiempo para terminar de construir la “armada” que el presidente dijo que se dirigía hacia ese país.

Hasta ahora, esa armada incluye ocho destructores de misiles teledirigidos que pueden derribar misiles balísticos iraníes, sistemas terrestres de defensa contra misiles balísticos y submarinos que pueden lanzar misiles de crucero Tomahawk contra objetivos en Irán.

En las últimas tres semanas, mientras diplomáticos y dirigentes de Israel, los países árabes, Irán y Estados Unidos han iniciado conversaciones, el Pentágono se ha estado preparando para la guerra. Las plataformas que está instalando no solo tienen capacidad ofensiva, dijeron oficiales militares, sino también defensiva, porque es probable que Irán devuelva el ataque.

Un alto cargo militar describió el proceso como poner la casa en orden.

Trump continúa presionando al régimen de Irán para alcanzar un acuerdo sobre su programa nuclear

En un principio, Trump dijo que intentaba defender a los manifestantes iraníes que comenzaron a desafiar al gobierno autoritario a finales del año pasado. Pero se ha retractado “cuando dijo que Estados Unidos estaba ‘preparado y listo’ para proteger a los manifestantes”, dijo Vali Nasr, experto en Irán y profesor de Asuntos Internacionales en la Universidad Johns Hopkins.

Pero, más recientemente, sus razones para atacar a Irán han vuelto a centrarse en su programa nuclear, que los funcionarios iraníes insisten en que tiene fines civiles y no para producir armas.

“Amenazó con la guerra antes de que el ejército estadounidense estuviera preparado”, dijo Nasr. “Pero al poner la guerra sobre la mesa y tener que retroceder para dar tiempo a la preparación, también alertó a Irán de que se avecinaba la guerra y le dio tiempo para hacer más creíbles sus propias amenazas de represalia”.

Altos cargos del gobierno dijeron que Trump no había decidido si atacaría a Irán.

Tras reunirse con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en la Casa Blanca el miércoles, Trump escribió en redes sociales que “no se llegó a nada definitivo, aparte de que insistí en que continuaran las negociaciones con Irán”.

Las opciones que Trump ha estado sopesando incluyen una acción militar dirigida contra el programa nuclear de Irán y su capacidad de lanzar misiles balísticos, según tres funcionarios estadounidenses. También está considerando opciones que incluirían el envío de comandos estadounidenses para perseguir determinados objetivos militares iraníes, dijeron los funcionarios.

Pero antes de que el Pentágono pueda hacer nada de esto, debe estar mejor preparado, dijeron los funcionarios.

Eso significa trasladar sistemas de defensa antiaérea a bases de la región que albergan soldados estadounidenses —no solo en la base aérea de Al Udeid, en Qatar, que Irán atacó el año pasado en represalia por los ataques estadounidenses contra sus instalaciones nucleares—, sino también en bases de Irak, Baréin, Kuwait y Jordania.

EEUU desplegó el portaaviones USS Abraham Lincoln en Medio Oriente (REUTERS/Mike Blake)

“Defensivamente, tenemos que asegurarnos, antes de hacer nada” de que las defensas estadounidenses están en orden, dijo el general Joseph Votel, excomandante del Mando Central de Estados Unidos. “De modo que estemos preparados para la inevitable respuesta que vuelva contra los intereses estadounidenses o contra nuestros socios”.

En su amenaza del mes pasado, Trump caracterizó la escalada en Medio Oriente como mayor que la de Venezuela el año pasado, que condujo a una incursión de la Fuerza Delta del ejército para capturar al presidente Nicolás Maduro a principios de enero. No cabe duda de que existen similitudes, ya que cada una de ellas implicó el despliegue de miles de soldados en el mar y bases en tierra, y cada escalada creó su fuerza de ataque en torno a un portaaviones.

En el caso de Irán, el portaaviones Abraham Lincoln, acompañado de tres buques de guerra equipados con misiles Tomahawk, se encuentra en el centro de una decena de buques de guerra en la región, incluidos el mar Arábigo, el golfo Pérsico, el mar Rojo y el mar Mediterráneo oriental.

Los drones iraníes han estado rastreando el portaaviones, y un caza de la Armada derribó uno el 3 de febrero después de que funcionarios estadounidenses dijeran que se había acercado al Lincoln.

Los cazas furtivos F-35 y los aviones de ataque F/A-18 del portaaviones están a una distancia de ataque considerable de objetivos en Irán. Estados Unidos también ha enviado más de una decena de aviones de ataque F-15E adicionales a la región, según funcionarios estadounidenses.

El jueves, se comunicó a la tripulación de un segundo portaaviones, el USS Gerald R. Ford, que abandonaría el Caribe, donde el buque se unió el mes pasado a la operación estadounidense para capturar a Maduro, y se desplegaría en Medio Oriente como parte de la campaña de presión de Trump contra Irán.

Los B-2 y otros bombarderos de largo alcance en Estados Unidos que podrían atacar objetivos en Irán permanecen en un estado de alerta superior al habitual, según un funcionario estadounidense de alto rango, quien habló bajo condición de anonimato para discutir cuestiones operativas. El Pentágono elevó el estado de alerta hace casi un mes, cuando Trump solicitó opciones para responder a la represión violenta del gobierno iraní de las protestas.

Los analistas militares afirman que otros indicios de posibles operaciones importantes suelen ser el número de aviones cisterna de reabastecimiento en Medio Oriente o en sus cercanías, y el número de EA-18 Growlers, aviones antirradar que pueden escoltar a los bombarderos. Hay Growlers en el Lincoln, y el Mando Central envió recientemente algunos a una base en Jordania.

Los datos de seguimiento de vuelos indican que Estados Unidos también está acercando o introduciendo en la región aviones adicionales, incluidos aviones de reabastecimiento y de reconocimiento.

El Ejército norteamericano se prepara en caso de que se desencadene un conflicto con Irán (EFE/EPA/FAZRY ISMAIL / POOL)

Los analistas afirman que otro indicio de la seriedad de cualquier plan ofensivo sería que la Marina trasladara un submarino lanzamisiles balísticos que suele operar en el Mediterráneo al mar Rojo o, más probablemente, al mar Arábigo, donde estaría mejor situado para atacar objetivos en Irán.

Los submarinos de la Armada pueden transportar hasta 154 misiles de crucero Tomahawk, lo que añade una considerable potencia de fuego a la región. A diferencia de sus buques, la Marina no suele revelar la ubicación de sus submarinos. Pero un submarino que se desplazara desde el Mediterráneo hacia las vías fluviales del este tendría que salir a la superficie atravesando el canal de Suez y sería visible para los rastreadores de buques. Eso aún no ha ocurrido.

Además de su arsenal ofensivo, el Pentágono está enviando más defensas aéreas Patriot y THAAD a la región para ayudar a proteger a los soldados de los ataques de represalia de los misiles iraníes de corto y medio alcance.

Kenneth F. McKenzie Jr., general retirado de cuatro estrellas de la Infantería de Marina y exjefe del Mando Central de Estados Unidos, dijo que los líderes militares y políticos de Irán se tomarían en serio cualquier refuerzo estadounidense debido al historial de Trump: el bombardeo de tres instalaciones nucleares iraníes el pasado junio y el asesinato de un general iraní de alto rango, Qasem Soleimani, en enero de 2020.

“Los iraníes temen a Trump porque mató a Soleimani y atacó sus instalaciones nucleares”, dijo el general McKenzie en una entrevista. “Le temen porque emprende acciones directas”.

© The New York Times 2026.