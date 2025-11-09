'Grand Theft Auto VI' se vuelve a posponer: esto es lo que sabemos

El nuevo título de esta franquicia de acción, ambientado en una versión ficticia de Florida, ahora tiene programado salir a la venta en noviembre de 2026.

Grand Theft Auto VI se ha retrasado de nuevo. Según anunció Rockstar Games esta semana, el lanzamiento de la más reciente entrega de esta franquicia llena de acción ahora está programado para noviembre de 2026.

Originalmente, basándose en el vibrante tráiler con el que se anunció el juego, los fans esperaban conducir coches, cometer delitos y escapar de la policía entre playas bañadas por el sol y condominios relucientes en algún momento de este año. Luego Rockstar lo retrasó hasta el 26 de mayo de 2026.

Ahora ha sido retrasado seis meses más.

"Les pedimos una disculpa por añadir más tiempo a lo que sabemos que ha sido una larga espera, pero estos meses adicionales nos permitirán terminar el juego con el nivel de pulido que esperan y merecen", dijo Rockstar en un comunicado. "Queremos agradecerles de nuevo su paciencia y apoyo".

Esto es lo que sabemos sobre el juego:

¿Cuándo y dónde podré jugar?

Está previsto que Grand Theft Auto VI llegue a las consolas Xbox Series X|S y PlayStation 5 el 19 de noviembre de 2026. Rockstar no ha anunciado si el juego se podrá jugar en otras plataformas.

La compañía suele esperar para lanzar versiones para PC de sus juegos más importantes, como en el caso de Grand Theft Auto V y Red Dead Redemption 2, que salieron al menos un año después que sus versiones para consola. No está claro si el nuevo juego se adaptará a la Nintendo Switch 2, que salió a la venta en junio.

¿Qué tan grande es la franquicia?

El primer Grand Theft Auto salió en 1997 y fue seguido por otros cuatro títulos lanzados en rápida sucesión: Grand Theft Auto 2 (1999), Grand Theft Auto III (2001), Grand Theft Auto: Vice City (2002) y Grand Theft Auto: San Andreas (2004). Grand Theft Auto IV salió cuatro años después, en 2008.

Cada secuela ha tenido mayores ventas que la anterior, especialmente después de que Grand Theft Auto III llevara la serie a la tercera dimensión en las consolas PlayStation 2.

Grand Theft Auto V (2013) ha vendido más de 210 millones de copias y ha generado miles de millones de dólares en ingresos, en gran parte gracias a su modo Grand Theft Auto Online. Como en otros juegos populares en línea, quienes se alían como criminales en esa versión pueden acceder a contenido adicional pagando más.

La popularidad del modo Online se debe en parte a que los fans lo han adoptado como un espacio teatral. Los streamers más populares de Twitch pasan horas interpretando a criminales, improvisando e inventando historias que se prolongan durante meses. El documental Grand Theft Hamlet retrata el montaje de una obra de Shakespeare dentro del universo del juego.

¿Qué muestran los tráilers?

Grand Theft Auto VI vuelve al escenario de Leonida, un facsímil al estilo de Florida. Pero aunque Grand Theft Auto: Vice City estableció su territorio en una ciudad parecida a Miami, el mapa virtual de Grand Theft Auto VI crece con exuberantes interpretaciones realistas de los cayos de Florida, los Everglades y otras ciudades y biomas.

Los dos aparatosos tráilers del nuevo título, que según Rockstar están hechos con imágenes tomadas directamente del juego, se parecen a las vibrantes y explosivas aventuras de Grand Theft Auto V, pero llevadas al extremo con los estándares tecnológicos actuales.

Hay paisajes urbanos hiperrealistas, embotellamientos en la autopista, pantanos detallados y multitudes densas, junto con efectos visuales atractivos como el trazado de rayos. En otras palabras, los clubes nocturnos empapados de sudor y luces de neón de Vice City brillarán con más realismo que nunca.

Grand Theft Auto VI también incluirá el primer personaje femenino jugable de la franquicia en casi 30 años: Lucia Caminos, quien, recién salida de una penitenciaría estatal, se ve envuelta en una conspiración criminal con su novio, Jason Duval, un exsoldado. Juntos se enfrentan a aspirantes a celebridades, traficantes de drogas y aficionados a las armas en toda la costa de Leonida.

[Video: Watch on YouTube.]

[Video: Watch on YouTube.]

¿Qué más sabemos?

Aún no está claro cómo se desarrollará la trama entre Lucia y Jason, pero los títulos anteriores de Grand Theft Auto permiten que los jugadores controlen a distintos personajes en diferentes secciones. Rockstar ha entrelazado a su pareja al estilo Bonnie y Clyde también en lo romántico, y las imágenes difundidas hasta ahora se enfocan en su periodo de luna de miel. (Si los juegos anteriores sirven de referencia, esa etapa feliz de su carrera criminal podría no durar mucho).

Rockstar también ha anunciado un reparto secundario que incluye un teórico de la conspiración y un grupo de hip-hop que divide su tiempo entre los clubes de striptease y los atracos.

¿Es raro que Rockstar tarde más de lo previsto?

Rockstar retrasa regularmente los lanzamientos de sus juegos. La historia detectivesca LA Noire (2011) y el juego de disparos en cámara lenta Max Payne 3 (2012) se pospusieron varios años.

Grand Theft Auto III, ambientado en una Nueva York ficticia, se retrasó tres semanas debido a los atentados terroristas del 11 de septiembre. Grand Theft Auto IV y Grand Theft Auto V se retrasaron varios meses.