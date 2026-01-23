¿Quiénes serán los propietarios de TikTok en Estados Unidos?

La empresa matriz china de TikTok, ByteDance, acaba de crear una empresa estadounidense para gestionar la popular aplicación de video en Estados Unidos.

El acuerdo, anunciado el jueves, forma parte de un esfuerzo por cumplir una ley federal de 2024 que pretendía separar TikTok de ByteDance para abordar las preocupaciones de seguridad nacional sobre los vínculos de la aplicación con Beijing.

Según el acuerdo, los inversores no chinos poseerán alrededor del 80 por ciento de la empresa estadounidense. ByteDance conservará el 19,9 por ciento. La nueva empresa obtendrá de ByteDance la licencia del potente algoritmo de recomendación de la aplicación y tendrá la facultad de moderar el contenido de la misma.

Entonces, ¿quiénes son los propietarios del TikTok estadounidense?

Oracle

Oracle es una empresa de software de computación y bases de datos en la nube fundada en la década de 1970. Colabora estrechamente con grandes empresas, como OpenAI, creadora de ChatGPT, en centros de datos que pueden ejecutar y ofrecer su tecnología a los consumidores.

¿Cuál es su participación? Oracle tiene una participación del 15 por ciento en la nueva entidad estadounidense, con lo cual queda empatada con el mayor porcentaje entre los nuevos inversores.

¿Quién está al mando? Larry Ellison, uno de los hombres más ricos del mundo, ayudó a fundar Oracle y ahora es su presidente ejecutivo y director tecnológico.

Larry Ellison. (AP Foto/Evan Vucci)

La familia Ellison ha aparecido mucho en las noticias. El hijo de Ellison, David, compró el estudio cinematográfico Paramount el año pasado y las empresas bajo su cobertura.

Ambos Ellison tienen conexiones con el presidente Donald Trump. Larry Ellison ha visitado con frecuencia la Casa Blanca y Mar-a-Lago. Recientemente, David Ellison se sentó con el presidente en un combate del Ultimate Fighting Championship y más tarde gastó 7700 millones de dólares para comprar los derechos de transmisión de la liga.

¿Qué es lo más destacable? Oracle ha estado relacionada con TikTok durante años. En 2022, Oracle empezó a alojar los datos de TikTok de los usuarios estadounidenses en sus servidores, en un esfuerzo de TikTok por convencer al gobierno estadounidense de que no expondría ninguna información a Beijing.

En virtud del nuevo acuerdo con TikTok, Oracle supervisará la seguridad de los datos de los usuarios estadounidenses y controlará los cambios y actualizaciones de la potente tecnología de recomendaciones de TikTok. Kenneth Glueck, vicepresidente ejecutivo de Oracle, tendrá un puesto en el consejo de la nueva empresa. La empresa declinó hacer comentarios sobre su inversión.

MGX

La gente se encuentra cerca del stand de Mubadala Energy durante el evento anual de la industria energética Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference (ADIPEC) en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, el 3 de noviembre de 2025. REUTERS/Amr Alfiky

MGX, empresa de inversión emiratí creada en 2024, se dedica a inversiones en tecnología e IA y es un importante inversor en la fabricación de semiconductores y centros de datos. Tiene asociaciones con Microsoft y BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo. También ha invertido en la empresa de IA de Elon Musk, xAI, y en OpenAI.

¿Cuál es su participación? MGX, al igual que Oracle, tiene una participación del 15 por ciento en la aplicación estadounidense de TikTok.

¿Quién está al mando? MGX fue fundada por Mubadala, el fondo soberano de Abu Dhabi, y G42, una empresa emiratí de IA. El director de estrategia y seguridad de la empresa, David Scott, tendrá un puesto en el consejo de la nueva empresa.

G42 tiene varios vínculos con China. Durante el gobierno de Joe Biden, la CIA y otras agencias de espionaje estadounidenses emitieron advertencias sobre el trabajo de G42 con grandes empresas chinas que las autoridades estadounidenses consideran amenazas para la seguridad. La empresa, según se informó, se ha desprendido de sus inversiones en algunas grandes empresas chinas, incluida ByteDance, como parte de un acuerdo para trabajar con Microsoft y después de que algunos miembros del Congreso expresaran su preocupación.

¿Qué es lo más destacable? MGX ha participado en al menos dos acuerdos relacionados con Trump. El año pasado, una denominada criptomoneda estable desarrollada por la empresa de criptomonedas de la familia Trump, World Liberty Financial, se utilizó para completar una transacción entre MGX y Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo.

MGX también ayudó a financiar una iniciativa de 100.000 millones de dólares anunciada por Trump el pasado enero y centrada en la construcción de centros de datos de IA. Oracle también participó.

Silver Lake

Egon Durban, director general de Silver Lake REUTERS/Andrew Yates

Silver Lake es una empresa de inversiones con sede en Menlo Park, California. Se enfoca en inversiones tecnológicas y ha trabajado con gigantes de la tecnología como Dell y Waymo, el servicio de robotaxi propiedad de Alphabet, la empresa matriz de Google.

¿Cuál es su participación? También tiene una participación del 15 por ciento.

¿Quién está al mando? Egon Durban y Greg Mondre son los codirectores ejecutivos de la empresa. Durban está en los consejos de Dell, G42 y Waymo. Durban tendrá un puesto en el consejo de la nueva entidad.

¿Qué es lo más destacable? Silver Lake ya colaboró anteriormente con MGX, entre otras cosas en la adquisición el año pasado de una participación mayoritaria en Altera, una empresa de software y chips. Y es inversor en G42 desde 2021.

Silver Lake también tiene vínculos con Oracle. Uno de sus socios, Vantage Data Centers, invirtió 15 mil millones de dólares en un campus de centros de datos en Wisconsin como parte de una colaboración entre Oracle y OpenAI.

ByteDance

Logotipo de Bytedance. REUTERS/Dado Ruvic

Esta empresa tecnológica china se fundó en 2012 e invierte mucho en inteligencia artificial. Es propietaria de varias aplicaciones y lanzó TikTok en 2017, una derivación de la versión nacional china de la aplicación, Douyin, que tiene unos 700 millones de usuarios. ByteDance también es propietaria de Toutiao, una aplicación de noticias. La empresa ha sido valorada en 480.000 millones de dólares en los mercados privados.

¿Cuál es su participación? La empresa tendrá una participación del 19,9 por ciento en la aplicación estadounidense TikTok.

¿Quién está al mando? El director ejecutivo es Liang Rubo, un cofundador que asumió el cargo después de que otro cofundador, Zhang Yiming, dimitiera en 2021. Zhang, uno de los hombres más ricos del mundo, sigue trabajando en la empresa, enfocado en la estrategia.

¿Qué es lo más destacable? La participación del 19,9 por ciento es el máximo permitido por la ley federal de 2024. ByteDance sigue siendo propietaria de la marca mundial TikTok.

El resto

Entre los demás inversores figuran la entidad de inversión personal de Michael Dell, el multimillonario tecnológico que está detrás de Dell Technologies, y una larga lista de empresas de inversión, incluidas filiales de General Atlantic y Susquehanna; ambas invirtieron anteriormente en ByteDance.

TikTok también señaló a Alpha Wave Partners, Revolution, Virgo LI, NJJ Capital y Merritt Way, afiliada a una empresa de San Francisco llamada Dragoneer.

© The New York Times 2026.