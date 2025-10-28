Qué esperar del huracán Melissa mientras toca tierra

Se prevé que la tormenta impacte Jamaica tan pronto como el lunes por la noche antes de dirigirse a Cuba.

El ojo de 18 kilómetros de ancho del huracán Melissa, rodeado por sus vientos más intensos, inicia lo que los expertos describen como un "giro extremadamente lento" hacia Jamaica. La tormenta se moverá sobre la isla a la velocidad de una persona caminando, prolongando su impacto durante horas. Por eso los funcionarios predicen que dejará un total de lluvia que no se medirá en centímetros, sino en metros.

Melissa sigue una trayectoria que con toda seguridad impactará Jamaica, Cuba, y posiblemente incluso las Bahamas, como una fuerza de destrucción intensa durante los próximos días.

Lunes: el giro

Las autoridades jamaiquinas advirtieron a la población que no salga de casa, ya que entre el lunes y el martes se prevén inundaciones repentinas y catastróficas, así como numerosos deslizamientos de tierra.

Las lluvias torrenciales continuarán en Jamaica, Haití, República Dominicana y Cuba, mientras el huracán gira lentamente hacia el norte, hacia la costa sur jamaiquina.

A medida que la tormenta se aproxime a la isla durante la noche del lunes, llegarán vientos destructivos, especialmente en las zonas montañosas. Según las autoridades, estos vientos podrían durar 24 horas o más, provocando daños extensos en la infraestructura, apagones prolongados, fallas en las comunicaciones y comunidades aisladas.

Aunque los vientos más feroces cerca del centro de Melissa el lunes por la mañana alcanzaban la fuerza de un huracán de categoría 5, los meteorólogos advirtieron que la tormenta podría fluctuar en intensidad en las próximas 24 horas, con la posibilidad de ráfagas aún más fuertes.

El huracán también generará una marejada ciclónica potencialmente mortal hacia la costa. El agua, acumulada cerca del ojo y en el flanco oriental de la tormenta, podría elevarse entre tres y cuatro metros sobre el nivel del suelo el próximo día.

Martes: primer impacto

Es casi seguro que el ojo de Melissa toque tierra en la costa sur de Jamaica el martes por la mañana y pase sobre la costa norte el martes por la tarde. Aunque todavía hay una ligera posibilidad de que el centro de la tormenta se deslice alrededor de la isla, los meteorólogos dicen que esto no tendrá un gran impacto en la amenaza general.

La tormenta podría debilitarse ligeramente antes de tocar tierra, pero las autoridades subrayan que no hay una diferencia práctica entre las categorías 4 y 5, ya que ambas pueden causar daños catastróficos por el viento. En las montañas, los vientos probablemente serán aún más fuertes que en las playas.

Las lluvias continuarán, con acumulaciones de más de un metro en algunas zonas de Jamaica. Eso podría provocar deslizamientos, inundaciones repentinas y el debilitamiento del suelo, lo que haría que los árboles fueran más vulnerables al viento. Haití y República Dominicana también sufrirán lluvias intensas, y se esperan vientos con fuerza de tormenta tropical (a partir de 63 kilómetros por hora) hacia el final del martes.

Aunque el terreno montañoso de Jamaica podría debilitar ligeramente a Melissa, los pronósticos indican que llegará al sureste de Cuba con fuerza de categoría 3 o superior. Cuando cruce la isla, un sistema frente a la costa estadounidense podría servirle de "rampa de salida", acelerando su desplazamiento de paso humano a ritmo de corredor.

Martes en la noche: segundo impacto

Entre la noche del martes y la madrugada del miércoles, el centro de Melissa probablemente tocará tierra en Cuba, pasando por el sureste del país en dirección a las Bahamas.

Cuba podría recibir entre 30 y 60 centímetros de lluvia, una marejada ciclónica de 2 a 3 metros en su costa suroriental y vientos destructivos. Sin embargo, la duración del mal tiempo extremo podría ser más breve que en Jamaica.

Miércoles: amenaza de un tercer impacto

Para el mediodía del miércoles, el huracán se moverá sobre las Bahamas y las islas Turcas y Caicos. Si el centro de Melissa pasa directamente sobre alguna isla, podría producirse un tercer impacto. Aunque el sistema se habrá debilitado un poco, es posible que aún presente condiciones de huracán.

Se esperan lluvias de 10 a 20 centímetros desde el martes hasta la noche del miércoles en las Bahamas y las islas Turcas y Caicos, además de marejadas significativas y vientos destructivos.

La lluvia torrencial comenzará a disminuir primero en Jamaica, luego en La Española y Cuba.

Jueves: el camino final

El ritmo acelerado de Melissa podría situarla cerca de las Bermudas el jueves por la noche, aunque ese tramo del pronóstico sigue siendo el más incierto. La coincidencia entre los modelos computarizados --que la ubican sobre Jamaica, Cuba y las Bahamas-- da cierta confianza a los meteorólogos, pero las últimas simulaciones del lunes muestran un ligero desplazamiento hacia el oeste, alejándola de Bermudas. Los expertos dijeron que no podrán tener certeza del 100 por ciento sobre el rumbo final de Melissa hasta que gire definitivamente hacia el norte o el noreste el lunes.

La probabilidad de que el huracán impacte Estados Unidos sigue siendo baja.

A medida que se transforme en un sistema más típico, podría afectar las provincias marítimas de Canadá durante el fin de semana.

Aunque se prevén lluvias intensas en el este de Estados Unidos entre jueves y viernes, no serán provocadas por Melissa. Se trata de otro sistema más común que se está formando cerca de la costa Este y que atraerá humedad tropical, lo que podría causar lluvias localmente fuertes e inundaciones aisladas en partes del Atlántico medio y del noreste del país.