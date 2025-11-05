¿Las ideas tontas nunca mueren?

Miles de desempleados se reúnen fuera del Ayuntamiento de Cleveland durante la Gran Depresión, después de que se abrieran unos 2.000 puestos para la mejora de parques y reparaciones, el 9 de octubre de 1930. (AP Foto, Archivo)

En una de las grandes escenas de una de las grandes películas de gánsteres, “Donnie Brasco” de Mike Newell, un mafioso veterano llamado Lefty Ruggiero camina de un lado a otro por el pasillo de un hospital mientras su hijo lucha por su vida tras una sobredosis de drogas.

“Veintiocho años, lo puedes leer en su certificado de nacimiento: Hospital Bellevue”, le dice Lefty (Al Pacino) a Donnie (Johnny Depp) sobre su hijo en coma. “Ahora está de vuelta, ahí dentro, y yo estoy aquí, muerto de miedo. Y él sigue dormido, igual que hace veintiocho años, con la misma expresión. No ha mejorado nada”.

Es una frase que podría aplicarse igualmente bien a los debates políticos de Estados Unidos.

Hace veintiocho años —en 1997, cuando se estrenó “Donnie Brasco”— pensábamos que habíamos avanzado, al menos en lo que respecta a responder algunas de las cuestiones más importantes que habían agitado la política del siglo XX.

¿Proteccionismo comercial? La Ley Arancelaria Smoot-Hawley y las políticas de empobrecimiento del vecino de la década de 1930 nos mostraron la ruina económica mundial a la que esto podía conducir. ¿Participaciones gubernamentales en empresas privadas, como la reciente participación accionaria de la administración Trump en Intel? El historial de inversión o control estatal en empresas privadas, desde Solyndra hasta Sematech (por no mencionar a Alitalia o la desafortunada Sabena), es en su mayoría una historia de fracaso financiero, rescates con dinero de los contribuyentes, incompetencia gerencial, injerencia política y amiguismo.

¿Estados Unidos primero? El lema de Charles Lindbergh y otros aislacionistas anteriores a la Segunda Guerra Mundial debería haber quedado enterrado para siempre el 7 de diciembre de 1941. En cambio, resurgió de su tumba unos 75 años después.

Pero no es solo la administración Trump la que está despertando a los zombis morales e intelectuales del pasado. Por dondequiera que miremos, hay nigromantes de políticas.

La plataforma de los Socialistas Democráticos de América (DSA) propone una semana laboral de 32 horas «sin reducción de salario ni prestaciones»; «guarderías infantiles públicas y gratuitas, incluyendo preescolar»; «universidad para todos»; la cancelación de «toda la deuda estudiantil»; «control universal de alquileres»; «inversión pública masiva para la transición hacia energías renovables»; «apoyo garantizado para los trabajadores de la industria de los combustibles fósiles» y «amplias licencias familiares remuneradas». No solo se beneficiarían los trabajadores estadounidenses, sino también el resto de la población, ya que los DSA pretenden ofrecer estas ventajas a cualquiera que desee venir a Estados Unidos mediante una política de fronteras abiertas.

¿Cómo financiaría la DSA todo esto? Exprimiendo a los ricos, junto con “corporaciones con fines de lucro, grandes herencias y universidades privadas”. ¿Por qué a nadie se le ocurrió esto antes?

Ah, un momento… muchos lo hicieron. El “socialismo bolivariano”, acogido con entusiasmo por los Jeremy Corbyn del mundo, llevó a Venezuela de ser el país más rico de Sudamérica a una catástrofe humanitaria. Suecia intentó una forma de socialismo en las décadas de 1970 y 1980, pero dio marcha atrás tras sufrir una fuga masiva de capitales y una crisis financiera durante la cual los tipos de interés alcanzaron el 75%. El gobierno socialista de Francia aplicó un impuesto del 75% sobre los ingresos superiores a un millón de euros en 2012; lo eliminó dos años después cuando los ricos hicieron las maletas. El Servicio Nacional de Salud británico, cuyos defensores se quejan constantemente de su “falta de financiación”, se encuentra en un estado de crisis perpetua, a pesar de que la atención sanitaria, según la BBC, absorbe aproximadamente un tercio del gasto público.

“El problema del socialismo es que, al final, se acaba el dinero ajeno”, observó en una ocasión Margaret Thatcher. Dicho de otro modo, no se puede eliminar a los multimillonarios, como querría Zohran Mamdani, figura emblemática de la DSA, y esperar que sigan pagando las facturas.

Si el socialismo es una tontería, hay algo peor: el “socialismo de los tontos”, el antisemitismo, que ahora asciende rápidamente en la derecha MAGA.

Consideremos la entrevista que Tucker Carlson, ex presentador de Fox News y ahora podcaster, le hizo la semana pasada a Nick Fuentes, el supremacista blanco. Entre las creencias fundamentales de Fuentes se encuentran: “Creo que el Holocausto está exagerado. No odio a Hitler. Creo que hay una conspiración judía. Creo en el realismo racial”.

En cuanto a Carlson, le hizo preguntas fáciles a Fuentes, coincidió en muchos puntos respecto a su odio compartido hacia los cristianos que apoyan a Israel, y luego rodeó con el brazo a su invitado para una foto cariñosa. E incluso eso no fue tan repulsivo como la apasionada defensa de Carlson que hizo Kevin Roberts, presidente de la conservadora Fundación Heritage. Según Roberts, Carlson no había hecho nada malo al ser amable con Fuentes. Más bien, eran «la clase globalista» y sus «portavoces en Washington» los verdaderos villanos.

¿“Clase globalista”? ¿En quién podría estar pensando Roberts?

Más tarde, Roberts intentó desvincularse de Fuentes sin mencionar el papel de Carlson en su promoción y difusión; un caso, por así decirlo, de querer tenerlo todo. Pero el problema de fondo con la Fundación Heritage y sus aliados no es que tengan un problema de antisemitismo, sino que tienen un problema de rendición: rendirse ante cualquier idea nefasta, siempre que cuente con una masa crítica de partidarios en la creciente marginalidad.

Como diría Lefty, el personaje de Al Pacino: “Ningún progreso”.

