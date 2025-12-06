Los fans están obsesionados con el posible romance entre los protagonistas de 'Zootopia'

WildeHopps, también conocidos como el zorro y la coneja protagonistas de la franquicia, han inspirado una película de YouTube, TikToks, fancams y mucho más. La obsesión es profunda (y a veces extraña).

En 2021, la creadora de contenidos Aisha Rae publicó un video en YouTube titulado "Por qué está bien sentirse atraída por Nick Wilde". A lo largo de unos 12 minutos, Rae explicó sin pudor alguno por qué Nick, el zorro animado del éxito de Disney de 2016, Zootopia, era tan atractivo.

"Fue uno de mis primeros enamoramientos ficticios en 2016 y yo hacía TikToks en plan: 'Es sexy'", me dijo Rae, que ahora tiene 23 años, en una entrevista en video. "Y la gente decía: 'Es un animal'. Y yo decía: 'ok, pero hay cosas detrás que explican por qué es atractivo'".

Rae ha seguido dedicada a su causa. Después de ver un avance de la nueva secuela en la que aparecía Nick vestido de esmoquin, publicó un TikTok sobre lo emocionada que estaba. Disney se dio cuenta y la invitó al estreno de Zootopia 2 para entrevistar al reparto en la alfombra roja. En las leyendas de sus fotos del evento en Instagram, escribió: "Amé a un zorro tan públicamente en internet, que ya no podían ignorarme".

Rae es solo uno de los miembros del vasto fandom de Zootopia que está dando una vuelta triunfal después de que la secuela recaudara 156 millones de dólares en la taquilla nacional durante el fin de semana de Acción de Gracias. Zootopia cuenta la historia de una ambiciosa conejita, Judy Hopps (Ginnifer Goodwin), quien forma equipo con Nick (Jason Bateman), un zorro estafador, para resolver un misterio en la metrópolis de Zootopia, donde depredadores y presas viven en aparente armonía. En la secuela, Nick y Judy son ahora compañeros en el cuerpo de policía. Se ven envueltos en una conspiración en la que están implicados reptiles, a quienes se les prohíbe la entrada en la ciudad.

La película, naturalmente, tiene fans entre los niños, que suelen ser el público objetivo de Disney, pero el amor por Zootopia llega a lugares más profundos y, a menudo, mucho más extraños.

Navega por TikTok y encontrarás una plétora de "fancams", o videos editados para destacar a un personaje individual, dedicados a las criaturas de este mundo animado. El arte de los fans abunda en centros de internet como DeviantArt. El sitio web Zootopia News Network se dedica a proporcionar actualizaciones a los amantes de Zootopia de todo el mundo. Después de que Disney publicara un video de Judy posando con un vestido amarillo para un "glambot" de alfombra roja, los usuarios acudieron a TikTok para criticar su aspecto como si fuera una celebridad humana real. Los videos de respuesta eran irónicos, pero con un toque de seriedad. Algunos fans de Zootopia, aunque no todos, pertenecen a la comunidad furry , que incluye a personas que se visten con trajes de animales de tamaño humano.

La adoración por Zootopia también ha dado lugar a un extenso universo de historias derivadas de los fans. Un artista, Mauricio Velazco, hizo una película de casi dos horas de duración llamada Return to Zootopia ('Regreso a Zootopia'), disponible en YouTube. Velazco, que ahora tiene 26 años y sigue trabajando como animador, empezó el proyecto cuando tenía 17 y pasó más de dos años terminándolo.

"Crear esto fue, en cierto modo, mi primer contacto con el verdadero fandom", dijo Velazco. "Atrajo a mucha gente de Zootopia y de la comunidad furry en general con la que no tenía experiencia hablando y comunicándome, y fue muy interesante". Añadió que apreciaba lo receptiva que era la gente con su trabajo.

Quizá lo más tristemente célebre sea que un creador conocido como Borba publicó en 2017 un webcómic titulado I Will Survive ('Sobreviviré'), que, sin ironía alguna, imagina a Judy Hopps diciéndole a Nick que va a abortar. I Will Survive salió de la burbuja de Zootopia y ahora tiene incluso su propia página en Wikipedia. Rae hace referencia a ella en su video de Nick Wilde.

"Creo que ha contribuido mucho a cómo vemos ahora a Nick y Judy, y Disney no participó en ello", dijo Rae. "Pero demuestra que los medios de comunicación de los fans controlan realmente la narrativa".

Rae dijo que cuando vio por primera vez una escena de Zootopia 2 en la que Judy y Nick fingen ser padres, se le pasó por la cabeza el cómic: "Me pregunté si era una referencia o una coincidencia".

Gran parte de la obsesión por Zootopia se centra en la idea de Judy y Nick como una posible pareja interespecífica, aunque ambas películas los enmarcan como amigos y no como pareja romántica. En la comunidad en línea de Zootopia, a los dos se les conoce por la fusión de sus nombres, "WildeHopps".

Goodwin le dijo a Variety que no se había adentrado en las "madrigueras de conejo" de internet sobre la relación de Nick y Judy, pero añadió: "Jason Bateman y yo bromeamos sobre qué tipo de criatura surgiría de Judy y Nick como descendencia, y él señaló que un zorro y un conejito forman un 'funny'" (la fusión de fox y bunny).

Los cineastas no parecen rehuir las especulaciones. Zootopia 2 no llega a mostrar a Nick y Judy besándose, pero hay una secuencia en la que se miran con nostalgia vestidos de etiqueta. También acaban en un barco fluvial capitaneado por una morsa que empieza a tocar la romántica melodía "Bella Notte" de La dama y el vagabundo. El núcleo emocional de la trama se centra en que estos dos aprendan a ser compañeros solidarios y, en una escena postcréditos, Judy escucha repetidamente una grabación de Nick diciéndole que la quiere.

Independientemente de la intención, los fans están enganchados a estos ritmos. Un TikToker publicó un video con el texto: "No estoy siendo dramático cuando digo que la escena de la confesión y el abrazo en Zootopia 2 me parecieron más románticos que cualquier beso que haya visto nunca. La cocción lenta está TAN DE VUELTA".

Rae pensó que las escenas eran un indicio de que Disney estaba atendiendo a fans como ella. "Lo tomaron y profundizaron en la relación y la abrieron más en la segunda película", dijo. "Y creo que eso es lo que queríamos".

Velazco, cuya película también trata de la relación Nick-Judy, se mostró de acuerdo. "Creo que nos escucharon al cien por cien", dijo.

Es imposible atribuir el salvaje éxito de Zootopia 2 enteramente a estos intensos fans, pero la devota base ha mantenido viva la conversación en torno a la franquicia en los nueve años que se tardó en hacer una secuela. Y en lugar de rehuir los aspectos más curiosos de ese mundo, Disney parece estar acercándose a convertirlos en canon.

Al fin y al cabo, el estudio publicó su propia fancam de Nick Wilde en X. Se trata básicamente de una pieza complementaria autorizada del video de Rae en YouTube de hace tantos años, un ejemplo de cómo el fandom gana contra todo pronóstico.