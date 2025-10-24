Lo que tu pelo puede decirte sobre tu salud

Más que simple materia muerta, el pelo es un archivo de los secretos de tu cuerpo.

Profundamente personal pero a la vez sometido a escrutinio público, el cabello se sitúa en el límite entre la biología y la identidad. Pocos atributos están tan ligados a la cultura, la belleza y la expresión como las hebras que enmarcan nuestros rostros y salpican nuestra piel.

Tienes unos 100.000 folículos pilosos en el cuero cabelludo y muchos más por todo el cuerpo, dijo Maksim Plikus, biólogo celular de la Universidad de California en Irvine. Cada uno de ellos es como una impresora 3D, dijo, que alberga un mechón de pelo en crecimiento y el pigmento que le da color.

Estos mechones están hechos principalmente de queratina, una proteína resistente que también se encuentra en las uñas. Pero son mucho más que materia muerta; el pelo es una maravilla de la biología, que sirve de sensor para tu cerebro y de archivo de los secretos de tu cuerpo.

Hemos preguntado a los expertos lo que todo el mundo debería saber sobre el pelo.

El pelo te protege

Dentro de tus folículos pilosos hay un zoológico microbiano, repleto de bacterias, virus y hongos, dijo Ralf Paus, dermatólogo de la Universidad de Miami. Aunque hayas oído hablar del microbioma intestinal, también tienes un microbioma capilar, que desplaza a los gérmenes nocivos, reduciendo el riesgo de infecciones. Los microbios del interior de los folículos pilosos pueden incluso ayudar a que crezca el pelo y mejorar su color, dijo Paus.

Cuando te haces rasguños, cortes u otras heridas leves, el pelo también ayuda a curar estas heridas. Concretamente, tu cuerpo moviliza células madre del interior de los folículos pilosos para que migren a la herida y se transformen en nuevas células cutáneas, dijo Plikus. "Cuando la herida se cura, las células madre vuelven a su trabajo diario de hacer crecer el pelo", añadió.

Es una antena

Tus folículos pilosos son como detectores de movimiento para tu cerebro, envueltos en terminaciones nerviosas que se disparan al menor roce o brisa, dijo Angela Christiano, genetista molecular que estudia los trastornos capilares en Columbia. Por ejemplo, si un insecto se acerca a tus ojos, tus pestañas lo perciben y, por reflejo, activan un parpadeo.

Los vellos de la piel tienen nervios que alimentan los centros emocionales del cerebro, por eso una caricia suave o que alguien te acaricie el pelo puede resultar agradable. Por el contrario, depilarse las cejas con pinzas o con cera es bastante doloroso, ya que estás arrancando el pelo del folículo, mientras que un afeitado solo se siente levemente, ya que el pelo se corta por encima de la superficie de la piel.

Quizá resulte sorprendente que los folículos pilosos también contengan receptores de olor y sabor amargo que parecen influir en el crecimiento del vello, dijo Paus. Los primeros datos sugieren que ciertas fragancias parecen estimular el crecimiento del vello, mientras que otras podrían inhibirlo, aunque se necesita más investigación.

Los folículos pilosos también reconocen el tiempo. Tienen un reloj interno, como el del cerebro, que ayuda a que el pelo crezca, se detenga, descanse y se caiga en un ciclo que se repite, dijo Luis Garza, dermatólogo de Johns Hopkins Medicine. Probablemente, sea la razón por la que el vello tiende a crecer más deprisa por la mañana que por la tarde (y por eso apenas hay diferencia entre afeitarse por la noche o al día siguiente). En el futuro, los expertos creen que unas pocas muestras de pelo podrían ser todo lo que se necesita para controlar ciertos trastornos del sueño, ya que los genes del reloj del interior de los folículos están sincronizados con el reloj de 24 horas de tu cuerpo.

Señala cuando algo va mal

El pelo es el segundo tejido de crecimiento más rápido del cuerpo. (La médula ósea es el primero). Puede servir de archivo no oficial de tu salud, dijo Antonella Tosti, dermatóloga de la Universidad de Miami. De hecho, un centímetro de pelo capta aproximadamente un mes de datos biológicos, por lo que los médicos pueden analizar el cabello para detectar consumo de drogas, intoxicaciones, estrés crónico e incluso la adherencia a la medicación.

"Los folículos pilosos son básicamente como pequeños riñones", dijo Paus. "Estos folículos pilosos aspiran compuestos tóxicos y los depositan en tu tallo piloso muerto".

Sin embargo, mantener este ritmo de crecimiento requiere mucha energía. Por eso, la caída rápida del cabello suele ser señal de enfermedad o estrés, dijo Christiano. Las carencias de nutrientes, la disfunción tiroidea y las fiebres altas pueden provocar una caída repentina del cabello, al igual que la pérdida repentina de peso, el parto y las intervenciones quirúrgicas importantes. "Cuando ocurre, puede ser muy angustioso para los pacientes", añadió, pero el pelo suele volver a crecer en un plazo de tres a seis meses.

Algunos expertos creen que, cuando el cuerpo está enfermo o tenso, interrumpe los procesos menos esenciales, como el crecimiento y el mantenimiento del cabello, para redirigir los nutrientes y la energía a otras partes del cuerpo.

Aun así, es inevitable que se caiga algo de pelo: perdemos entre 50 y 100 mechones al día. El pelo suele empezar como una pelusa de melocotón cuando eres joven, dijo Plikus, volviéndose más largo, oscuro y grueso a medida que creces y luego volviéndose enjuto, rebelde y más blanco con la vejez.

"Lo damos por sentado porque lo vemos todos los días, pero científicamente, el pelo es asombroso, una verdadera maravilla de la ingeniería de la naturaleza", añadió.

Simar Bajaj cubre salud y bienestar.