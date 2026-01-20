¿Por qué mi tolerancia al alcohol disminuye con la edad?

P. Antes podía beber dos copas de vino sin sentirme mal. Ahora me dejan completamente fuera de combate. ¿Qué pasa?

Si antes el alcohol te hacía sentir como una persona divertida y coqueta, pero ahora te provoca mareo, cansancio y jaqueca, enhorabuena: probablemente estás envejeciendo.

No hay duda de que a medida que envejecemos nuestros cuerpos batallan más con el alcohol. "Tengo 53 años, así que definitivamente lo he notado", comentó J. Leigh Leasure, investigadora sobre alcohol en la Universidad de Houston.

Con cada año que pasa, nuestro cuerpo descompone el alcohol más lentamente, lo que provoca mayores concentraciones de alcohol en sangre, más deterioro y peores resacas. Las principales razones son el cuerpo cambiante y el envejecimiento de los órganos, explicó Leasure, aunque es probable que también haya otros factores.

Pérdida muscular

Las investigaciones sugieren que, a partir de los 30 años, perdemos hasta un 8 por ciento de masa muscular cada década, y la grasa corporal suele aumentar con la edad.

Ya que el músculo contiene más agua que la grasa, menos músculo equivale a menos agua en el cuerpo para diluir el alcohol que uno bebe, lo que resulta en una mayor concentración de alcohol en sangre, señaló Mollie Monnig, investigadora sobre alcohol y envejecimiento de la Universidad de Brown.

Y más alcohol en la sangre podría afectar negativamente a los órganos, como el cerebro, dijo. Podría empeorar el habla, el juicio, el tiempo de reacción y la memoria. También puede disminuir la coordinación y el equilibrio, señaló Monnig. Ya que el alcohol se concentra más en el organismo, también puede aumentar la probabilidad de experimentar una resaca, dijo.

Esta es la razón por la que las mujeres tienden a embriagarse más que los hombres con la misma cantidad de alcohol: ellas suelen tener menos masa muscular que los hombres, aunque tengan la misma altura y el mismo peso. Esto crea una especie de doble golpe para las mujeres que envejecen, explicó Leasure.

Una función hepática deteriorada

Las enzimas hepáticas que descomponen el alcohol pierden eficacia con la edad, lo que hace que las personas sientan los efectos del alcohol más rápidamente y permanezcan parcial o totalmente ebrias durante más tiempo, dijo Doug Matthews, neurocientífico del comportamiento que estudia el alcohol en la Universidad de Wisconsin-Eau Claire.

Los adultos mayores también son más propensos a padecer enfermedades que merman la capacidad del hígado para descomponer el alcohol, como la enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica, o MASLD, por su sigla en inglés (caracterizada por la acumulación de grasa en el hígado) y la cirrosis (una fase avanzada de la MASLD en la que el hígado está muy maltratado).

Cuando el metabolismo del alcohol se desacelera como consecuencia de la pérdida muscular y los cambios hepáticos, las personas pueden sentir los efectos del alcohol más rápidamente y de forma más intensa que cuando eran más jóvenes, y sus niveles de alcohol en sangre pueden permanecer elevados durante más tiempo, dijo Monnig.

Interacciones medicamentosas

Las personas mayores suelen tomar más medicamentos que los jóvenes, y algunos de esos fármacos pueden interactuar con el alcohol y empeorar los efectos, dijo Monnig.

La gabapentina --que se utiliza para tratar el dolor nervioso crónico y las convulsiones, y se receta cada vez más a los adultos mayores-- es un ejemplo. Esta dificulta la coordinación y el tiempo de reacción, y el alcohol empeora estos síntomas, explicó Monnig.

Otros medicamentos que pueden causar interacciones potencialmente graves con el alcohol en los adultos mayores son ciertos barbitúricos, benzodiacepinas, antidepresivos, anticonvulsivos y fármacos para la tensión arterial.

Subproductos tóxicos, deshidratación y menos sueño

Cuando el alcohol se descompone, libera subproductos tóxicos --entre ellos uno llamado acetaldehído-- que pueden provocar dolores de cabeza, náuseas, sudoración, pulso acelerado y otros síntomas parecidos a la resaca. Cuanto más rápido elimine tu cuerpo esos subproductos, mejor te sentirás. Pero a medida que envejeces, este proceso de eliminación se vuelve más lento y hace que los síntomas de la resaca duren más tiempo, dijo Matthews.

Además, las personas mayores perciben peor la sed, añadió Leasure, por lo que podrían beber menos agua y acabar más deshidratadas después de beber alcohol, lo que provoca dolores de cabeza y fatiga. La calidad del sueño también suele disminuir con la edad, y el alcohol puede empeorar el sueño, afirmó Leasure. La combinación de las dos cosas puede hacer que la gente se canse aún más.

Tomando en cuenta estas tendencias --y las investigaciones que sugieren que incluso pequeñas cantidades de alcohol pueden ser perjudiciales-- es comprensible que te preguntes si realmente vale la pena disfrutar de un trago después de los 40, dijo Leasure.

"Es algo más que hay que manejar", dijo, y añadió que ahora sabe que, si bebe, terminará pagando las consecuencias más tarde.